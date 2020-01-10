數位身分認證功能，與行動支付整合，讓販賣機有能力在嚴格把關的前提下，販賣酒類、菸品、藥品等受管制的商品，業安科技如何找到自己在全球獨有的特殊優勢？

自動販賣機已經有超過百年的歷史，是一項相當古老的發明，近幾年販賣機產業，透過加裝行動支付、連網盤點庫存功能，創造更多元的應用場景與商機。

專攻販賣機支付系統的業安科技 （Yallvend）就是一個例子，他們將數位身分認證功能與行動支付整合，讓販賣機有能力在嚴格把關的前提下，販賣酒類、菸品、藥品等受管制的商品，今年（2020）也是團隊二度前往CES參展。

在這場科技大咖雲集的科技盛會中，業安如何找到自己在全球獨有的特殊優勢？

公司一度快破產，靠幫販賣機升級起死回生

販賣機整合多元行動支付，早已是產業大勢所趨，然而市面上大量老舊機台，要一次性全面升級，對於業者來說，成本是一大壓力，速度也不夠快。

業安科技的專長，是販賣機的行動支付解決方案，只要將一台鉛筆盒大小的黑色盒子配上一根4G天線，傳統販賣機一秒就能變身智慧機台。具體作法，是在機台上貼一張QR Code，提供消費者掃描條碼後，在手機上以Apple Pay、Line Pay、街口支付等方式付款；機台透過4G天線接受付款資訊，接著給出商品，安裝過程不到五分鐘，過程也不需要更動原本機台設計。

只要將一台鉛筆盒大小的黑色盒子，配上一根4G天線，裝進機台中，傳統販賣機一秒就能變身智慧機台。 高敬原攝影

業安科技的前身，是2010年成立的安可爾科技股份有限公司，主要做物聯網相關商品，不過當時無法做出有市場區隔性的產品，業績時好時壞，「 公司甚至面臨破產 。」

業安科技執行長黃建堯回憶，團隊成員因為過去都有販賣機產業經驗，決定做自己擅長的事，將物聯網技術與販賣機結合。

機台上貼一張QR Code，消費者掃描條碼直接在手機上，以Apple Pay、Line Pay、街口支付等方式付款，過程也完全不需要更動原本機台設計。 高敬原攝影

去年（2019）跟著科技部，第一次到CES參展，「出國之後，才發現同樣一個解決方案，在其他國家必須做許多細部調整。」黃建堯舉例，美國信用卡普及，許多販賣機早就可以刷信用卡，「第一年在CES上推這個，坦白說誘因不大。」如果要進軍像美國這樣的一級市場，必須拿出不一樣的產品。

由於販賣機是一個古老的產業，過去在企業任職時，曾經手德國證件公司客戶，主要提供香菸販賣機，身分認證用途，不過實體證件的缺點，就是難以杜絕盜用，「每個國家證件規格不同，機台硬體也難以全球一體適用。」

業安科技去年（2019）跟著科技部首次到CES參展，出國之後，才發現同樣的販賣機解決方案，在其他國家必須做許多細部調整。 高敬原攝影

此外，許多國家法律都禁止販賣機販售菸品、酒品。黃建堯觀察，是因為市場上根本沒有適合的解決方案，「這是雞生蛋，蛋生雞的問題，有了解方，才有討論修法的空間。」去年跟區塊鏈新創BiiLabs交流過後，雙方有了全新的構想。（販賣機終於可以買酒了！台灣導入區塊鏈驗證創全球首例，最快這兩地可以體驗）

結合數位身分認證，販賣機也能賣酒

台灣受到菸酒管理法規定，不能用販賣機、郵購或網購等無法辨識消費者年齡身分的方式販售酒類、菸品等商品。日本、德國，雖然都能透過在機台上感應身分證件，但在販賣機購買香菸時，無法辨別購買者與證件持有者是否為同一人，存在很大的冒用漏洞，業安科技 （Yallvend）與區塊鏈新創BiiLabs想出一個方法，在購買流程的一開始，加上一道數位身分認證程序。

首先，必須下載「AuthMe」這款App，透過鏡頭掃描取得出生年月日、姓名、性別、照片等個人資訊，接著再透過手機上的NFC，掃描護照上的晶片（新版晶片護照才能使用此認證功能），提供證件辨識的準確度。最後，用戶必須透過鏡頭掃描一次臉部，確保與護照照片上是同一人，防止身分盜用， 過程不到一分鐘，就能完成e-KYC（認識你的客戶）流程 。

透過手機上的NFC，掃描護照上的晶片（新版晶片護照才能使用此認證功能），提供證件辨識的準確度。 高敬原攝影

往後購買需年齡審核商品時，先掃描機台上的QR Code，接著會開啟AuthMe，要求用戶掃描一次臉部認證，約1秒以內完成身份驗證。接著，會進入付款頁面，輸入商品金額後，能以Apple Pay、Google Pay、Line Pay、街口支付等方式付款，由於行動支付都需實名認證，加上指紋、FaceID認證付款，也算是另一道把關身分盜用的關卡。

進入到付款頁面，輸入商品金額後，能夠以Apple Pay、Google Pay、Line Pay、街口支付等方式付款。 高敬原攝影

業安這套解決方案，是與區塊鏈新創BiiLabs的去中心化身份識別（Decentralized Identifiers；DID）技術合作。販賣機內建4G天線，具備連網功能，手機進行身分驗證時，會產生專屬序號並簽章，在驗證確認前，透過API提供帶有時戳（time stamp）的電子收據，將ID身份、購買日期與地點傳回販賣機，接著選擇想要的商品就完成購買。

販賣機內建4G天線，具備連網功能。 高敬原攝影

AuthMe所提供的技術，除了驗證晶片證件資料及人臉辨識外，更重要的是會透過AI進行活體辨識（Liveness Detection），杜絕惡意使用者利用照片、影片甚至是3D列印的頭像對系統進行詐欺，進而將使用者身分驗證做到滴水不漏。

商業模式，主要靠販售硬體設備、軟體月費服務以及行動支付分潤，這三大塊獲利，由於數位身分不像實體證件有規格的不同，可以擴速複製到不同市場。

麒麟啤酒來敲門，應用商機可期

業安與BiiLabs合作的身分認證模式，只需要在本來的機台上加裝軟體，同樣只需不到五分鐘，就能升級傳統機台。以亞洲市場來說，目前數位身分結合支付的領域，除了業安外，並沒有其他明顯的競爭對手。結合身分認證的產品，更是在CES2020上，第一次對外公開展示。

黃建堯近期也成功接觸到日本市場。

近年日本當局力推行動支付，甚至提出政策，若商家沒提供行動支付就要加稅，若支援則能減稅，政府還幫出導入設備三分之二的費用。日本傳統產業，一般作風保守，「最快方式就是導入。」這也成為業安的大好機會，成功打進日本市場，如麒麟啤酒，也有興趣談合作。（日本消費稅調漲效應，鈔票失寵、行動支付比率激增60%）

結合身分認證的產品，更是在CES2020上，第一次對外公開展示。 高敬原攝影

為了讓數位身分認證，結合行動支付的解決方案，可以應用在所有無人機台的場景，除了菸酒販售，像是博奕機台、藥品販賣機、情趣用品販賣機，也都是未來應用的範圍。

至於台灣，業安規劃最快今年四月，先在華山、松菸等文創園區，進行第一波的試辦，未來主管機關認可後修法，就能落地商轉。黃建堯透露，許多小型的精釀啤酒商，對這套解決方案很感興趣，未來不必再派人手顧攤，更能快速地拓展銷售通路，帶動更多商業機會與可能。

責任編輯：陳映璇