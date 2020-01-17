NBC環球的串流影音服務Peacock將於7月中上線，整合旗下豐富的影視版權，預期運動賽事將是吸引消費者的關鍵內容。

串流影音服務去年底先有Apple TV+及Disney+爭鋒對決，今年7月美國最大有線電視公司Comcast旗下由NBC環球（NBCUniversal）推出的串流影音服務Peacock也將加入戰局。不同於其他串流影音服務，NBC環球整合旗下豐富的影視版權，在Peacock上播放更多電視影集與體育賽事。

環球影業是美國最大的電影公司之一，隸屬於NBC環球集團，動畫公司夢工廠也是子公司之一，近期的知名作品包括《馴龍高手》系列、《玩命關頭》系列等。 pixabay

Peacock將於4月針對自家原本的有線電視訂戶開放內容，並於7月15日正式上線。可觀看的內容相當豐富，包括NBC環球擁有版權的7,500小時長影集，以及次日可觀看當季播放的NBC shows、Universal movies等精選內容；每月5美元及10美元（約150-300元台幣）的付費會員還可觀看直播體育賽事和深夜節目，其中最高級的10美元Peacock Premium會員8月起還可觀看英超足球聯賽。

NBC環球表示，希望以原創和獨家的內容吸引更多的付費用戶，將串流影音服務Peacock的會員分為三個等級：

包括無廣告版內容的Peacock Premium每月10美元（約台幣300元） 有廣告版內容的Peacock Premium每月5美元（約台幣150元） 僅可觀看部分免費內容的Peacock Free

此外，Comcast及Cox有線用戶可享免費觀看有廣告版內容的Peacock Premium，或是每月支付5美元（約台幣150元）就能享有無廣告版內容的Peacock Premium。Comcast的Xfinity X1和Flex客戶將首先於4月15日獲得Peacock Premium內容服務，而其他約2,000萬家庭訂戶也能觀看Peacock Free，對於目前串流影音服務平台的會員爭奪戰來說，Peacock站在一個相對優勢的起步位置。

Peacock不僅擁有Comcast廣大的有線電視用戶基礎，還可藉由NBC環球手上的運動賽事版權提供不同於競爭對手的內容。Netflix內容負責人泰德·薩蘭德斯（Ted Sarandos）曾表示，由於NBC可通過有線電視獲得運動賽事的版權，在內容服務上應充分利用此一優勢增加內容實力，而不是跟隨其他競爭對手大力投資串流影音服務來與Netflix競爭。

NBC環球董事長史蒂夫·伯克（Steve Burke）表示：「NBC環球擁有眾多媒體品牌，同時也有最強勁的廣告銷售紀錄，我們將運用這些關鍵優勢，為Peacock的客戶、廣告商、股東帶來更多價值。」

市場研究公司LightShed Management估計，目前仍有8,000萬家戶在訂閱有線或衛星電視的內容，儘管比起十年前約1億家戶的訂閱有所減少，但8,000萬家戶仍是可觀的人口，Comcast希望藉由Peacock的推出能漸漸改變用戶依賴有線內容的使用習慣，並且將原有用戶轉移至串流平台上。

責任編輯：蕭閔云

消息來源：The Verge 1、The Verge 2、NBC環球