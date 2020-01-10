熊樂昌博士所研發採集微量血液樣本的裝置 Haiim™，個人可迅速且無痛的完成血液採集，實踐「任何人、在任何地方，都有機會為個人健康把關」的可能。

伊勒伯科技創辦人熊樂昌博士，在博士後的2011至2014年間，因外派舉家至以色列參與生醫領域博士後研究，在以色列的三年除原先的學術研究大放異彩外，也歷經戰亂衝擊，對其往後人有產生深遠影響。

「即便那時我做得很成功，我依舊決定回來。」為了陪伴母親，熊博士決定返台。然而回到故鄉並非事業的終結，而是下一場序幕的展開。由於以色列的成功經驗，使熊博士被投資者相中，使其有機會將資金與技術引領回臺，成立伊勒伯科技。

「雖然擁有夢想，但壓根沒有想過人生會創業，反而是心中信念一步步推向，因為一路上的貴人走到這畝田地。」起初伊勒伯從零到有，從 2 人逐漸拓展到至今也已有 14 人，未來將以臺灣為利基點拓展國際版圖。日前辦公室也從原先起步的育成中心搬至中和，擁有自身的研發工廠成為後盾。

居家血液採集普及化，讓人不再因貧致病、因病致貧

無論家庭背景、經濟狀況，都有能力可以做疾病風險控制 熊樂昌博士

為求個人能即時掌握自身健康狀態，早期篩檢成為健康風險管理的第一道防線，然而，健康篩檢並非人人可輕易享有，過往享有醫療服務和早期預防是富人的專利。

來自貧窮家庭或是偏鄉地區的民眾，通常沒有足夠的資本獲取相關資源。熊樂昌博士所研發採集微量血液樣本的裝置 Haiim™ 即是為打破此痛點而生，藉由開發從採血、檢測到大數據分析的 IoMT 應用平台，實踐「任何人、在任何地方，都有機會為個人健康把關」的理想。

輕鬆在家操作，於短短的一分鐘內迅速且無痛的完成血液採集，可自行在指尖、腳跟、手背擇一採集血液。 Meet創業小聚

考慮到相應的應用環境，伊勒伯科技所設計的血量採集裝置 Haiim™ 並非醫療專業人員才可執行，以「集乳器」的概念設計發想，讓大眾可輕鬆在家操作，於短短的一分鐘內迅速且無痛地完成血液採集；可自行在指尖、腳跟、手背擇一採集血液；取代市面上一次一管 2-3CC 的採集血液量，運用 Haiim™ 裝置採集平均為 0.1-0.5CC，最多 0.75CC的高品質血液，搭配快速檢測試紙可初步了解身體健康情形。

Haiim™ 裝置全由臺灣研發製造，屬於「發明型」的專利，並於日前公開，榮獲 10 幾項技術上的肯定。裝置由一個可重複使用的主要機器和僅能單次使用的採血收集管組成；收集管為耗材，定價則依照區域和應用，售價介於臺幣 10 元至 150 元不等。無論男女老少、剛出生嬰兒、燒燙傷患者也適用；除減輕患者的疼痛與不適感外，也解決燒燙傷患者，因傷口附近會產生很明顯的組織斷裂和塌陷的現象，以致於醫護人員採集血液不易的問題。目前多家國內公私立醫院篩檢單位、抽血中心、燒燙傷中心等已導入此裝置，而民間藥局正開始接洽中。

闔安真空血液收集系統。

創業遇貴人，一舉交出亮眼成績單

進軍國際不能說是多關鍵性的成功經驗，但我能肯定的是：在艱辛的道路上partner真的很重要，成功是在創業迴圈中遇到好的partner、partner、partner！ 熊樂昌博士

對於熊樂昌博士而言，資金是創業路上最大的阻礙；「那時透過臺灣大學之前熟識的老前輩介紹，因為經驗和遠見，讓我可以在有限的時間跟資源找到出路。」在天使跟策略投資人的協助下，讓創業逐漸起色、不再原地踏步，也才能夠獲得 TAITRA 青睞協助拓展至國外市場，包含：孟加拉、科威特等。

「創業，從政府或民間都需要尋求幫助，因為資金永遠是一個問題，因為國內敢投早期的新創很有限，我認為需要試行新加坡的天使俱樂部模式，讓民間跟政府都投一半的錢進去，但最後利潤是 70% 給民間企業，政府則是分取 30%。」熊樂昌不諱言之前新加坡也極力邀約，但由於成本過高、資金風險考量暫不考慮，他也分享日前新加坡政府與新創接的協力模式，指出政府在其中的角色至關重要，期盼臺灣政府在資金能夠給予新創更多支持，避免人才流失。

產品優化是永不敗的生存之道

目前，Haiim™ 裝置於國內醫界運行出色，也驗證能大幅節省醫生和病患的時間，並讓診斷更客觀外，同時節省醫院的醫療成本。未來將以循序漸進的步調努力插旗國際，搶下科威特和孟加拉的訂單，並期待能為來年夏季孟加拉嚴重的登革熱疫情止血。

伊勒伯科技在政府規範的加乘下，獲取 TFDA 醫療器材查驗登記許可，可以合法販售；也在預計在2020年上半年，取得進軍國際敲門磚：FDA認證，為進軍科威特和孟加拉做足準備，也為未來將以越南為起點的東南亞市場奠定良好的基礎。

創業快問快答：

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決什麼樣的問題？

A：伊勒伯科技將以「終身家庭健康管家」的角色，為家庭終身提供健康管理服務。目前很多疾病都與基因相關，未來我們的平台將針對可能患有基因疾病的顧客，在他們還健康的情況之下，就定期進行早期風險評估，讓這些人可以提前做出因應之道。藉此成功把預防健康檢測服務，推廣到每一個家庭。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：成為最大的醫療互聯網，結合基因檢測的結果執行後續檢測，幫助使用者做日常追蹤，讓健康管理更加容易。/打開東南亞區的通路。/透過東南亞大型會議與當地大型醫療、生技公司做接觸以及採取B2B模式。

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應

A：「回臺灣後最常被問：有沒有成功的案例?」/我認為當全球都在追求創新，不斷地問：「What's new? 什麼是新的？」的時候，卻仍有不少人追求「成功的案例」，只活在過去的成功之中。我很喜歡引用馬雲的一句名言：「失敗可以避免，但成功無法複製。」

公司資訊

公司名稱：伊勒伯科技股份有限公司

成立時間：2014/11/10

產品名稱：闔安真空血液收集系統

上線時間：2019/5/24

公司人數：共14人