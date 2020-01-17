創造曾佔據個人電腦市場98% Windows的比爾蓋茲，退休後則全心致力於公益，要以馬桶改善世上26億被遺忘的人們的生活。

不久前美國國防部正式宣布「絕地計畫」由微軟奪標。絕地計畫就是把美國現有老舊的國防系統，全部移入雲端交給民間經營。參與這項總投資額100億美金競標的，只有微軟與亞馬遜兩大巨頭。這個案子原先只有亞馬遜單線參與，因為不論就規模、技術與資安而言，亞馬遜都超越其他對手。

可是亞馬遜CEO貝佐斯所擁有的《華盛頓郵報》，一直對川普有很嚴厲的批評。川普公開表示要考慮其他競爭對手。這一句公報私仇的暗示，使得亞馬遜煮熟的鴨子飛了，也讓微軟臨時撿了個大便宜。從奪標到現在短短6個星期，微軟股票已經漲了11%，使得比爾蓋茲又從貝佐斯手中奪回世界首富之名。現在蓋茲的財富是1100億美元。過去兩三年中，世界首富之名有18年都落在他的手中。（推薦閱讀：微軟拿下美國國防部3,000億元訂單，股價突破新高、亞馬遜不服）

從視窗到馬桶：決心改變26億被遺忘的人們

大家都知道比爾蓋茲是世界首富。但你也許不知道，他也是位偉大的慈善家，而且曾經熱衷研究馬桶與糞便長達6年。不久前Netflix也針對這件事推出了《蓋茲之道》的紀錄片。

微軟的Windows曾獨占個人電腦98%的市場。而這位世界首富在改變了40億人的科技文明之後，決定要改變其他26億被遺忘的人。 蓋茲曾經到非洲渡假，目睹那邊的窮困與落後，他深深意識到文明世界突飛猛進的電腦科技，竟然跟那些人完全沒有關係。他們距離我們太遙遠，而且那條鴻溝已經大到沒有人想要去填補。

1997年《紐約時報》刊登了一篇專題，報導第三世界每年有300萬兒童因為飲水不潔而死亡。這些孩子會死亡，只是因為他們是出生在奈及利亞，而不是在紐約，這些悲劇完全可以避免。一台電腦在那裡遠比不上一杯乾淨的水重要。成千上萬有錢有勢的人都讀過那篇報導，而蓋茲是唯一採取行動的人。 他在同年就成立了蓋茲基金會，決定要改變那些人的命運。2008年他離開微軟，開始全職投入慈善事業。改變第三世界的衛生環境，成為他在改變電腦文明之後的首要任務。

馬桶雖然天經地義，在落後國家卻可救人一命

蓋茲是個非常喜歡閱讀和收集資訊的人，他把所有的困難都當作電腦科技問題來解決 ── 那就是自己必須認真深入了解問題，然後再針對每一個面向尋求解決的方法。 為了解決第三世界的飲水問題，他親自到最貧窮落後的村落實地了解狀況，發現問題出自於廁所。那裡沒有污水處理系統，自然也沒有抽水馬桶。世界上有26億人沒有厠所可上，每天必須以千年不變，最原始的方式解決基本問題。（推薦閱讀：比爾蓋茲夫婦年度公開信揭9大體悟：廁所、教科書都需要改變！）

文明世界的我們在按了馬桶之後，很少有人在乎後面所發生的事。我們家裡的廁所下面，有著一套極為複雜的地下高速公路，一直連接到污水處理廠。這些污水在經過複雜的化學處理之後，再排入海洋。我們的飲用水則完全是來自另外一套不同的淨水系統，這兩套一進一出、互不干擾的高速公路，解決了我們民生最重要的兩大需求。這兩套系統在文明國家存在了百年，而且已經沒有太多改善空間。抽水馬桶是一種不會有人想再研發改進的東西。可是比爾蓋茲卻不這麼想。

這些天經地義的基礎設施在第三世界絕大部分地方都不存在，在那些地方，廁所就是茅房。因為缺乏公共設施，茅房的下面就是連化糞功能都沒有的糞坑。排泄物滿了就挖出來直接倒入溪裡，或倒進露天垃圾場而滲入地下，嚴重污染水源，這就是問題的根源。

馬桶在落後國家可以救人一命，所以也就成為比爾蓋茲退休後致力研究改善的主題。

投入5億美元研究，帶頭解決第三世界糞便問題

這個看似簡單的問題，卻幾乎沒有解決的方法，因為必要的給水與排水系統都不存在。就算把我們的馬桶搬到那裡，也不會起任何作用。因此回到美國之後，蓋茲投入了5億美元研究經費，要解決這個在文明世界被認為是天經地義的小事情。 他邀請各大學參加他的「馬桶再造競賽」，要這些科技頂尖人才暫時改行，投入解決第三世界的糞便問題。他的要求就是要競賽者研發出一套低成本的無給水、無排水馬桶。這套系統必須像70年代個人電腦脫離IBM主機那樣，能夠獨立運作，而且完全做到衛生與環保。

在歷經了6年研發之後，蓋茲於2018年11月6日，在北京舉辦了一場史無前例的新世代馬桶展，推出團隊研發成果。他要在中國找尋合作廠商。出場的時候他手上拿了一罐糞便，開宗明義地說，他從來沒有想到自己有一天會對糞便有這麼深入的了解。

比爾蓋茲曾於2018年參加在中國北京舉辦的新世代廁所博覽會。 Gates Note

研發團隊一共推出了20多種極富創意的馬桶，其中最成功的就是蚯蚓馬桶和奈米濾網馬桶，以及袖珍污水處理廠。

這種馬桶裡面裝的是一種熱愛人類糞便的「虎蚯」。牠們不像一般的蚯蚓生活在土壤中，而是生存在牛糞中。牠們憑著天職，忠實而努力地扮演著大自然為牠們安排的平衡角色。虎蚯可以把動物排泄物轉換成水和二氧化碳，當然蚯蚓本身也會產生微量可以作為堆肥的排泄物。轉換過程中產生的水雖然不能飲用，但是可以用來灌溉農作物。

這種馬桶只會產生微量的臭味，而且不招蚊蠅。關在裡面的蚯蚓對於自己的生活狀態似乎也非常滿意，只要食物來源不斷，牠們永遠不會想要離開那個自給自足的小天堂。現在蓋茲基金會已經在印度安裝了4000多個這種馬桶，每一個平均造價只要美金$350。

這種完全無臭的馬桶可以利用奈米濾網分離技術，把排洩物裡的水、沼氣和固體殘渣分離開來。分離後的水可以用於居家洗滌，沼氣可以就地給手機充電，固體殘渣可以用於堆肥，可說是完全把廢物利用到極致。現在位於西雅圖的蓋茲基金會裡的廁所，安裝的就是這種馬桶。

上面這兩種馬桶都像家具一樣，可以隨時搬到需要的地方。基本上它們都是行動馬桶，所以即使在文明世界也可能有它獨特的市場。

除了20多種展示的馬桶之外，比爾蓋茲還投資研發社區袖珍污水處理廠。這種占地只有一個籃球場的處理廠可以在5分鐘之內，透過蒸餾和分離技術，把排泄物轉變成可飲用的淨水，並且利用蒸氣發電回饋給村民，最後唯一的殘留物就是炭灰。2016年原型機剛剛落成的時候，蓋茲本人還親自品嚐了一杯由糞便蒸餾出的清水。現在這種處理廠已經安裝在印度及非洲一些村落。這個污水處理廠同時解決了糞便與飲用水兩個重大的問題。

當然世界這麼大，26億人如廁的衛生問題，不是那麼快就可以解決。但重要的是蓋茲已經成功地推動全世界對馬桶的重視，無水馬桶科技的研發已經引起一些學術機構的興趣。

當火車頭，死後將捐99.97%財富貫徹善行

比爾蓋茲無所不讀，他每一次出差身上都要帶十幾本書。2010年他讀了一本叫《The Power of Half》（中譯：減半的力量）的書之後深受感動。這本書是敘述一家人如何把所有財產的一半捐給慈善機構的過程。財產少了一半之後，這家人發現快樂多了一倍。看完後他決定也要捐出自己財富的一半，去推動一些能夠改變人類的大事。這是一個長遠的計畫，目前他已經達成捐出所有財富27%的目標。不但如此，他還找了股神巴菲特一起加入財產捐半的計畫。巴菲特到目前為止也已捐獻了310億美元。

蓋茲並不是盲目地把錢捐給慈善機構，尋求那種立竿見影的善行。他是要用火車頭的方式，去帶動解決一些人類最困難的大問題。 除了上面提到的馬桶與飲水，他同時也正在投資解決小兒麻痺、老人失憶症、氣候變遷與核安的全球性問題。這其中最偉大的一項工程，就是要把大氣中過量的二氧化碳收集壓縮後埋進地下。這些都是緩慢而長期的重大科技善舉。他是在用當年經營微軟帝國那樣的策略來經營他的善行。

活著的時候他打算捐出一半的財富，那死後呢？

他曾經說過，身後只會留給三個女兒每人一千萬美元的遺產，剩下的全部捐出。以今天的財富來算，他99.97%的財產死後都會捐出。 這是多麼高雅的富有？我常常在想，在他華盛頓州湖光山色的豪宅裡，想要不知第三世界的疾苦，是多麼容易的選擇？

以他目前已經捐出去的財富，即使完全沒有作為，天下也不會有人對他有任何負評。他大可不必親自捲起袖子，去解決一些沒有人想要解決的骯髒問題。蓋茲的夫人瑪琳達說，過去幾年他們聊天的話題，總離不開馬桶與糞便，後來她只好約法三章，在吃飯的時候不准談論。蓋茲算不上是個偉人，但絕對是個不平凡的人。也許這就叫做不平凡的特質。

曾經有人問他最恐懼的是什麼，他的回答是當大腦不能再思考的時候。問到他最快樂的是什麼，他的回答是：達到承諾、解決問題、分享財富 ── 很明顯地這三樣他都做到了，而且做得非常徹底。

比爾蓋茲不只是全世界最富有的人，他應該也是全世界最快樂的人。這是多麼純淨的快樂？

後記

2019年12月9日這一天，亞馬遜正式提出「絕地計畫」競標案無效訴訟，理由是川普嚴重干擾競標案的公正性。這個訴訟能否翻轉很令人懷疑，不過即使蓋茲因此又落回世界次富，這一切並不影響他「世界首善」的美名，他仍舊會是最快樂的人。

責任編輯：陳建鈞

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