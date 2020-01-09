2020台灣燈會將在台中后里花博園區登場，此次燈會究竟何以不同於過去？距離燈會主燈區開幕還有約一個月，我們先搶先目睹展區有甚麼特別的吧！

緊接農曆新年，每年歡慶元宵、盛大舉辦的台灣燈會迎來31周年，2020台灣燈會在台中登場。除了傳統大型副燈，本次燈會還有首度曝光的現代科技風格副燈「福賜大地」、延續地表最大機械花作品的「聆聽花開－永晝心」，以及軍方提供的防空砲車、無人機，要顛覆元宵燈會的傳統印象。

2020年台灣燈會由台中市政府與交通部觀光局共同主辦，台中文心森林公園的副燈區已經開幕，位在台中花博后里園區的主燈區，將於2月8日元宵節當天點燈，基於花博園區的獨有環境，主燈區將以「奇幻森林境地」為主題，分成5個燈區布展。

據觀光局介紹，主燈區以「一花開五葉」的方式布展，分別有5個國度：永晝島、奇想國、歡鼠林、悠揚谷與傳藝城，「每一國度代表每一個人所經歷的生活層面」。其中，備受矚目的機械花「永晝心」位於科技展演燈區永晝島，「福賜大地」則坐落在藝術創新燈區奇想國。

副燈主打科技互動體驗，戰車也來搶鏡

台灣燈會今年邁入第31屆，將進入「2.0階段」，副燈經整體規劃，透過其巨大量體與周邊主題燈區的結合，引領民眾感受不同氛圍。

如創新副燈「福賜大地」，由筆名五兆的藝術家林吉裕創作，透過概念影片可見，燈具造型外顯方正，入口造型以植物幼苗設計，走入其中的遊客伸手時，上方燈球即投射祝福文字，當觸碰內部圓球時也會發出種子掉落聲音。該副燈基於「方圓之道」呈現出圓融的祝福與生命力，開放的視聽互動讓人們藉科技體驗滿滿的「萬物和諧」。

遊客步入「福賜大地」能感受森林之母將種子灑落，迎接上天滿滿的祝福。 交通部觀光局

而2019台灣燈會的「科技亮點」Intel無人機點燈秀令民眾大為驚艷，2020台灣燈會雖然沒有「無人機流星雨」，卻可讓軍事迷大飽眼福。

台中市政府8日表示，此次燈會的「軍事展區」不只向陸軍調用M41戰車及M42雙管防空砲車，更向中山科學研究院借用大型無人機進駐主燈區，展現軍事科技力量。

在后里主展區將規畫「軍事展區」，出動戰車及砲車並向中山科學研究院申請借用大型無人機，讓軍事迷大飽眼福。

台中市政府為2020台灣燈會商借我國自主研發的大型無人機，目前已進駐台中花博園區。 台中市政府

機械花變白了！音樂混光雕投影宛如置身「永晝島」

原本台中花博的「機械花」為鮮豔紅，2020台灣燈會蛻變成「永晝心」，蛻變成白色珠光，再甫以電子配樂、融合機械花的開合律動與周圍林場景色，最後打上電腦特效燈光，讓到訪燈會的人感受到聲光震撼，彷彿置身在「永晝島」。

升級版機械花「永晝心」是觀光局特別邀請到台北世大運聖火裝置原設計團隊豪華朗機工操刀，有感於台中在地特色——精密機械、工具機與零組件等產業，他們利用空間桁架、機械馬達系統等裝置，以697組單元形塑出主體結構，搭配電子交響樂與燈光交織而成。

永晝島的「永晝之心」燈效模擬，可見2018台中花博人氣十足的機械花。 2020台灣燈會官網

此外，由副燈區搶先登場，加上主燈區將於元宵節點燈，2020台灣燈會展期橫跨耶誕節、元旦、農曆春節是史上最長的燈會，台中市政府特地開發「智慧導航App」Android與iOS兩種版本，遊客下載後，不僅可看見燈區地圖，該App還提供語音導航服務，同步展示附近美食與景點，讓元宵燈會數位轉型再進化。

交通資訊

對於主辦單位來說，每年燈會無法避免的問題，即是人山人海造成的交通大亂。雖然針對主燈區，2020台灣燈會官網目前尚未公開交通資訊建議，為預見大量觀光人潮作準備，台灣高鐵公司表示會在1月12日起逐日開放元宵節（2/8）以後的車票預購，並將在燈會期間再加開8班次列車（南下5班、北上3班）。

此次燈會后里園區正位於台鐵后里站旁，民眾可搭乘火車於后里火車站下車，一出站即抵達展區。接駁車的部分，台中市政府則已規畫后里東站及馬場站2處接駁站，及8條免費接駁車路線，遊客可至甲保廠與永豐餘（合併）、秋紅谷、神岡、大里運動公園、沙鹿車站、麗寶樂園、太原停車場或水湳等停車場停車，再搭接駁車前往主燈區。客運部分，最新交通資訊可參閱官網。

花博園區（后里馬場園區至森林園區）主燈區

燈區時間：2020年2月8日至2月23日

地址：台中市后里區寺山路41號

文心森林公園 副燈區

燈區時間：2019年12月21日至2020年2月23日

地址：台中市南屯區文心路一段

2020年台灣燈會海報設計，樹上搭配錯落的燈籠象徵傳統燈藝的歷史與傳承，融入豐富多樣的生態。 交通部觀光局

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責任編輯：陳映璇