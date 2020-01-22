文化部斥資近3,000萬，引進全台首座4D攝影棚「4DViews」，《數位時代》獨家實測，揭開32台攝影機、20台主機大量運算，如何帶給觀眾新體驗。
1 青峰《太空人》科幻MV怎麼拍的？全台第一座4D攝影棚獨家實測
2009年，一部靠3D CG撐場的《阿凡達》，讓我們在納美人的世界中真假難辨；10年後，一部史詩級電影《愛爾蘭人》，讓勞勃·狄尼洛和艾爾·帕西諾等接近80歲的重量級演員能「重返青春」，自在地演繹30至40歲壯年身影。
科技導入影視創作，讓一切的想像都能化為可能。
在2019下半年，文化部斥資2750萬元，為台灣的創作者引進一個全新的「秘密科技基地」：4DViews動態立體虛擬攝影棚。這，是全台灣第一座4D攝影棚，目前全台只有13組團隊通過文化部審核補助並入棚拍攝，歌手青峰的《太空人》MV，也是其中之一。
《數位時代》獨家現場直擊，並實際「試錄」了一段4D影像，看看這棚到底稀奇在哪？對於創作者而言，又能迸出什麼不一樣的火花？
什麼是4D攝影棚？跟過去的3D製作，不一樣在哪？
首先，在開箱「4D攝影棚」之前，來看看從棚內拍出來的影像與過去傳統3D製作出來的影像差異處。
基本上，傳統3D與4D攝影棚做出的3D影像都有「360度捕捉人物動作」、「可隨意後製任何背景」兩大特點，但最大的不同處，在於「建立人物外貌3D模型」這一環節。
用傳統方法建模時，雖然可以捕捉到人物動作，但「外貌」無法直接「照搬全用」，需要靠動畫師「畫出」人物外貌貼圖後，再綁定骨架進行合成；而 在4D攝影棚內，透過32台攝影機擷取到的畫面，經過系統運算後，便能直接原封不動地，把真實人物的樣貌生成3D模型，大大降低後製成本與時間 。
「你可以想像，如果是一CUT（動作）雙人演出、簡單的15秒畫面，靠動畫師來建立模型貼圖，後置時間大概需要兩、三個禮拜，但在4DViews拍攝後輸出的時間，僅需1至2天，只有過去的十分之一。」工研院資通所專案副組長彭首榮表示。
「我覺得它最大特點，是捕捉的人像動態很擬真，演員動作是直接掃描真人、直接錄下來用，不是讓你再套什麼材質，所以擬真度很高，」《太空人》導演陳奕仁分享這次的「使用心得」。
他表示，在拍攝過程中碰到最大的問題是「輸出畫面的解像能力太低」，因此在整支MV中，最多只能用到演員的全身畫面，若要拉近到「膝蓋以上」，或者是「半身」，畫質則無法達到標準，更別說是「近景」、甚至是「特寫」了。
棚內揭秘！全景影像靠的不是360攝影機
一走進棚內，迎面而來的是一個12公尺（長） x 12公尺（寬） x 6公尺（高）的大型綠幕空間。
「因為活動範圍僅有3公尺，當導演們想要拍出一段行走的動作，我們會建議擺一台跑步機，讓演員在上面走動，之後再想辦法把跑步機P掉（去背）。」彭首榮分享在「有限條件」下的解決之道。
在配備面，攝影棚架設了8根支架，每一根支架上都配有4台攝影機及3盞LED燈。
但目前，還有許多無法克服的技術限制，例如反光、透光的服飾跟配件，或是太細長的物件，甚至是髮絲都無法捕捉，因此拍攝時最耗時的是正式開拍前的「測試」，同時也是必經的環節。
這一套軟體的運算合成系統，才是最關鍵精髓
正式拍攝時，場外人員會透過控台進行操作跟監控。
完成拍攝後，就會來到4DViews最重要的一環，也是棚內技術的精髓所在——軟體運算合成系統，透過預覽（Preview）畫面確認狀況，才會進行輸出。
現場工作人員補充，一段約60秒的動作畫面，嚴格算起來，大概需要8至10小時的運算作業時間，而《數位時代》試錄一段15至20秒的影片，在一天後就獲得了輸出檔案，接下來則是考驗製作團隊的創意，妥善運用素材進行3D後製。
商業租借昂貴，每日50萬台幣起跳
事實上，民間創作團隊、創作者若想運用這套可以減少拍攝和後製時間的設備，費用並不便宜。
以日本來說，供「商業使用」的4DViews攝影棚，光是每日場地的使用費，就高達180萬日圓（約49.6萬台幣）；拍攝完，每位演員的畫面要在系統上處理運算，每分鐘會收費5萬日圓（1.38萬台幣）。
「只為了拍攝短影片，就要做這麼大的投資，對業者來說確實有點困難。」文化部政務次長彭俊亨說道。
因此，在文化部引進4D攝影棚的半年內，會先以「獎勵補助」的方式開放團隊使用，獲選團隊除了可以入棚拍攝，還會獲得文化部的拍攝補助金。
為了更大規模的觸及更多製作團隊，彭俊亨表示，待今年4月文策院接手後，不排除攝影棚的使用方式再更貼近市場一些，或許以折扣補貼的方式，開放更多人使用，也不是不無可能。
責任編輯：林美欣
2 瑪丹娜演唱會「分身術」、《太空人》主角漫遊宇宙、八家將與神共舞⋯⋯看4D攝影的N種想像
2019年7月，文化部引進全台第一座4D攝影棚後，台灣開始探索這種新攝影的方式；但在此之前，全球已經有許多案例如雨後春筍般出現，滿足我們對它的好奇心。
它能做什麼？對創作者來說，意義又是什麼？又有什麼樣的作品，是我們想都不曾想到的？
Intel進軍好萊塢，打造「體育場級別」的4D攝影棚
綜觀全球進程，4D攝影棚的規模和技術，遠遠超過在台灣看到的例子。
「嚴格說起來，這種攝影技術大概分為三個level，第一類可以被稱為『好萊塢等級』，它的動態捕捉範圍有一個體育場這麼大，也是最高階的解決方案，目前全世界只有Intel跟微軟在做。」工研院資通所專案副組長彭首榮表示。
2018年的CES美國消費性電子展上，Intel宣布將協助好萊塢，建立一座全球最大的4D攝影棚——Intel Studio，儘管官方並未透露建置攝影棚所耗費的成本，但光是可以捕捉畫面的範圍，就有10,000平方英尺（約280坪），而座落的地點正是洛杉磯，
Intel Studio的合作夥伴中，更包含美國五大電影公司之一的派拉蒙。除了電影製作、大型音樂表演，甚至是運動員都可以直接入場，紀錄下360度零死角的3D畫面。且正因取景範圍夠大、能容納的演員更多，導演們的「腦洞」也能開的更大，Intel也給出了一些成品範本，讓創作者們參考。
「這超有吸引力！它的攝影機數量非常多，可以涵蓋所有的場景，等拍完一段影片後，再直接在後製時做運鏡；這是一般拍攝做不到的，」仙草影像導演陳奕仁感嘆地說。
第二類攝影棚，則是像文化部引進的4DViews，雖然拍攝空間範圍不大，但還是能進行MV、動畫、藝術等創作。早從2011年開始，日本就已經有不少MV採用這樣的技術來拍攝製作，讓實體人物跟虛擬空間有更好的結合，也能使現實中沒辦法達到的動作，變得更加逼真。
彭首榮指出，目前這類規模的攝影棚，在全球能真正商用的並不多，大多都還處於實驗階段，而文化部引進的4DViews，是少數CP值較高、商業應用成熟的解決方案之一。「再往一下一個level，其實做的業者就很多，它的取景範圍更小，大概就是一個桌面大小的拍攝系統，主要是進行一些靜態的取景拍攝。」
導演們都拿它來做什麼？看《太空人》背後創作故事
用這套技術的「創作目的」有哪些？除了可以把真實人物活靈活現地套入到虛擬場景，另一方面就是要創造傳統3D製作無法替代的「真實感」。
「我拿來運用時，希望達到的效果是『極度寫實』，」陳奕仁分享了他拍攝《太空人》的「4D初體驗」，以及背後的創作故事。
《太空人》的歌詞是把「太空人」和「星球」比喻成戀人間的關係，陳奕仁經過多次修改，決定把男主角設定為一名插畫家，和女主角在現實生活中，以及在他的星球繪本中，穿插發生了一系列的故事。
而這些外太空繪本畫面，都需要插畫師創作出「空想世界」，對MV畫質一向要求嚴格的他，希望在這樣的場景中，也能呈現出像在實景取景拍攝一樣逼真的畫面，因此決定做出首次嘗試。
「真實感」還可以拿來做什麼？
以必應創造和九天民俗技藝團的另一個合作案例《末世重生》為例，或許就能看出明確的用途——文化保存。
因為能夠逼真、夠細膩、零死角的紀錄下畫面，因此在文化部首播13個補助作品中，還有歌仔戲、南管演奏等具有文化紀錄意義的作品。
在必應與九天的這一個案例中，雖然沒有華麗的後製背景，但若這畫面做成VR版本，觀眾就能從各個方位，細看八家將的動作與裝扮細節。
「它特別的是不只記錄了時間，還可以記錄空間，以往我們是辦不到這一點，如果這一個技術能成熟到搬到戶外拍攝，連周邊的建築物都可以立體的被記錄下來，」陳奕仁認為，當未來發展成熟，像是媽祖遶境的活動，任何稍縱即逝的畫面都能用這種方式記錄，對於文化保存意義來說會更大。
終極應用是什麼？瑪丹娜花了1.5億，與四位分身共舞
事實上，在攝影棚內把人物拍好後，後續的「應用場景」可以延伸至一整條產業線，2D平面影片只是小小的一塊，VR、AR才是更大的綠洲。
「VR過去要靠動畫師，全部都做虛擬的東西，花的時間非常長，若要強調擬真感，也不一定能做到，但如果用4D攝影棚拍攝製作，動畫師只要去建一個場景，然後就把人物擺進去就好，你就會看到真人在虛擬無盡的場景裡。」彭首榮指出。
AR，則能做出更多意想不到、具有「現場感」的應用。美國流行天后瑪丹娜（Madonna）去年在一場音樂頒獎典禮上的表演，就是一大創舉。
在2019年5月Billboard Magazine的音樂頒獎典禮上，她表演了歌曲《Medellin》，其中有不少橋段，由她和4位自己的分身共舞。
這幾位「分身」，其實是她早就預錄好的畫面，後製團隊根據現場的光線投放AR，即時調整人物的位置，而這一場短短的表演，就花了500萬美元（約1.5億台幣）。
彭首榮說，雖然有技術整合的挑戰在，但舞台劇、演場會，這些現場的舞台表演都是可以想像的空間，現在才正要開始而已。
和VR電影一樣，導演的創作思維要改變
就和VR電影問世一樣，4D攝影棚這樣一種新的「創作工具」，同樣也改變了導演的敘述方式跟想像空間。
彭首榮觀察，導演要透過4D攝影棚拍攝，腦中需要有三種『場景』：
第一個場景，是完整的作品最終會是怎樣的畫面，這存在導演腦海中。
第二個場景，則是在4D攝影棚中，得構想綠幕會變成怎樣的場景。
第三個場景，則是實際開拍時，攝影棚內的場景。
導演必須得有明確的構想，從棚中拍到的畫面，但事後要怎麼做運用跟結合，以及著裝、行走範圍、演員人數、動作、畫面解析度等。由於目前4D拍攝還有不少限制，因此每一個動作、每一個畫面都要經心設計。
不禁讓好奇，這樣一款新的創作工具，真的會改變影視創作的未來嗎？
「我不確定它的出現是不是真的意義重大，但其實它開創了很多可能性。」陳奕仁認為，目前4D攝影還算是一個很新的技術，有諸多限制、應用的範圍也有限。而未來，究竟會變成「big thing」，還是稍縱即逝，就要看技術會不會繼續突破了。
責任編輯：林美欣
3 「made in Taiwan」台流復甦！文化部和「陸軍」文策院，要怎麼打2020年這場仗？
文化內容策進院正式揭牌，已從國發基金編列100億的投資額度，要進場點火，帶動民間文化投資⋯⋯
文化部要打造文化界的「陸海空」三軍，點燃影視產業生機，陸軍是首發的文策院、海軍則是《公共媒體法》、空軍為OTT國家隊⋯⋯
2019年，這類型的新聞標題經常出現在媒體版面上。
這一年，文化部第一次爭取到超過200億的預算，堪稱史上最高預算；也是這一年，台流復甦，「made in Taiwan」的影視作品大放異彩，《我們與惡的距離》一路銷至全亞洲，赤燭遊戲《返校》的同名電影，在台票房破2.6億⋯⋯種種跡象都證明了台灣的內容生態正在轉變，似乎開啟了一扇新的大門。
早在三年前，政府就砸了40億在『前瞻基礎建設計畫中的「數位建設」』上，不只推動科技，也要讓科技「魚幫水、水幫魚」，近一步帶動文化內容產業；而文化部斥資2,750萬引進的這一座4D攝影棚，正是其中的實驗之一。
但是，文化部究竟看到了什麼，決定要引進這一套技術？在台灣建構文化內容產業生態系的腳步中，它又扮演怎樣的角色？
4D攝影棚在文化部眼中，是一種怎樣的存在？
「4DViews這一套系統，它是一個可以被多元運用的『工具』，牽扯到的是文化內容產製的源頭。」文化部政務次長彭俊亨說道。
文化部關於內容產業生態系的規劃，大致可以分為「產製」、「資金」、「通路」、「環境」四個面向，而4D攝影棚是為解決「產量不足」而生的，也就是最源頭「產製」面，像是因為本土原生題材開發不夠，或是因缺乏體系支持，無法成功讓創作轉化爲作品。
彭俊亨認為，文化和科技本就是相輔相承，例如8K電視和8K攝影機解析度極高，拍攝到的人物，連毛細孔都能看得一清二楚，在這樣的條件和環境下，導演自然對妝容精心設計，不同的新技術，都是在催促著導演作出新嘗試，甚至是改變創作思維。
「4D攝影棚也是一樣，除了減少拍攝跟後製的時間，這些技術的出現，對於創作者的創作形式，會有很多不同的刺激，這其實是一件非常有趣的事！」
但是，想要引進一座4D攝影棚，少說得花幾千萬、高則高達好幾億，民間業者根本不可能自己投資，此時就得靠政府「出錢出力」。
面對諸多「內容考題」，未來文化部跟文策院該怎麼分工？
預計今年4月，文化部將把包括4D攝影棚在內的「IP內容實驗室」，全權移交給文化內容策進院執行管理，這就不得不提，等了近兩年才三讀通過，在2019年6月成立的文策院，要如何發揮「陸軍」的作用了。
「在推動文化內容工作時，我們需要不斷的面對業者，但畢竟文化部是公部門，有時在溝通語言和回應上，會略有不足，其實各國都一樣，會需要一個中介組織來溝通，讓執行更有效率。」
文策院是行政法人，扮演的角色無疑就是「政府」和「民間業者」的橋樑，也就是彭俊亨口中的「中介組織」，但日後文化部要如何與文策院分工？卻讓人霧裡看花。
彭俊亨解釋，其實文化部和文策院的分工相當清楚，文化部負責策略制定，而緊接著要落實執行的任務，就交給文策院。
當然，對於業界來說，政府願意出錢無非就是最直接的幫助，文化部之前是採取「獎補助」和「投融資」雙軌並行的作法，現在這一塊也有更明確的分工：單案、個人的「獎補助」，是由文化部負責；而更貼近市場，需要對業者了解夠透徹、連結更深的「投融資」，擔子則在文策院身上。
「未來怎麼去協助業者，這一塊也會交給文策院，從前端的內容產製，他們可以提供業者在拍攝過程中一，些技術或是資源媒合等協助，再到資金面，文策院可透過自己，或者整合其他民間業者一起投資。」
文策院董事長丁曉菁先前曾表示，文策院成立的第一年，是要找出產業痛點，雖然手上握有100億的投資額度，但投資公司絕不會只為了單純獲利，而是要健全產業生態。
「投資的公司終究會有賺錢和不賺錢的，在第一年嘗試後，會慢慢制訂出KPI，」丁曉菁說道。
畢竟2019年，台灣內容文化產業已經起了一個好兆頭，在文策院將要邁入正軌的2020年，讓人期待已經種下的創作種子，能長成碩果累累的蘋果樹。
責任編輯：林美欣