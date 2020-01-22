暫時卸下政治家身分，鴻海集團創辦人郭台銘的「主場」談話，講了哪些事？

卸下鴻海總裁身分後，創辦人郭台銘幾乎把多數心力獻給政治活動，但在22日舉辦的集團嘉年華中，他的存在感依舊強烈。

主舞台巨型春聯上聯寫著「揚帆能破浪，英雄四面來，胸懷5G互聯網，鴻飛展翅創新台」；下聯「偉業必興盛，科技全球攬，力行AI上雲端，海濤澎派慶永銘」，橫批「零至六歲公司養」。

鴻海嘉年華春聯由郭台銘定案，不只秀公司政策，也意指領導階層交棒。 吳元熙攝影

回歸「企業家」身分，郭台銘推育兒政策寵員工

這幅春聯正是由郭台銘親自撰稿，一直到21號晚間才定案。頭尾對仗，意指他與鴻海董事長劉揚偉將持續協助公司前進，集團未來方向也被寫在其中。

「 我宣布第一件事情，就是0至6歲的小孩公司養，從生下寶寶那天開始算，每人每個月補助1.5萬元。 」郭台銘強調，這雖然是他參選時政見，但目前國家財政有困難，賺錢公司應該拋磚引玉，希望未來有更多半導體、高精密工業公司加入。以此計算每一個鴻海寶寶，約獲得108萬經費補助。

他說，自己雖然離開鴻海半年時間，但將來仍會協助劉揚偉與全球產業巨頭聯繫，「我走在前面，劉是我的back up（後援）。」

郭台銘回歸舞台，不只關心集團員工生育率，也大談「武漢肺炎」對台灣經濟、社會帶來的影響。 鴻海

郭台銘的未來目標，還要籌組一間大型創投公司，至世界各地找科技機會，現在已經到過日本、以色列、德國與美國尋找標的。

值得注意的是，美國與鴻海之間的關係，2020年仍舊會是重頭戲。

在約一個小時的致詞中，郭台銘先秀出頭上的國旗帽，上頭繡著中華民國與美國國旗，大談美國總統川普替國家帶來優秀的經濟表現，看好選民將繼續支持他。

同時，也向台下員工介紹集團副董事長李傑，表示將由李傑帶領美國工業互聯網發展，說鴻海目前有許多一級主管仍在威斯康辛州努力，希望能提早為「中美貿易戰爭第二階段」做準備。

創辦人退而不休，後鴻海時代2020如何布局

郭台銘雖然仍主導鴻海集團公司政策，但在嘉年華上充分「做球」給董事長劉揚偉，連上台致詞順序都排在他之後。 鴻海

值得注意的是，郭台銘在鴻海主場的搶眼程度，已經比過往有所修飾。例如他的致詞順序，其實是排在接班人劉揚偉之後，至於春聯、主持人講話等細節，就更不用說，處處都有兩個鴻海前、後任當家的蹤跡。

「感謝創辦人、感謝員工，沒有大家努力，鴻海不會在2019年創造營收新高5.33兆元。」展望未來，劉揚偉認為2020年需面對「中美複雜情勢、競爭對手崛起與第四次工業革命」，集團需要主動改變出擊。

首先，他指出要投資人才。包含開設5間講堂，鼓勵學習財務、表達能力，並透過分紅激勵制度留下好員工；投資新經濟，聚焦「電動車、數位健康、機器人、5G、AI、半導體」，帶動更多成長動能。

其次，則是組織改變。劉揚偉表示公司已有戰情資訊中心，會架設集團內的「高速公路」，努力讓集團從勞力密集轉型為「腦力」密集產業，提升鴻海航空母艦價值。

他笑說，希望2020年能做到兩大目標：提升鴻海毛利率、拉高EPS（每股盈餘）。

責任編輯：陳映璇