新創鉅怡智慧（FaceHeart），今年已經第三度隨著科技部到CES參展，在金融科技（FinTech）領域創造許多應用場景，連純網銀業者也都搶著合作。

受到中美貿易影響，今年CES中國企業參展數量減少，台灣近年頻頻在國際上受到中國打壓，然而，科技部突破各種困難，帶著新創團隊打國際盃。根據主辦方CTA統計，台灣今年參展的團隊共有347家，比去年成長21%，走在偌大的CES展場中，隨處都能發現台灣人的身影，在在證明國人在科技領域的創新與能力，具備國際水準。

其中，專注生理訊號檢測的新創鉅怡智慧（FaceHeart），今年已經第三度隨著科技部到CES參展，他們的技術可以隔空測量心跳、情緒反應，除了醫療保健用途，也在金融科技（FinTech）領域創造許多應用場景，吸引純網銀業者洽談合作。

產品落地很重要！FaceHeart應用已商轉

「新創概念化的產品要落地很關鍵，多跟國際交流、知道別人在想什麼很重要，不然會自己越走越窄。」科技部政務次許有進回憶，三年前科技部想讓國家科研走出去，開始規劃帶新創團隊參加CES，還連結矽谷資源，去拜會當地VC（創投），了解市場趨勢走向，許有進大膽預測：「今年很多團隊，都會有拿到訂單的機會。」

科技部政務次許有進回憶，三年前科技部想讓國家科研走出去，開始規劃帶新創團隊參加CES。 高敬原攝影

連續三年都參展的新創鉅怡智慧（FaceHeart）策略長張紹堯觀察：「台灣創業團隊的弱項，就是缺乏對市場的了解，無法定義清楚自己的產品走向。」FaceHeart的產品目前已經脫離概念階段，已經有許多落地應用進行中。

FaceHeart是交通大學吳炳飛教授，跟他的研究生組成的團隊，花了五年的時間，研發出「影像式生理訊號健康管理系統」技術。簡單來說，只需要花6秒鐘讓鏡頭掃描臉部，就能測出心跳、情緒起伏、疲勞狀況、緊張程度等資訊，主要是靠偵測臉部皮膚微血管顏色變化，應用場景包含駕駛疲勞偵測、照護、金融等。

只需要花6秒鐘讓鏡頭掃描臉部，就能測出心跳、情緒起伏、疲勞狀況、緊張程度等資訊，看似神奇的功能，主要是靠偵測臉部皮膚微血管顏色變化。 高敬原攝影

2018年，FaceHeart獲得聯發科投資，在CES新創展區「Eureka Park」中，算是相對成熟的團隊。

活體偵測技術，純網銀也搶合作

FaceHeart的技術是生理監測，近年火力集中在金融領域。為了杜絕車手提款、人頭開戶、詐騙，許多銀行都有防範的對應機制。

張紹堯表示，他們將FaceHeart技術裝在ATM、銀行櫃檯上的鏡頭，偵測客戶是否有情緒緊張的情況。「有點像是隔空的測謊機，好處在於，被測量的當事人並不知道自己在被測量，呈現出來的都是最真實的生理反應，避免技巧性的偽裝。」

張紹堯表示，他們將FaceHeart技術裝在ATM、銀行櫃檯上的鏡頭，去偵測客戶是否有情緒緊張的情況。 shutterstock

FaceHeart行銷處副理方乃玉表示，這項技術去年四月，已經導入國內一家知名大型銀行中，已經與多家銀行有接觸，預計今年會在更多銀行佈點。

另一項金融應用是「活體偵測」。越來越多銀行業務都能在網路上辦理，加上純網銀即將開業，身分認證的把關必須升級，將FaceHeart的技術與攝影鏡頭結合，就難辨別出，鏡頭前的人是否是真人，杜絕用照片、蠟像等方式欺瞞。

張紹堯（左）透露，已經有其中一家純網銀業者，看上這項技術，確定合作會在未來導入。 高敬原攝影

張紹堯表示，今年會在台灣市場導入活體認證技術，像是線上開戶、辦貸款、大筆轉帳、文件簽署等場景，除了透過證件、OTP認證，還能夠再加上活體偵測，確保是本人在辦理。今年第二季後，三家純網銀將陸續開業，針對資安、身分認證議題，各家業者都特別重視，張紹堯透露，已經有其中一家純網銀業者，看上這項技術，雙方將展開合作。

責任編輯：蕭閔云