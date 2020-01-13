portto開發「接地氣」的區塊鏈瀏覽器－Blocto，希望降低大眾進用區塊鏈的門檻、簡化加密貨幣購買流程，同時幫助DApp開發商節省獲客成本。

1/15【創業小聚#109萬物上鏈時代！？ 與生活接軌的區塊鏈應用！】> portto 共同創辦人暨執行長李玄將擔任分享講者，兩人同行享6折優惠>>報名參加

2019上半年加密貨幣交易所Cobinhood宣告解散，為區塊鏈產業丟下震撼彈。旁人或許當作是一次打擊，但在李玄、顏維佐身上，卻開啟另一個創業契機。

「團隊都是對『區塊鏈』的技術和應用抱有理想的人，也相信區塊鏈最終能夠改變世界。」新創團隊portto共同創辦人暨執行長李玄分享，當初選擇與BD團隊主管顏維佐合作，嘗試開發「接地氣」的區塊鏈瀏覽器－Blocto，目的是希望降低大眾進入區塊鏈世界的門檻、簡化加密貨幣的購買流程，同時幫助 DApp 開發商節省獲客成本。

編者按：Dapp（Decentralized Application，去中心化應用程式），與過往運行在中心化服務器的App相比，Dapp 的程式部署在分散式的網絡結點上，常見於區塊鏈技術的應用，通常強調所有數據皆公開透明且不得篡改。

portto團隊。左起：共同創辦人暨營運長顏維佐、共同創辦人暨執行長李玄。 蔡仁譯攝

「使用者體驗」是終極考驗：如何讓C端願意近用區塊鏈技術？

李玄表示：「現在很多人都聽過區塊鏈，但真正使用的人並不多，原因是大家都覺得難用、技術複雜，同時區塊鏈技術也缺乏『非用不可』的吸引力。」

目前，portto的合作對象包括私密聊天系統、金融商品操作、遊戲、貨幣買賣、區塊鏈相關文章定期推播等。他們透過區塊鏈瀏覽器Blocto建構更方便的使用情境，讓一般用戶在無需理解區塊鏈技術的情況下，也能感受 DApp 的樂趣，同時也希望使「加密貨幣錢包」概念能夠更自然地進入生活之中。

至於「加密貨幣錢包」之用途，可以將其看作進入 DApp 前的驗證身分系統：錢包的「公鑰」是帳號，既是身份也是用戶的收款地址，而錢包的「私鑰」則是密碼，能夠證明本人對這個帳號的所有權。

「區塊鏈系統的帳戶權限完全由私鑰控制；所以不能讓他人知道自己的私鑰，因為獲得私鑰就能在任何地方控制你的帳戶、轉走資產。」李玄解釋 Blocto 的服務模式，採用混和系統（結合中心化、去中心化），「通常一般人剛開始接觸區塊鏈技術，容易產生難以親近的陌生感；因此我們選擇一步步地引導用戶，先由中心化代管，當用戶逐漸熟悉區塊鏈的運作、或者名下累積一定資產，他們隨時可提出申請『去中心化』，取代伺服器幫忙保管的私鑰。」李玄強調，「去中心化」的概念當然很好，私鑰由自己保管、權限自己掌控，但這也表示個人必須承擔所有風險。

談及推動 DApp 的最大挑戰？李玄表示：「現在用戶試用任何 DApp 之前，都必須先付錢，這違反用戶使用習慣，讓 DApp 很難推廣。」事實上，在虛擬世界進行每一項步驟都需要成本，但用戶往往不明所以，也因此 portto 主動整合代替支付相關手續費，幫助 C 端省下時間與心力。

與Simplex、Knight Story等達成合作，下一步主攻日、韓市場！

李玄、顏維佐二人也特別分享 Blocto 與以色列支付處理商「Simplex」達成合作協議，有助優化法幣、密碼貨幣之間的服務；此外，portto 也成為電玩遊戲Knight Story（結合區塊鏈技術的新一代RPG手遊）的台灣獨家合作夥伴，李玄認為，雙方都同樣想要以「目前還不太了解區塊鏈技術、但有興趣的用戶」為目標用戶族群，因此對於合作感到相當期待。

未來，portto計畫推進塊鏈產業的先決條件是基礎建設佳、網速穩定，且社會對技術的接受度高的地區，目前將以日本、韓國為目標，也迫切希望能與有興趣同行的投資人積極洽談。兩位創辦人補充道：「台灣算是試推、有初步成績的市場，但區塊鏈的採用程度低，所以我們下一步想馬上過去的是日韓市場。」

創業快問快答

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

是最先開始開發鎖定一般大眾的區塊鏈瀏覽器，公司產業知識非常充足。

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

主要是錢，行銷資源，團隊薪資。另外也在尋找 business leads to 有興趣採用區塊鏈技術的現有科技公司。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

產品兩個月就開發完成上線、剛上線就找到關鍵合作夥伴與客戶、成長快速已經將現有區塊鏈產品推廣效率提高十倍。

團隊資訊

公司名稱：門戶科技股份有限公司

成立時間：2019/8/24

產品名稱：Blocto

上線時間：2019/11/1

團隊人數：6名正職；3名實習

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