共享單車YouBike將邁入2.0階段，預計15日上午10點於台北公館及台大校園試辦3個月，來看看二代YouBike跟1.0版本有何不同？

共享單車YouBike將邁入2.0階段，第二代YouBike預計於明（15日）上午10點於台北公館及台大校園試辦3個月，北市交通局提醒私人機車、自行車勿停放在站區範圍內，避免受罰。

YouBike 2.0採太陽能供電，首波在台大公館投放500輛

台北市共享單車YouBike自100年起開始規劃建置，目前雙北、桃園、新竹市、苗栗、台中、彰化都能看見YouBike的身影。

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其中台北市達400站、13,072輛車，每站平均服務半徑為200-500公尺，民眾步行5至10分鐘可達租賃站，有鑒於目前設置租賃站需接市電，且設置須達固定規模才符合經濟效益，不利後續增站擴展服務的密度。

為提升民眾使用的便利性，YouBike於15日起在公館試辦YouBike 2.0，試辦範圍內提供102站，約1,800個車柱及500輛自行車供民眾使用，YouBike 2.0採用車上機、無電輕樁設計，在建站上更靈活。

YouBike 2.0跟1.0有何不同？

外型設計：2.0車身配色為珍珠白及黃色，不同於先前的橘黃配色。

租借方式：除了悠遊卡外，增加手機QRcode掃碼租車服務。

車柱設計：2.0車柱不需接市電，採太陽能面板供電；1.0可以停兩台YouBike，但2.0車柱只能停放1台， 不過兩種車柱不相容，所以不可互還 。

。 臨時停車：2.0在隨車鎖上，只要將車龍頭向右旋轉，插上插銷即可完成上鎖，免保管鑰匙，解鎖方式與借車方式相同。

費率計算：新舊會員相通，會員收費方式比照1.0版，4小時內，每30分鐘10元；4小時～8小時內，每30分鐘20元；超過8小時以上，30分鐘40元。

YouBike 2.0車身配色為珍珠白及黃色。 YouBike官網

YouBike 2.0採用車上機，提供悠遊卡及手機掃碼租借方式。 YouBike官網

停車柱為太陽能面板供電，具夜間警示功能。 YouBike官網

YouBike 2.0計畫預計1月15日起展開3個月推動試辦，後續將納入檢討評估、設置全市的可行性。北市交通局也提醒，在YouBike 2.0試辦計畫啟動後，若發現站內有違規停放車輛的狀況，將依法取締開單並拖吊移置，另收取移置及保管費，機車罰款為600元至1,200元，自行車罰款為300元至600元，呼籲民眾將停放於YouBike 2.0站區範圍內的車輛移置至其他合法處所，以免受罰。

責任編輯：蕭閔云