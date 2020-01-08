施尚宏（Sean）於2017年打造PAMO團隊，針對「不需保險理賠」且「雙方達成共識」的車禍案件，提供線上和解書軟體服務，協助民眾獲得有效的法律保障。

「過去主要負責處理商務案件，工作上手後駕輕就熟；但工作數年下來，感覺律師還是屬於守備一方，因為告與不告的決定權都不在我們手上。」90後、畢業當年隨即取得律師執照的施尚宏（Sean），過去在律師事務所處理商務案件，是甚麼原因讓他跳離舒適圈、冒險創業？

「觀察尋求免費法律諮詢的民眾，通常都是與車禍肇事有關，且『輕微車禍』占多數比例。」Sean解釋，肇事雙方在車禍發生當下，往往認為事態不嚴重、報警費時費力，最後僅達成私下口頭和解，並未簽立書面文件，「但口頭協議容易『反悔』，導致日後產生爭議。」不僅如此，一般人很可能無力負擔諮商費用，「法律」常被視為遙不可及的專業。

台灣每天平均約有2900件的車禍事故發生，「如果是金額較低的車禍事故（輕微擦撞），保險公司理賠或事故處理不見得划算。」發現市場存在的痛點，Sean於2017年打造PAMO團隊，針對「不需保險理賠」且「雙方達成共識」的車禍案件，打造線上和解書服務，協助民眾輕鬆獲得有效的法律保障。

創業的欲望伴隨著強大的行動力，Sean表示：「當初想到這個點子，便覺得充滿挑戰性！」希望透過PAMO的服務，解決社會普遍存在的問題。

PAMO提供服務。 PAMO

集結各領域人才，強化PAMO團隊戰力

新創團隊的人才佈局是成功關鍵，創辦人Sean深諳這個道理，並耗費一段時間發展出專屬自己的PAMO團隊。回想過去經歷，團隊成員都在各自領域發光發熱。就以Sean本身而言，當初正準備GMAT、欲前往海外進修，卻意外萌生創業念頭。過程中，他與讀書會同學、台大政治系畢業的姚隸詩（Alisa）分享概念，兩人順利達成共識，一同闖蕩創業之路；並在同年（2017）參與科技部舉辦的「FITI 創新創業激勵計畫」，向多位創業前輩汲取寶貴經驗。

而Sean的國小同學顏鴻傑（Jeff）擁有豐富的管理經驗與人脈資源，看好PAMO的發展前景，隨即加入團隊；與Sean同樣就讀政治大學的王韋仁（William），目前擔任技術長一職，發揮將近十年的開發經驗本領。目前PAMO可說是集結各種領域的人才，戰力維持在一定水準。

PAMO團隊，左起：執行董事顏鴻傑、技術長王韋仁、營運長姚隸詩、執行長施尚宏。 侯俊偉攝

以科技新創為基礎：PAMO提供完整的法律服務

團隊分享PAMO線上和解書使用流程，情境假設民眾遇到交通事故等突發法律案件，只要使用通訊軟體Line進入PAMO的系統，並完成以下步驟：

GPS定位 拍攝並上傳事故照片：留下現場畫面，包含雙方車牌、車輛受損的地方 選擇和解條件：包含賠償方式及和解金額 完成驗證身分：通過手機簡訊確認雙方駕駛身分，確保法律權益並具有法律保障的和解書

和解完成，若「有人受傷」，恐涉及刑責，還需列印「撤回告訴狀」並請對方簽名。如此一來，將大幅度節省車禍事故所耗費的時間及資源。

PAMO線上和解書使用流程。 PAMO線上和解書使用流程

一旦雙方達成共識、簽訂和解書，即使沒有公正第三方的作證，法院仍將其視為有效證據，也因此，PAMO提供的網路虛擬平台所簽屬的和解契約，於我國具有完全有效之法律效力。

如果後續發生糾紛該如何應對？Sean表示：「我們提供的服務除了『線上和解書軟體』，當然還包括『售後服務』；和解後若仍有糾紛，我們會委派合作律師事務所協助處理、善後，並負擔全部費用。」

《PAMO線上和解服務》法律意見書。 PAMO

除了線上和解書，PAMO也提供「個人法律科技顧問」服務，採取一天2元（NTD 730/年）的年費會員制。「我們的終極目標是B2C，將服務擴及所有的一般駕駛。」Sean說道。

在市場中站穩腳步，發揮無限潛能

PAMO的主要客群是用路時間較高的「職業駕駛」以及「外送夥伴」，合作案例像是台灣大車隊、Lalamove、Giftpack、gogoout等；又隨著「叫車平台」與「外送平台」爆發性的成長與普及，PAMO的第一批客戶群也隨之擴大。

對於市場來說，PAMO提出的解決方案前所未聞，唯有透過持續累積與企業的合作案例，才能逐步建立使用者對於PAMO的信任。接下來，PAMO希望在台灣站穩腳步後，將服務模式複製到海外，並鎖定同為大陸法系的大東亞地區，預計於明年進行下一輪募資。

創業快問快答

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

我們找到了一個服務真空的市場，在車禍案件中，與市場最大玩家「保險公司」互補。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

由法律人與非法律人一起組成的團隊，在提供法律服務時，更可以換位思考與互補，兼具法律工作者的專業以及法律服務使用者的視角與需求。 從niche市場出發，在深遠傳統的產業中，找到一片藍海。 針對使用者需求與市場趨勢快速反應。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

創業是一個不斷試錯、調整，而不能滿於現狀的過程。

團隊資訊

公司名稱：略策股份有限公司

成立時間：2017/4/21

產品名稱：線上和解書軟體服務：一分鐘現場取得車禍和解紀錄

上線時間：2019/3/1

團隊人數：8人

官方網站｜Facebook｜ 新創資料庫