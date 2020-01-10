雙首長制並不是管理萬靈丹，但漸成為企業轉型或交棒的選項，飛捷本週宣佈實施雙總經理制，主導新零售轉型，在台積電打下雙首長平行管理典範後，已成為台灣顯學。

雙首長管理制度逐漸在科技圈受到重用，POS（端點收銀機）台灣龍頭飛捷科技2020年一開年就召開董事會，宣佈採用雙總經理制度，原任總座劉久超升任副董，負責集團調度整合，雙總座由製造中心資深副總卓君弘與行銷中心副總徐嘉宏接任。

這是第二家施行多首長制度的工業電腦業者，巧合的是，決定實施時機都在逆風時期。

研華總經理何春盛交棒三位總經理共治，他轉執行董事負責集團事務 蔡仁譯攝影

研華遭遇競爭，宣佈總經理三人共治

研華2017年宣佈三位共同總經理共治，原總座何春盛轉任執行董事，而三位新主管年紀都在50歲上下，三人分工共治集團業務，仍由董事長劉克振領軍。其實，當年研華營收仍表現不俗，只是外在挑戰已經顯現，2018年樺漢營收正式超越研華，成為「論營收」來說的新工業電腦霸主。

三人共治成為研華對抗環境挑戰跟組織轉型的策略之一，回顧2019年整體表現，研華年營收為543.29億元，年成長11.39%，創下自身歷史新高，儘管月營收還是樺漢領先，但股價一向是先行指標，2019年下旬開始，研華股價已經正式超越樺漢重拾股王王座。

研華也為年度表現總結：北美與新興市場地區成長最為突出，而大中華市場下半年受惠於基礎建設相關商機，全年恢復正成長；網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group, NCG）與應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG），受到產業驅動，加上購併ATJ日本分公司，達到雙位數營收成長。

嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）持續維持穩定成長，工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group, IIoT）與智能服務事業群（Service-IoT Group，SIoT）全年營收則持平。

研華專注工業物聯網發展，2019年營收衝歷史新高。 王郁倫攝影

飛捷面臨新智慧零售變革，引聯發科良才助轉型

飛捷2019年營運同樣遇逆風，在智慧零售需求轉變下，收現金這件事逐漸被各國電子支付政策替換，業者也必須轉型。飛捷2019年營收53.3億元，年衰退18.86%，創四年來新低，這次導入雙總經理制度能否力抗產業下行地心引力備受關注。

飛捷董事長林大成說，今年是飛捷成立第36年，目前集團子公司成員眾多，包含POS跟液晶電腦銷售商普達系統、英國POS系統整合商Box Technologies、開發物件辨識與視覺辨識系統的華捷智能和Mobile手持POS品牌商羅捷系統。

這次期望在產品布局、通路布局乃至於組織上進行變革改造，藉由成立戰略團隊，培養年輕人才，希望找到新智慧零售時代新契機。 對於雙總經理分工，林大成說，製造中心資深副總卓君弘任職於飛捷迄今已近十年，曾帶領生產團隊完成林口新廠規劃興建，建置生產e化系統，推動製造組織改善，未來也將新增公司內部營運管理任務。

飛捷科技的目標，是10年內將傳統硬體銷售業務比例降到3-4成。 蔡仁譯攝影

行銷中心副總徐嘉宏是紐約大學電機工程碩士，原本是聯發科業務處處長，進入飛捷已四年，本來除負責歐美業務新通路拓展，並肩負投資新應用重任，因此他也擔任物件辨識系統開發的華捷智能總經理，未來除了除本來的工作，也被賦予「發展新智慧零售應用」拉高業績重任。

台積電創雙首長典範，台廠跟進效應不歇

當智慧零售走到無人商店，物件辨識結帳的時代，POS機業者也深感危機，飛捷2019年就宣布與加速器StarFab Accelerator合作成立「飛捷 x StarFab加速器」共同投資新創，預計2年內投資10家新創企業，其進行深度的合作。

在台積電創辦人張忠謀創行雙首長制度，為交棒鋪路，讓台積電完成完美傳承後，愈來愈多科技大廠將共同執行長納入接班考量，比方華碩、宏碁、聯發科、上銀科技，都陸續在近兩年宣佈採用此方案，而雙首長究竟是否是萬靈丹？

張忠謀交棒，由雙首長平行管理成為業界稱道的交棒模式。 蔡仁譯攝

正如旺宏董事長吳敏求批：雙首長（co-ceo）根本不work（成功），企業的決定就是一個人做決定，成敗是一個人擔，敗了就下台！或許這些雙首長或三人共治不是成功保證，但產業變遷中，各企業領袖無不在追尋最能御風而上的接班人。

數位時代製作

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責任編輯：蕭閔云