Facebook旗下長影音內容服務IGTV太少人使用，因此從Instagram服務主頁右上角位置移除，到底IGTV碰到什麼問題？

Facebook在2018年的F8開發者大會推出IGTV影音服務，期望能在10億用戶人口基礎上，創造更多使用高黏著的影音服務用戶，但顯然IGTV的成績不如預期，因此將從Instagram服務主頁右上角位置移除。

Facebook向《TechCrunch》回應表示，計畫將IGTV圖示入口移除的原因，在於整體使用比例過低，多數用戶觀看IGTV內容主要透過主頁更新動態、從搜尋分頁內容觀看，或直接從個人主頁，甚至IGTV App觀看內容，因此決定將使用比例甚少的IGTV連結圖示從Instagram主頁移除。

除了準備將IGTV圖示從Instagram主頁移除，實際上Facebook也在IGTV服務作了不少調整，例如原本僅限定以直向影片形式呈現，目前也開放允許上傳橫向影片內容。

與IG功能重疊，IGTV難獲創作者親睞

IGTV推出時是針對主題性內容的長影音內容運營，然而在TikTok和YouTube的夾攻下，目前也面臨持續經營發展的挑戰，其中一部分困難來自Instagram。 由於Instagram服務本身已經包含上傳拍攝短影片功能，因此在功能上與IGTV訴求重疊，不僅影響IGTV使用人數成長，同時也無法增加提供IGTV內容的創作者人數。

另一方面，Facebook其實本身也已經推行可播放長影片內容的Facebook Watch服務，但就在Facebook稍早傳出取消兩部原本預計上線的原創影音內容，似乎也更凸顯多數使用者在Facebook或Instagram服務活動模式還是傾向線上社群互動，以及觀看簡短影片內容居多，而非花費時間觀看隨時可以重複播放的長影片內容。

資料來源：Engadget、Tech Crunch

責任編輯：陳映璇