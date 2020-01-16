金寶成狂人馬斯克SpaceX衛星計畫Starlink亞太合作商。執行長沈軾榮說，衛星訊號穿透率勝5G，華為基地台大單4月也將量產，他如何通吃美中大單？

5G應用探索才剛開始，由特斯拉創辦人馬斯克所主導的美國太空探索技術公司（SpaceX）有更大的野心，他計畫發射4.2萬顆衛星到外太空，提供全球無線網路服務，這個命名Starlink星鏈的計畫，台灣金寶是唯一亞太合作伙伴。

「2020年4月泰國廠將開始做衛星通訊業務，我們不只是佈局5G。」金寶執行長沈軾榮15日晚間主持尾牙時開心的說。金寶集團年營收1300億元，網通事業約占3成，是今年成長最快速的一個事業單位。（延伸閱讀：要在3個月內升空？SpaceX載人火箭開發時程曝光，馬斯克：正在最難的部分）

最早在20年前，金寶就做機上盒（STB）代工，網通界累積不少人脈，而SpaceX在2018年就開始爭取接觸，2019年終於拿下基地台組裝大單。「 我們是它亞洲唯一合作伙伴！ 」沈軾榮開心的說。

金寶執行長沈軾榮執行力高，努力接單，在華為跟SpaceX都拿下合作權。 王郁倫攝影

成為SpaceX星鏈Starlink計畫供應鏈，百萬基地台量產

據了解，SpaceX原本計畫發行1.2萬顆衛星，目前已發射180顆，最近再向美國申請追加3萬顆衛星發射許可，使總量擴大至4.2萬顆，即便太多衛星被天文學愛好者、部分學者批評訊號干擾及影響觀星，但馬斯克仍不願意停止方案。

SpaceX不只是發射火箭，也計劃在太空廣布衛星打造無線網路服務。 Space X

SpaceX的計畫是廣灑衛星，打造一個全球衛星通訊網路，讓家家戶戶都能隨時聯網，由於衛星訊號穿透力強，比5G有更佳穿透性，有機構預估，當星鏈計畫推動後，SpaceX每年能創造300億美元營收。

為建立衛星網路，2020年起SpaceX計劃生產100萬個地面基地台，向衛星發射訊號，並接收地面終端訊號，另外Starlink需要特殊的終端，來接收衛星寬頻訊號。

金寶主要承接地面基地台訂單，儘管沈軾榮不願正面談論基地台客戶名稱，但他透露基地台可放置「室內或室外，長相類似14吋筆電，4月起會在泰國廠小量生產，2021年會大成長。」

金仁寶集團在海外11國有55個工廠，全球化佈局早，也吃下不少通訊大單。 王郁倫攝影

「5G做通訊不是很可行，因為穿透率問題，但衛星通訊一定可以辦得到。」沈軾榮說，衛星通訊可以跟固網及4G通訊連結，與5G互補。

華為4G與5G基地台大單，長安廠4月、岳陽下季量產

談到網通，金寶另一個大單是華為。2018年金寶就在中國長安廠幫華為開始設計5G基地台，試產開發一年，到2019年6月中美貿易戰情勢緊繃，華為才將基地台拉回自己工廠做，才讓訂單暫停。

隨中國5G執照發放，華為基地台需求再度擴張，在產能不足下，華為將再釋出訂單。5G基地台將於第二季重返金寶長安廠生產，4G基地台則等岳陽廠6月負責生產，等生產順利後，未來5G基地台也將挪至岳陽廠。（延伸閱讀：東南亞王金寶終迎來美系大咖轉單，沈軾榮：那些哥要擔心中國廠空了 ）

金寶跟華為合資岳陽廠生產基地台。 金寶提供

岳陽廠是泰金寶轉投資成立的新廠，面積1,200畝，金寶也計劃在中國設立品牌製造中心，未來開發3D列印及美妝等品牌智慧產品。

金寶網通橫掃中國、北美獨角獸大單，「金仁寶在11個國家總計有55個工廠！」集團董事長許勝雄說，由於全球化佈局早，他樂觀認為可以提供高度經濟成本優勢服務給客戶，同時，也會將中國內需產品留在中國製造，絕對不是被逼外移中國。

金寶董事長許勝雄認為今年景氣還是嚴峻，但台灣經濟成長率勝去年。 王郁倫攝影

由於台灣經濟成長率今年可望勝去年，許勝雄表示景氣雖嚴峻，但至少第一階段貿易協議已經簽訂，最低限度來說稍有緩和。對女婿，也就是現任執行長沈軾榮表現，許勝雄表示：「他很認真！很有企圖心！很有執行力！」，稱讚沈天天在飛，一直在爭取客戶，希望業務變強，只是大環境一直有挑戰考驗，言談中仍表露對景氣的淡淡憂慮。

責任編輯：陳映璇