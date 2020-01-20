Dcard公布2019年度回顧，阿滴成為討論度最高YouTuber，反送中、同志婚姻都成為熱門討論議題，來看看年輕人都在想什麼？

匿名社群交流平台Dcard今（20）日公布2019年度回顧，透過數據分析找出過去一年來在Dcard五大最受關注的事項：

討論度最高的YouTuber：阿滴 新竄升的三大看板：省錢、笑話與梗圖 最關注的社會與時事議題：反送中、憂鬱症、同志婚姻與石虎 最受歡迎的自介興趣：電影、音樂與旅行 最受到用戶關注的文章，包含讓用戶們「跪拜」、「嚇到」或「笑慘」（註：跪拜、笑慘、嚇壞等皆為Dcard上的表情符號）的元素。

由於Dcard最主要的使用者區間在18-24歲（67.6%），且擁有高達15億的月流量，2019年產出245萬篇文章、2,500則留言，因此最受關注的5件事也代表年輕人間的流行。

Dcard最主要的使用者區間在18-24歲（67.6%），且擁有高達15億的月流量。 吳晴中攝

在Dcard上討論度最高的YouTuber：阿滴、狠愛演、愛莉莎莎

Dcard上設有「YouTuber」討論板，讓所有用戶能夠討論喜愛的YouTuber們。根據2019全年的關鍵字搜尋次數與討論心情數，Dcard的前10大討論YouTuber為：

阿滴、狠愛演、愛莉莎莎、反骨男孩、蔡阿嘎、千千、見習網美小吳、HowHow、欸你這週要幹嘛與黃大謙。

除了YouTuber板，在2019年新開的看板之中，竄升速度最快的看板為「省錢板」、「笑話板」與「梗圖板」，可見年輕人很在意如何省錢、聰明地購物，精明之餘也很愛能讓人捧腹大笑的內容。

年度最關心的議題：反送中、憂鬱症、同性婚姻與石虎

以Dcard全站的關鍵字分析，最受Dcard關注的社會與時事議題圍繞在「反送中」、「憂鬱症」、「同志婚姻」與「石虎」。

去年年中，香港因為「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」，俗稱「逃犯條例」、「送中條例」等，此議題也在Dcard上掀起討論，相關文章更累積超過百萬的心情數。

憂鬱症在近來越來越受到重視，在Dcard討論與分享憂鬱症的相關話題，也名列第二。在 Dcard 的前五大熱門看板「彩虹板」，也產出「Dcard全站閱讀時間」最長的文章《真正的我在高三那年就已經死了》，用戶分享自己性向和家人的衝突過程，Dcard全站用戶們總共花了79,477,980秒（可換算成920天）在閱讀這篇文章。

去年中到去年底，苗栗縣的石虎保育條例草案送交苗栗縣議會進行二讀及三讀，在環境保護與經濟發展的拉鋸下，也引起Dcard用戶的密切關注。

Dcard熱門文章有哪些？

Dcard也分享各種年度之最的文章，最多人「跪拜」的文章《原來是在編教科書⋯我以為我只是在寫作業？》，有用戶主動分享解剖實習課的筆記，讓其他人直呼「有種在看達文西筆記本的感覺」；把最多人「笑慘」的文章《我室友是這樣進寢室的》，卡友生動地紀錄室友在不想脫鞋，又不能踩髒地板的困境下，發明各種花式不脫鞋進寢室的方法；最多人被「嚇壞」的文章為《我男友昨晚差點沒命了》，用戶分享男友半夜睡覺到一半，天花板直接崩塌的照片。

上圖為讓最多人「跪拜」的Dcard年度文章。 Dcard

讓Dcard崛起的關鍵，在於獨特的「抽卡」功能讓用戶們可在午夜12點隨機配對，Dcard歸納出在自我介紹中，大家最愛寫的興趣依序為電影（29萬次）、音樂（26萬次）、旅行（16萬次）、美食（16萬次）、運動（14萬次），還有睡覺（8萬次）與健身（6.5萬次），透過Dcard的數據分析，每一對配對成功的用戶，平均都聊了1,187個字。

責任編輯：陳映璇