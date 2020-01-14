電信業與有線電視之間的夥伴關係並不少見。除了中嘉與台灣之星的投資關係外，電信4雄幾乎都有自己的相關佈局。

台灣5G標金不斷衝高，至14日為止已拍賣出1,308億天價。這項記錄仍未結束，卻已遠遠超越2013年4G第一次頻譜競標價1,186億元，「釋照過程出現超乎想像情況，」台灣通訊傳播學會理事長劉柏立表示。

標金貴得多離譜？以黃金頻段3.5GHz為例，目前每一單位頻寬（10MHz）價格逼近50億元，讓這場5G行動通訊市場戰爭，成為名符其實的金錢遊戲。

事實上，「兩小」業者亞太電信與台灣之星在5G正式開標前，就不約而同地宣布要籌措銀彈。

亞太電信由富爸爸鴻海領軍，11月增資100億元，表示不排除透過共頻、共網、共建方式與策略夥伴進行合作，將以最有效率方式，發揮最大效益，提供消費者最優質的5G服務。

台灣之星則是股、債、借貸並行，預計至少籌資170億元標5G頻譜。目前到位40億現金增資、51億銀行聯貸；更於競標過程中（13日）宣布辦理私募普通股、私募無擔保可轉換公司債案，引進34.2億資金。

中嘉出資助台灣之星搶標，有線電視業者為何對5G有興趣？

值得注意的是，挹注台灣之星資金的三家新公司都與「中嘉」有關。達勝壹甲壹投資公司代表人，正是達勝集團與中嘉董事長郭冠群；銓陞投資、璽兆投資則和中嘉股東宏泰集團有關。

電信業與有線電視之間的夥伴關係並不少見。

2017年，亞太電信董事長呂芳銘以個人名義入主台灣寬頻通訊（TBC）；台灣大哥大旗下台固媒體和和凱擘大寬頻的集團效應最為外界熟知，推出不少捆綁（bundle）販售產品；遠傳今年一月與中嘉共同宣布策略合作計畫。將在數位匯流產品、影音產品、專線落地業務、IDC機房以及企業物聯網應用等五大業務展開合作。

若再加上中華電信與MOD影響力，幾乎所有電信業者都在「居家數位匯流」領域有所動作。

「5G世代的有線寬頻、電信、固網業者將會有越來越多的整併與策略聯盟，」台灣有線寬頻產業協會（CBIT）、台灣大寬頻董事長鄭俊卿表示。

鄭俊卿預測，台灣5G時代將出現電信業與有線電視業者的合作、整併潮。 林鼎壹攝影

鄭俊卿解釋，有線電視與電信業者的5G合作有兩大理由。

首先，5G技術的室內涵蓋率不佳，當消費者拿著手機回到家中，未來很可能會需要連線至Wi-Fi、有線寬頻來對外連線，雖然外界有許多討論認為可加裝訊號放大器在家中，但他認為可能僅有20％不到的民眾願意在家裡放小型基地台，或是把機器放在陽台等效果不好的位置。

其次，無論是4K與8K電視、AR、VR、雲端遊戲等5G應用，都會需要大量頻寬，且光是用手機小螢幕來觀看，無法有更好體驗，仍以客廳大螢幕最有感覺。因此看好未來的5G消費者市場，在家庭內應用將比戶外來得多。

鄭俊卿指出，從服務（行動上網與有線寬頻）、網路（核心網路）、銷售（通路）與終端設備（手機、電視）來看，有線電視和電信業者已經在匯流狀態了，「以OTT當例子，手機跟電視只是不同載具而已，現在多數的手機應用，也可以在電視上使用；台灣大的直營、加盟店賣凱擘服務也不奇怪，這些門市未來甚至會跟全國電子一樣，只不過賣的產品是物聯網家電。」

鄭俊卿預測，電信公司未來會成為通訊基礎建設、平台服務提供商，也有機會發展成如半導體般的旗艦型產業。「同樣都是資本密集（設備投資多），台灣匯流發展若要走到半導體這種程度，除了有法規鼓勵發展、有線電視業者與電信業者更必須要合併創造機會。」

責任編輯：蕭閔云