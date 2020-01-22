2009年，一部靠3D CG撐場的《阿凡達》，讓我們在納美人的世界中真假難辨；10年後，一部史詩級電影《愛爾蘭人》，讓勞勃·狄尼洛和艾爾·帕西諾等接近80歲的重量級演員能「重返青春」，自在地演繹30至40歲壯年身影。

科技導入影視創作，讓一切的想像都能化為可能。

在2019下半年，文化部斥資2750萬元，為台灣的創作者引進一個全新的「秘密科技基地」：4DViews動態立體虛擬攝影棚。這，是全台灣第一座4D攝影棚，目前全台只有13組團隊通過文化部審核補助並入棚拍攝，歌手青峰的《太空人》MV，也是其中之一。

台灣這一座源自法國的4DViews攝影棚，是全球第六座、亞洲第二座，目前暫時坐落在文化大學推廣教育部內，今年將搬遷至空總文化實驗場。 賀大新攝影

《數位時代》獨家現場直擊，並實際「試錄」了一段4D影像，看看這棚到底稀奇在哪？對於創作者而言，又能迸出什麼不一樣的火花？

什麼是4D攝影棚？跟過去的3D製作，不一樣在哪？

首先，在開箱「4D攝影棚」之前，來看看從棚內拍出來的影像與過去傳統3D製作出來的影像差異處。

基本上，傳統3D與4D攝影棚做出的3D影像都有「360度捕捉人物動作」、「可隨意後製任何背景」兩大特點，但最大的不同處，在於「建立人物外貌3D模型」這一環節。

用傳統方法建模時，雖然可以捕捉到人物動作，但「外貌」無法直接「照搬全用」，需要靠動畫師「畫出」人物外貌貼圖後，再綁定骨架進行合成；而 在4D攝影棚內，透過32台攝影機擷取到的畫面，經過系統運算後，便能直接原封不動地，把真實人物的樣貌生成3D模型，大大降低後製成本與時間 。

「你可以想像，如果是一CUT（動作）雙人演出、簡單的15秒畫面，靠動畫師來建立模型貼圖，後置時間大概需要兩、三個禮拜，但在4DViews拍攝後輸出的時間，僅需1至2天，只有過去的十分之一。」工研院資通所專案副組長彭首榮表示。

4D攝影棚可以直接生成人物完整樣貌、動作的3D模型。 賀大新攝影

「我覺得它最大特點，是捕捉的人像動態很擬真，演員動作是直接掃描真人、直接錄下來用，不是讓你再套什麼材質，所以擬真度很高，」《太空人》導演陳奕仁分享這次的「使用心得」。

他表示，在拍攝過程中碰到最大的問題是「輸出畫面的解像能力太低」，因此在整支MV中，最多只能用到演員的全身畫面，若要拉近到「膝蓋以上」，或者是「半身」，畫質則無法達到標準，更別說是「近景」、甚至是「特寫」了。

以《太空人》來說，演員只有幾個全身遠景的畫面是在4D攝影棚內拍攝（上圖），若要拉近人物，礙於MV整體對畫質的要求，只能另外製作（下圖），而非在4D攝影棚內拍攝。 YouTube

棚內揭秘！全景影像靠的不是360攝影機

一走進棚內，迎面而來的是一個12公尺（長） x 12公尺（寬） x 6公尺（高）的大型綠幕空間。

雖然棚內整體空間還算寬敞，但事實上被攝主體可活動範圍，也就是實景取景的範圍，只有以棚內為圓心3m x 3m x 2.4m的圓圈內。 賀大新攝影

「因為活動範圍僅有3公尺，當導演們想要拍出一段行走的動作，我們會建議擺一台跑步機，讓演員在上面走動，之後再想辦法把跑步機P掉（去背）。」彭首榮分享在「有限條件」下的解決之道。

在配備面，攝影棚架設了8根支架，每一根支架上都配有4台攝影機及3盞LED燈。

32台攝影機並非360度全景相機，而是4K攝影機，畫面透過系統運算合成，才成為360度零死角的3D影像。 賀大新攝影

支架上的LED燈，可以根據製作團隊影片腳本調整光線。 賀大新攝影

但目前，還有許多無法克服的技術限制，例如反光、透光的服飾跟配件，或是太細長的物件，甚至是髮絲都無法捕捉，因此拍攝時最耗時的是正式開拍前的「測試」，同時也是必經的環節。

這一套軟體的運算合成系統，才是最關鍵精髓

正式拍攝時，場外人員會透過控台進行操作跟監控。

控台人員透過不同攝影機，拍攝的視角畫面，來確定演員的走位及動作狀態，最重要的是演員不能超出取景範圍內。 賀大新攝影

完成拍攝後，就會來到4DViews最重要的一環，也是棚內技術的精髓所在——軟體運算合成系統，透過預覽（Preview）畫面確認狀況，才會進行輸出。

一般來說，正式輸出的影像是由每秒30張影格合成，若一CUT有10秒，則共計由300張影格組成，而Preview則是先取一CUT中的20張影格來審視，包含3D影像是否外觀光滑、有沒有明顯凹洞等。 賀大新攝影

現場工作人員補充，一段約60秒的動作畫面，嚴格算起來，大概需要8至10小時的運算作業時間，而《數位時代》試錄一段15至20秒的影片，在一天後就獲得了輸出檔案，接下來則是考驗製作團隊的創意，妥善運用素材進行3D後製。

商業租借昂貴，每日50萬台幣起跳

事實上，民間創作團隊、創作者若想運用這套可以減少拍攝和後製時間的設備，費用並不便宜。

以日本來說，供「商業使用」的4DViews攝影棚，光是每日場地的使用費，就高達180萬日圓（約49.6萬台幣）；拍攝完，每位演員的畫面要在系統上處理運算，每分鐘會收費5萬日圓（1.38萬台幣）。

「只為了拍攝短影片，就要做這麼大的投資，對業者來說確實有點困難。」文化部政務次長彭俊亨說道。

因此，在文化部引進4D攝影棚的半年內，會先以「獎勵補助」的方式開放團隊使用，獲選團隊除了可以入棚拍攝，還會獲得文化部的拍攝補助金。

為了更大規模的觸及更多製作團隊，彭俊亨表示，待今年4月文策院接手後，不排除攝影棚的使用方式再更貼近市場一些，或許以折扣補貼的方式，開放更多人使用，也不是不無可能。

責任編輯：林美欣