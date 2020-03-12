繼2017年9月發表電動車計畫、2018年10月宣布總部落腳新加坡、2019年10月又取消切入電動車市場，是什麼原因導致Dyson電動車計畫生變？

英國家電品牌Dyson於2019年11月宣布，新全球總部選定新加坡聖詹姆士發電廠（St James Power Station），將新加坡第一所燃煤發電廠改造成時尚科技重鎮。繼2017年9月發表電動車計畫、2018年10月宣布總部落腳新加坡、2019年10月又取消切入電動車市場，是什麼原因導致Dyson電動車計畫生變？在新總部的策略佈局又是如何？

電動車計畫轉彎原因：缺乏商業可行性

從吹風機、電風扇到吸塵器與空氣清淨機，Dyson將小家電賦予時尚設計，逐步成為高端全球品牌。前年宣布切入電動車市場，以固態電池技術為核心，計劃在五年內投資14億美元（約合新台幣434億元），打造電池工廠與電動車產業鏈。

Dyson起初選定落腳新加坡發展電動車的原因有三，一是希望減少研發與產製間的成本，在人才多元的新加坡研發測試，接軌馬來西亞、菲律賓供應鏈，提升整體產能與效率。二，新加坡城市規劃與政策法規完善，流程自動化與高度保護智慧財產權適合在地研發。 三，因近年亞洲客群成為 Dyson 的消費主力，於新加坡推出，適合日後於亞洲各國在地行銷。

然而計畫趕不上變化，經過一年的調研，Dyson 總執行長表示「Dyson 現行電動車計畫缺乏商業可行性」，寧願吸收沈沒成本中途喊停。根據新加坡南洋理工大學商學院教授 Zafar Momin 回應中央通訊社（ CNA ）採訪發表評論，「不意外計畫中途喊停，要發展電動車產業，法規、供應鏈、研發缺一不可，技術門檻高研發成本也高，與發展家電所需的考量與戰力完全不同，且市場上也已有先行者，Dyson 選在此時切入缺乏優勢。」

總部遷至新加坡，改造舊發電廠為時尚研發重鎮

即使電動車計畫臨時喊停，並不影響 Dyson 將總部遷至新加坡的決策。Dyson 將與新加坡最知名辦公大樓建商 Mapletree 合作，鎖定已除役的聖詹姆士發電廠，把原先富有夜生活娛樂的 3,000 坪聚落，改造成充滿設計與藝術氛圍的「南方濱水園區」（ Greater Southern Waterfront） 。

會選定歷史悠久的發電廠，打造藝術與研發並存的園區，是因為總執行長 Jim Rowan 深信「工作地點與氛圍影響研發靈感」。除了立志成為新加坡的新地標，總部的營運目標仍是專注於研發。

Dyson 將延伸家電產品的現行優勢，發展使消費性家電電力更持久的下一代電池技術，並以家電的感應器、自動化為重點，致力發展「智慧機動生態系」（Smart Mobility Ecosystem），持續增強 Dyson 品牌在亞洲市場開發的影響力。

高端生活家電，科技與設計的不斷延伸

Dyson 於 1990 年代在英國設立，起先是因創辦人詹姆士 · 戴森（James Dyson）不滿當年的吸塵器效能，從 5 千多次的改良後，推出了雙螺旋技術的吸塵器，陸續發明了無葉風扇，並將其技術應用在吹風機。詹姆士將家電時尚化，被英國媒體譽為「英國設計之王」。

在英國、新加坡、馬來西亞超過千位的工程師與科學家，致力研究流體力學、聲學、電子學、微生物學，提升生活家電效能。Dyson 將時尚藝術融入嚴謹的工藝設計，賦予品牌明確的高端市場定位，讓 Dyson 商品得以遍佈全球 65 國市場，於 2018 年獲利約 13 億新台幣。

從英國遠行 1 萬多公里，將總部遷至新加坡，沒有了電動車計畫，Dyson 回頭專注消費性家電的產品設計優化與亞洲在地行銷，這股時尚家電的科技炫風，在 2020 年代將跑得比車還快。

責任編輯：蕭閔云