2020 ETF除息將熱鬧登場！除了超人氣元大台灣50的配息，還有24檔跟進除息，最高配息率將達7%之多，且配息率相對穩定，也是此波除息潮的一大特色。

2020年首場ETF除息秀將熱鬧登場！繼台股高人氣ETF-元大台灣50（0050）日前公告配息，市場關注度大幅提高，統計到月底，還有24檔ETF也將跟進除息，並有18檔配息率都達到3%以上，最高的一檔更衝上7%之多。

編按：什麼是除息？「除」是「分配」的意思，因此除息就是是分配現金股利之意。也就是說，企業將所賺的盈餘回饋給股東，對於長期持有的股東來說，這些股利股息就是他的投資報酬。

本波ETF除息潮有多檔大規模、人氣不俗的ETF都將分配收益，包括規模破600億元的元大台灣50、群益10年IG金融債、國泰A級公司債；規模200億以上的群益15年IG科技債、中信EM主權債0-5、國泰中國政金債5+、元大投資級公司債、凱基新興債10+，計有多達14檔ETF規模破百億。

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另外，配息率相對穩定，也是此波除息潮一大特色，主要來自資產價格和基金規模穩定。不過在短線避險情緒拉升，法人預期，避險核心的債券型ETF填息動能應會比去年底快。

除息時點上，16日起率先由群益三檔產業債ETF和REITs的群益道瓊美國地產除息，17日中信兩檔新興債ETF接力，30日（新春開紅盤日）國泰12檔ETF除息，31日則為元大五檔ETF和凱基兩檔債券ETF壓軸。

群益投信電信、金融和科技債ETF，是台股首批掛牌的產業債ETF，不僅配息紀錄良好，報酬表現也突出；此次每單位配發0.344元到0.46元不等的現金，配息率3.1-3.7%；群益道瓊美國地產擬配發0.21元，配息率也有3.7%。

中信新興亞洲債和EM主權債0-5，都是去年下半年才問市，但在中信投信做出口碑下，兩檔規模已有81億和260億元。17日首次除息各為0.398元、0.351元，換算配息率3.5%、3.9%。

國泰12檔ETF中，最突出是配息率衝到7%的國泰股利精選30，該檔台股ETF 2018、2019年配息不特別吸睛，不過此次30檔成分股現金殖利率提升，平均達到4.6%；經權重計算後，ETF每股可派出1.66元現金。

過去國泰股利精選30，下半年度的配息殖利率多在0.5-1%，合計今年配息率有望挑戰7.5-8%。另國泰投資級公司債、國泰北美科技等，本次也達3%以上。

元大五檔ETF則在收益率偏低的美債1-3配息率不及2%外，其餘台灣50、投資級公司債都超過3%。而凱基新興債、科技債ETF，亦在表現穩定下，配息率有4.1%和3.6%。

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