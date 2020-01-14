光群雷射是老牌雷射防偽標籤供應商，為追求新成長動能，這家企業近年陸續做轉投資，群曜醫電在磁控式膠囊型內視鏡上市下，2020年力拼賺錢，賣3萬套產品。

健康檢查中，胃鏡檢查往往最讓人抗拒，不少人選擇自費麻醉避免不舒適感，光群雷射轉投資群曜醫電，開發出全球第一款可完整檢查上消化道（EGD）的磁控式膠囊型內視鏡，目前已經上市，目標2022年能取代30%台灣傳統胃鏡使用量。

光群集團轉投資群曜醫電開發的膠囊型內視鏡取得TFDA認證，剛在2019年10月開賣，為加速量產，近期剛完成增資，資本額達2億元，光群持股44.5%。

光群雷射董事長郭維武認為吞膠囊護腸胃 王郁倫攝影

度過開發期，今年群曜醫電將開始把膠囊內視鏡鋪到台灣醫療院所，預估今年營收目標2.5~3億元，相對去年虧3,000~4,000萬元，今年目標轉虧為盈。

群曜開發的上消化道膠囊型內視鏡，很好吞嚥，讓膠囊能進入人體消化道做檢查，檢查完再從嘴巴拔出，並採拋棄式，避免幽門桿菌交叉感染風險（胃鏡若消毒不全將有此風險），目前這個新產品已經在2019年拿到台灣TFDA核准上市，中山醫院已採用。

台灣年胃鏡需求達百萬，今年拼3萬用戶

群曜醫電董事長郭維武表示，人人都應該定期做胃鏡檢查，由於膠囊型內視鏡屬於低侵入檢查項目，且病人不需要麻醉，所以可以一邊檢查一邊跟醫生對話，從顯示器上瞭解自己胃部狀況，即時診斷及衛教，好處比傳統胃鏡多，目標推廣這種胃鏡檢查方式，讓台灣人胃癌及食道癌發病率降低。

目前膠囊內視鏡價格約1.2~1.5萬元，屬於自費檢查項目，郭維武指出，台灣2019年約有106萬人做胃鏡檢查，比2018年成長，因此群曜預估2019年膠囊內視鏡銷售量先挑戰3萬顆，隨價格持續下滑，2021年目標8萬顆，2022年年銷售量上看30萬顆，在台灣胃鏡檢查市佔率約30%。

光群雷射轉投資群曜醫電生產磁控上消化道內視鏡，不用麻醉對預防檢查腸胃疾病有大幫助 群曜醫電

郭維武說，中國是更大的市場，全市場預估有3萬人有胃病，2012年就有2,250萬人用內視鏡檢查上消化道，但這個比例相對日本來說很低，也因此市場很大，為進軍中國市場，群曜也到江蘇無錫高新區設廠，預計2020年3月完工，4月送中國衛福部審查，目標2021年核准上市。

隨業務上軌道，群曜預計2020年上半先辦理公開發行，2020年下半登錄興櫃。

進攻印度包材防偽市場，副牌Magic登場

光群雷射是雷射全像材料生產商，今年成立邁入第31年，這種全像材料主要用於貼紙、防偽標籤上，董事長郭維武指出，雷射防偽市場每年穩定成長5~10%，獲利也相當穩定，要有機成長難度高，所以必須開源，這也是光群投資許多新事業的原因。

光群雷射主要生產防偽及雷射膜等包材。 光群雷射

不過，光群在本業今年也將有大動作，郭維武說，包材上的防偽標籤屬於地方化市場，不太會海外運輸銷售，所以必須在當地設廠交貨，為了拓展中東非（EMEA）市場，也看好印度跟北非等市場客戶希望提高包裝品質檔次，所以光群計畫擴大印度廠房產能，並成立第二品牌Magic經營。

責任編輯：蕭閔云