由於奢侈品牌集團LVMH的高速成長，董事長貝爾納．阿爾諾如今不僅成為世界首富的角逐者，更一度超越貝佐斯、比爾蓋茲成為全球最有錢的人。

亞馬遜股價0.7%的下跌，將創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）從世界首富的寶座拉了下來。但這次因此上位成為全球第一富豪的不是比爾蓋茲（Bill Gates），而是路威酩軒集團（LVMH）董事長貝爾納．阿爾諾（Bernard Arnault）。

超車貝佐斯、比爾蓋茲，LVMH掌門人阿爾諾奪世界首富

截至1月20日下午5點時，依據《富比士》的實時富豪榜單，阿爾諾資產價值總計為1,157億美元（約新台幣3.5兆元），以1億美元之差略勝排名第2的貝佐斯，微軟創辦人比爾蓋茲則排名第3。

儘管貝佐斯2019年與結髮25年的妻子麥謹思離異後，付出的350億美元贍養費拉近了兩人的差距，但不到半年前，阿爾諾身價還只有1,020億美元，短短幾個月過去，他便拉近差距甚至反超貝佐斯與比爾蓋茲。

貝佐斯並非首次被阿爾諾奪走世界首富寶座，去年12月也曾一度被這位奢侈品牌董事長超越。 flickr

不過，假使比爾蓋茲未在慈善事業投入數百億美元資金，此時的世界首富仍會是比爾蓋茲。

根據《富比士》的計算，阿爾諾並非首次超車貝佐斯，去年12月他曾一度登上世界首富寶座，雖然時間非常短暫。

統領逾70個奢侈品牌，4年總資產翻轉2倍

LVMH是全球首屈一指的奢侈品牌集團，旗下品牌總數逾70個，其中更不乏LV、迪奧、紀梵希等為眾人所熟悉的知名品牌，2018年總營收達到540億美元。

才剛進入2020年，這間奢侈品牌集團便動作頻頻。上週，LVMH旗下孵化器Kendo收購美妝品牌Kat Von D Beauty；1月15日，還買下史上第二大的鑽石原石。

恰好去年10月，LVMH才以162億美元吞併珠寶品牌Tiffany & Co.，這是集團有史以來最大宗的交易案。而這顆重達1,758克拉的鑽石原石，也可視為他們進軍珠寶業務的大膽一步。

統領LVMH奢侈品牌帝國的阿爾諾，並非設計師或藝術家出身，相反地，他反而在學時讀的是機械工程 。然而這位看似跟時尚奢侈品絕緣的企業家，卻在1989年職掌集團後，帶領各品牌在11年內利潤成長5倍，市值增加15倍。

LV是LVMH旗下最主要的品牌，2018年540億美元營收中，約47%由LV貢獻。 shutterstock

與1990年時相比，LVMH至今股價增長超過23倍，近年仍呈現非常高速的成長。2016年時，阿爾諾的身價還不到400億美元，不過4年時間，他的總資產暴漲約800億美元，翻轉兩倍有餘，現在更成為世界首富的角逐者。

但，相較於身為「兆元」俱樂部一員的亞馬遜、微軟，這間奢侈品巨頭規模並不算大。LVMH市值約2,200億美元，只有兩者的2至3成左右。

「與微軟相比，我們顯然很小。」阿爾諾對此毫不諱言，「我們才正要開始。」

資料來源：Forbes（1）、Forbes（2）、Bloomberg

責任編輯：陳映璇