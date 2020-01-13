蔡英文以破紀錄的817萬票連任成為台灣第15屆總統，不過在選舉的激情過後，仍必須好好檢視政策，畢竟這攸關於台灣下一個四年的走向與願景。

台灣第15任總統選舉，蔡英文與賴清德以得票率57.13%、817萬票贏過韓國瑜、張善政的38.61%得票率、552萬票。

蔡英文總統贏得了下一個四年，不過更重要的是，將帶來怎麼樣的四年？特別是在財經與科技政策方面，攸關台灣於世界的競爭力。《數位時代》特別整理了蔡英文於科技、能源與新創部分的政策，讓讀者能夠一窺台灣未來的模樣。大致上培育人才、打進國際供應鏈、提供補助與修正不合時宜的法規為發展重點。

科技政策：數位發展部會與太空產業

一、數位發展部會

行政院2016年啟動了「數位國家·創新經濟」（DIGI+）方案，建構有利於數位創新的基礎環境，並跨部會推出AI、資安、5G行動方案等施政。而台灣也在世界經濟論壇（WEF）2019年發表的全球競爭力報告中，與德國、美國、瑞士並列為世界4大「超級創新國」。

下一階段，政府將繼續以「數位國家·創新經濟」的成果為基石推動5G、AI、資安等應用，而除了基礎建設之外，跨部會的整合、法規的調整是重點發展目標：

加速整備數位產業發展所需的基礎建設，如5G網路基礎建設。 掌握下世代突破性的數位科技技術，如先進衛星通訊技術、前瞻資安科技等。 推動數位服務商業化及建置普及應用的環境，如AI的跨域創新應用趨勢與商機：智慧醫療、智慧交通、智慧農業等。 優化數位市場管理及建立合理競爭秩序。 運用開放資料強化智慧政府的治理能量，並開放民間多元應用，創造資料經濟。 建立國際級的資安研發與防護量能。

二、、接軌國際切入航空與太空產業

目標是結合半導體、資通電子供應鏈及精密機械產業等優勢， 以及利用相對中國更具信賴的能量，讓台灣在航空、太空與新世代衛星服務領域成為國際重視的國家 ，並於2030年前成為全球航空與衛星產業的零組件、次系統或相關服務的重要聚落。

具體規劃方向分為航空、太空兩個部分，培育人才、打入國際供應鏈是共同的重點：

航空領域

1.推動技術及材料研發：從產業既有基礎項目（機體結構、發動機）延伸至航空電子以滿足產業界A-Team需求（由漢翔等228家公司組成）；配合國際趨勢及國內材料業者能量，加速複合材料研發及其生產製造，推動複合材料之加工機具國產化。



2.推動供應鏈整合：鼓勵業者聯合接單，投入開發軍民用飛機系統、模組、自有品牌等高值化產品，提升產業技術及附加價值。



3.整合軍民購機資源：整合軍機國機國造、民間航空公司新機採購等資源，擴大與美歐日本等國航太業者之合作；並整合國內業者共同爭取進入國際製造原廠供應鏈。

太空領域

綠能政策：打造台灣成為亞洲綠能發展中心

未來4年，蔡政府將以綠能推動、產業發展與科技創新三大部分將台灣逐漸打造成亞洲綠能發展中心。 蔡英文競選官網

2025年目標是綠能佔比20%， 更具體來說必須確保2025年太陽光電達20GW、風力發電達6.9GW 。主要政策可以分為太陽光電、離岸風電、智慧電網、儲能與科技研發，並打造綠電供應鏈與健全的交易市場。以下針對太陽光電、離岸風電等重要的項目說明：

一、太陽光電

目前太陽光電主要來自「屋頂型」光電所貢獻，「地面型」因為土地整合不易、饋線取得困難，以及各界對於土地利用認知不同，所以進展緩慢。

二、離岸風電

目前離岸風電進展順利，但因政策目標只到2025年，廠商投資信心略顯不足，必須建構長期市場，深化投資意願、降低攤提成本，提升出口競爭力。

提出區塊開發政策：提出下一個十年10GW的目標，讓台灣到2035年有累計15.7GW的市場，達到永續經營的經濟規模，並以一年釋出1GW的方式，來顧及產銷秩序。 建立本土產業鏈：離岸風電相關設備大且重，未來市場趨勢為就近供應，過去三年已經吸引有經驗的外商帶來資金跟技術，讓國產化政策具備雛形。臺灣應透過充足的市場規模，讓外商跟本土產業鏈深化合作，並透過金融支援體系，打入國際綠能產業鏈，以進軍亞洲風電市場。

三、打造綠電供應鏈、健全綠電交易市場

國際終端產品大廠（蘋果、Google、亞馬遜、微軟）不斷調高綠電使用目標，並要求合作廠商跟進，臺灣必須趁早響應，方能確保國際競爭力。

供給面：短期，允許過去由台電收購之民間綠電可解約，以優先供應目前立刻有需求之廠商，如：台積電。中期，釋出台電自建綠能案場所產之綠電，讓市場供給更為充分。長期，大量發展價格具競爭力的綠電，讓綠電供應鏈所需充分無虞。 交易面：成立「綠電憑證交易中心」，讓無法透過直轉供購得綠電之廠商或民眾，亦可透過此交易平台，取得國際認可的純綠電，來滿足來自終端客戶、企業社會責任、環境義務的要求。

三、新創政策：鼓勵青年創業、提供更簡便的貸款

在蔡英文的競選官網「2020台灣要贏」中並沒有特別針對新創所提出的政見，但可以從過去的成果與投資青年的政策中看出一些端倪。

在TTA（「青年科技創新創業基地）自2018年成立以來，陸續有多間加速器進駐、培育167個新創團隊、協助團隊募資達9.7億元。此外，蔡政府除優惠貸款鼓勵中小企業投入創新，也提供「鳳凰小額貸款」幫助女性創業。

而在未來投資青年的政策中，包含了推動青年創業：

投資青年創業：國發基金未來4年匡列100億，投資青年創業，投資最高可達2,000萬元，提供300萬元以下貸款綠色通道（簡便審議）。 融資（貸款）青年創業：提供青年貸款600億，成立青年創業貸款部門專案，指定專責銀行（如中小企銀等），針對新創、微創、文創、農創等提供融資協助。一站式服務並簡化貸款程序：單一窗口諮詢；100萬以下小額青創貸款，以表格申請取代計劃書，7天撥款，保證成數最高100%，前5年政府補助1.67%利息。 青創基地：設立在地青創基地（加速器），提供媒合市場、資金、技術、訓練等服務，並結合國際知名公司Facebook、Amazon、Google等設立電商行銷課程。

責任編輯：蕭閔云