把貼紙貼上窗戶後，一秒就能變成智慧玻璃，台灣新創絢麗光電的技術獲CES的創新大獎肯定，甚至連FAAMG其中一家巨頭，也感興趣要談合作。

輕輕按一下手中遙控器，一秒鐘不到，原本透明的玻璃瞬間變成不透光的黑色。看起來有點像是在變魔術，這可是新創絢麗光電（Brilliant Optronics）的研究出來的新技術，不僅可以讓玻璃空間保有隱私，甚至還能拿來賣廣告。

不僅獲得CES官方的創新大獎（CES 2020 Innovation Awards），這項技術更獲得科技巨頭FAAMG（即Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟及Google）其中一家的青睞。

玻璃一秒變黑，自駕車成移動會議室

絢麗光電的產品是智慧調光薄膜，薄薄一片貼紙，貼上玻璃窗戶後，一秒就能變成智慧玻璃，「不用換玻璃就能有這樣的效果，啟動後玻璃會變黑，完全不透光。」執行長李承璋說。

絢麗光電的產品是智慧調光薄膜，薄薄的一片貼紙，貼上玻璃窗戶後，一秒就能變成智慧玻璃。 高敬原攝影

這背後的原理，靠的是夾在兩片塑膠薄膜中間的「液晶」，透過電壓的變化，控制液晶的旋轉來讓玻璃的顏色變暗。透過窗邊的實體開關，甚至是手機藍牙、Wifi都能輕鬆控制。

智慧調光薄膜應用場景相當多元，李承璋表示，未來團隊想把技術跟自駕車結合，「無人車因為沒有駕駛，隱私是最重要的，」貼上調光薄膜後，無論是想要視野或是隱私，乘客都能輕鬆切換。李承璋強調，因為液晶能讓玻璃顏色變得夠黑，未來如果要在車內開視訊會議、瀏覽簡報，都能將影像輕鬆投影到車窗，一片薄薄的調光薄膜，在未來的汽車中，滿足視野、隱私、影響三大需求。

李承璋強調，因為液晶可以讓玻璃顏色變得夠黑，未來如果要在車內開視訊會議、瀏覽簡報，都能將影像輕鬆投影到車窗上。 高敬原攝影

此外，也能應用在各類住宅、辦公大樓的玻璃，李承璋表示，不僅可以隨時調整窗戶明暗，甚至還能拿來賣廣告，「從室內向室外投影，影像會非常清楚。」讓再平凡不過的玻璃窗戶，也能產生新的商業價值。

此外，像是太陽眼鏡、安全帽也都能貼上調光薄膜，依照需求調整明暗。

具備隔熱、不透光效果，能支援投影

絢麗光電是由中山大學光電系系主任林宗賢，跟兩位博士生李承璋、曾衡逸共同創立的團隊，「我們過去研究液晶10多年的時間，以前做過透明顯示器。」李承璋說。

團隊發現，如果將液晶直接做在玻璃中，因為窗戶沒有標準尺寸，除了生產成本很高，也非常難以量產，為了解決這個市場痛點，才會想到把液晶直接做在薄膜中，「只要剪一剪裁切成需要的尺寸，就能直接貼在玻璃上。」

絢麗光電是由中山大學光電系系主任林宗賢，跟兩位博士生李承璋（左）、曾衡逸（右）共同創立的團隊， 高敬原攝影

其實，市面上已經有類似的調光玻璃產品，那絢麗光電的調光薄膜跟競爭者有何不同？李承璋指出，傳統的調光玻璃大多做在室內，不具備隔熱的效果，且在一般狀態下，顏色也不夠透明，絢麗光電的調光薄膜具備隔熱的效果，因此適合汽車、大樓玻璃，一般狀態下完全透明、調暗後顏色也夠黑，才能夠支援投影，衍伸出多元應用。

二度出征CES，技術吸引科技巨頭注目

今年，已經是絢麗光電第二年跟著科技部來參加CES，李承璋認為，CES帶給團隊最大的好處，是大幅增加國際市場曝光度，「這是過去在台灣的展會，所無法得到的效果。」

然而，絢麗光電前方也有不少挑戰需解決，例如，受限於目前的資金、資源設備，現在調光薄膜最大的尺寸，只能做到40x40公分，目前第一階段商業應用，會著重在安全帽等面積較小的商品上。「去年第一次來CES後，接觸到許多國際資源，」據了解，絢麗光電現在已經跟許多長期合作廠商，正在協助團隊驗證將調光薄膜尺寸放大後，是否能順利量產。（延伸閱讀：Facebook新版設計亮相，預計春季上線）

限於目前的資金、資源設備，現在調光薄膜最大的尺寸，只能做到40x40公分，目前第一階段商業應用，會著重在安全帽等面積較小的商品上。 高敬原攝影

「來CES，就是想找合作投資的人，一起把產品廣到市場上。」在CES上，確實讓絢麗光電得到不少國際關注，李承璋說，甚至連FAAMG（即Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟及Google）其中一家科技巨頭，以及某家電動車新創，也對他們的技術非常感興趣，甚至簽訂MOU要進一步談合作。

責任編輯：陳映璇