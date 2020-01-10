今年選舉人數約1,931萬人，其中有118萬名首投族。如果擔心自己不夠關心政治，這4網站將幫助你快速複習投票資訊、政見內容。

大選進入倒數階段，總統、政黨、區域立委這三票，都想好要投給誰了嗎？如果擔心自己不夠關心政治、這些網站將幫助你快速複習投票資訊、政見內容：

中央選舉委員會

今年約有118萬名首投族，不管是第一次投票、或是不清楚該到哪一個投票所，中選會官網提供兩種方式查詢：

中選會

網站上也提供了送至選民家中的「選舉公報」，可快速查詢選人政見。由於各候選人需事前申報財務狀況，中選會也建立公告區方便選民查詢。

值得注意的是，不只有總統、副總統政見發表會才能在網路上看得到，包含區域立委、原住民立委候選人的政見，都會被收錄各地的公辦發表會影片中，每場時間1至3小時不等。

選前大補帖

選前大補帖

選前大補帖團隊成員來自設計、資工、行銷等領域，在2019年5月發跡於g0v零時政府所舉辦的黑客松。團隊成員強調是自發性行為、無償製作，並且開放所有原始碼內容。

他們認為，選民需要一個公開透明的資訊整合平台，因此提供現任立委的出席、質詢、提案紀錄，並整理所有候選人的競選資訊。此外，網站也加入「法案議題」的質性資料，讓選民依照自己關注的議題對照立委提出法案，理性判斷候選人和政黨。

特別的是，他們也結合Facebook粉專廣告投放數據，整理候選人投放廣告貼文數量、單一貼文平均金額花費與曝光、競選期間花費等。

若是現任立委參選，則相關資料更豐富，串接立法院國會圖書館與公督盟資訊，呈現提案修法、質詢次數等內容。

燃點投票指南

燃點投票指南

燃點投票指南由燃點協會的65位高階專業經理人與活力千禧世代共同打造；協會前身為393公民平台。

燃點提供總統與立法委員候選人公開透明資訊的電子選舉公報。希望提供候選人與選民直接溝通、不吵架、不抹黑、資訊確實、把決定權還給選民、符合21世紀網路時代選舉需求的資訊平台。

除整合候選人財產、提案、現任立委出席發言外，燃點主打「立委給問」與「關鍵議題」專區；前者開發民眾主動發問，後者則是給選民觀察自己對特定議題的立場與候選人是否相同。

台灣事實查核中心

台灣事實查核中心由台灣媒體觀察教育基金會與優質新聞發展協會共同支持成立，儘管查核內容領域不限於政治、選舉，但2020總統大選電視辯論會後，中心也針對三黨候選人發言推出查核報告。

中心強調：

希望透過查核候選人之發言，驗證發言之事實依據，提供選民充分的資訊。 本報告並不評價每一位候選人之發言表現。對每一位候選人之評價，應是由選民自行評斷。 此報告的查核結果，不能簡化為個別候選人發言之「正確」與「錯誤」次數，次數加總並無意義。

責任編輯：蕭閔云