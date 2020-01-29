虛擬貨幣匿名的特性，縱然提供有心人士洗錢等不法行為的媒介，但由於所有交易紀錄都儲存在鏈上的，也成為執法單位打擊犯罪的一帖良藥。

虛擬貨幣自一開始就標榜著「匿名性」、「不可追溯性」及「透明性」等特點如火如荼的發展著。但恐懼也隨之而來，虛擬貨幣是否將成為洗錢的溫床？又或是不法分子手中的利劍？

虛擬貨幣洗錢三部曲

這樣的疑慮也是有所根據的，從洗錢行為三階段加以分析，虛擬貨幣確實都符合洗錢行為的脈絡，雖然虛擬貨幣的發展範圍仍不如一般現金流動廣泛，但仍可透過非法資金 （處置placement） 移轉到其他錢包地址 （層析layering） 及換至其他可以透過虛擬貨幣購買的服務、商品 （整合integration），完成洗錢三部曲。

常見的虛擬貨幣洗錢包括透過比特幣提款機（已是產業中成長最快的產業之一）或是透過ICO募集資金、虛擬貨幣P2P借貸平台、甚至是暗網上（Dark Web）的交易。

透明性與鏈性結構，成最佳溯源工具

然而虛擬貨幣也並不如想像中的如此無法可管、無所遁形。原因在於虛擬貨幣雖然具有高度匿名性，然而其另一特點「透明性」反而也成了洗錢犯罪的痛點，成為偵查的契機。（推薦閱讀：加密貨幣無人可管？KryptoGO發展監管科技工具、協助金流透明化）

虛擬貨幣的「透明性」使得資金流動的歷史更容易被追查，提供執法者更廣泛的訊息，有利犯罪的偵查與分析。 CCParis via shutterstock

虛擬貨幣運作之本質即是將每筆交易記載於區塊中，形成一條鏈性結構，然而這樣的「直線特性」也就成了最佳的溯源工具。 因此與其說虛擬貨幣具有匿名性，不如說它只具有偽匿名性（pseudo-anonymity）。也就是雖然表面上具有匿名性，但實際上透過層層破解及科技溯源仍可找到實際使用者位置。

以虛擬貨幣交易為例，每個coin的流向，甚至是每一個錢包地址的歷史交易紀錄都記載在鏈上。雖然錢包地址沒有和個人身分直接掛鉤，但也僅是有了一層包裝，像是匿名或代號的概念。充其量只能說是間接匿名，而不是完全匿名。儘管具有偽匿名的特性，但也並非全然束手無策。

追溯比特幣交易，成功破獲韓國色情網站

例如今年10月才起訴了一名韓國最大兒童色情網站「Welcome to Video（WTV）」持有者，年僅23歲的韓國公民鄭宇宋，其透過比特幣付費賺取的非法所得高達上百萬。可怕的是，色情網站WTV不僅僅只是單純網路論壇、供使用者分享影片或圖像，用戶甚至還可以透過比特幣來購買兒童色情影片。

而這起案件即是由美國國稅局和國土安全部與區塊鏈分析公司Chainalysis合作，透過Chainalysis的追蹤工具Chainalysis Reactor，回溯區塊鏈上的比特幣交易紀錄，最終循線破獲了WTV的暗網，並建構了一個詳細顯示資金流的圖表。

有鏈上FBI之稱的Chainalysis，不僅僅能定位比特幣地址，還能監控交易、識別犯罪。透過錢包地址的輸入，就可以看到與該地址關聯的交易對手資訊，甚至還可以追溯這筆資金交易此前所使用過的服務，同時也能再向上追溯其他犯罪分子的資訊。

區塊鏈技術，是否能成為對抗虛擬貨幣洗錢的一劑良藥？

傳統的法幣交易監控技術，側重於在客戶資金從金融機構存入或提取的時點識別行為異常，再擴充一點也就是，觀察該名客戶在某個期間內的交易是否波幅過於劇烈而異於平常。但若要再查看資金從哪裡而來或流向哪裡似乎就不太容易，也因此使得以往的AML（Anti Money Laundering反洗錢）難以獲得與該筆交易有關的大量資金流動資訊。

但在虛擬貨幣的世界中就不一樣了，雖然虛擬貨幣交易中，無法直接輕易的辨別參與交易者的真實身分，但虛擬貨幣的「透明性」更便於查詢整個資金流動的歷史，且能揭露的訊息更加廣大，也提供了執法者更廣泛的訊息，有利於整體犯罪的偵查與分析。

也因此虛擬貨幣的運作固然神祕，提供了洗錢犯罪一個全新的媒介，但卻也提升新的AML模式及監控方法，利用虛擬貨幣本身蘊含的區塊鏈技術，無形中也能因應虛擬貨幣無遠弗屆的特性，建立透明度更高的跨國監控。

總得來說，虛擬貨幣倒不能說是AML的剋星，長遠來看，反而是提供了一個契機，提升以往AML操作模式。

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