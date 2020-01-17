科技部陳良基部長召開CES展後記者會，共同盤點豐碩成果，本次82家台灣科技新創團累計共爭取超過2.6億美元的潛在商機，約合新台幣70億元。

全球消費性電子及創新科技大展 CES 2020甫於上週風光落幕，本次由科技部旗下 Taiwan Tech Arena (TTA) 帶領前往參展的82家台灣新創公司也大有斬獲，今（16）日由科技部陳良基部長召開展後記者會，共同盤點豐碩成果，除了肯定在 CES 2020展會期間獲得創新獎的13項新創公司產品，新創團隊也紛紛表示，透過這次的參展，接觸到無數過去難以叩門的大型企業如Costco、NTT Docomo、Lexus Europe等，更能夠將自己的創新技術或產品展示在全球商機面前，更有新創公司直接取得訂單。本次82家台灣科技新創團累計共爭取超過2.6億美元的潛在商機，約合新台幣70億元。

科技部長陳良基 陳凱爾攝影

找夥伴、打群架！小國的大戰略

陳良基部長於記者會中表示，TTA已經是第三次參加CES，從第一年32家新創參展，到今年82家，新創公司除了拿到訂單，也陸續在國際市場上可以看見台灣新創的產品，例如東京奧運即將到來，就有運用來自臺灣的自動販賣機系統；舊金山機場未來也可以看見台灣的自動煮拉麵機；另外也有團隊獲得來自波士頓的生技產業鏈結，顯示經由政府努力，台灣科技新創也逐步的從區域性小型市場，逐步轉變為布局全球市場，而部長也特別強調「一起打群架」的重要性，因為「世界真的很大」！

同步出席記者會的新創團隊代表，也相當肯定台灣新創組隊前往CES 2020參展的舉措。Lixel團隊表示，CES 是新創團隊試煉的絕佳場域，在這裡可以確認自己的技術是否領先以及有沒有獨特性，對新創團隊來說也是好的曝光機會，接觸到的大企業通常也都願意直接給予回饋。

另一隊出席分享的團隊、提供販賣機智慧化技術模組的業安科技則表示，今年已經是第二次參展CES，去年首次參展就直接碰上百事可樂與可口可樂，給予他們最直接的技術建議，讓團隊獲益良多，回到台灣後馬上著手更新研發，除了立即應用在既有客戶上，也因此更進一步跟隨TTA腳步參與新加坡 Innovfest 展會，獲得新的市場與海外客戶青睞。透過CES，也幫助他們接觸到來自烏克蘭或者愛爾蘭等新市場的客戶。

TTA帶領台灣科技新創 全球參展大有斬獲

包含科技陳良基部長、許有進副部長、邱求慧司長均出席記者會與台灣新創共同盤點本次豐收 陳凱爾攝影

TTA台灣科技新創基地為鏈結台灣科技新創與全球新創生態圈，積極帶領團隊參與美國CES、法國VivaTech、與新加坡Innovfest展會，幫助新創團隊開拓對海外科技產業的觀察並與市場接觸，更帶進潛在的商機。經統計，台灣新創參與CES 2020 共創造超過美金2.26億（約合台幣70億）的潛在商機（包括正式訂單以及合作意向），計算基準均以未來一年內得以實現的商業合作金額為主，可說是大有斬獲。未來TTA也會持續協助與跟進相關合作的具體實現，並打造更有利的環境讓新創茁壯。