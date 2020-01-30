蘋果（Apple）於2020年1月底發布2019年10月至12月財報，其中穿戴式裝置類別營收大幅度成長，並超越Mac成為蘋果第三大收入來源。

蘋果在美國時間28日公佈2020財年第一季（2019年10至12月）財報，本季由於包含感恩節及聖誕節等銷售佳節，表現受到外界關注，蘋果也不負眾望，繳出超乎外界預期的成績單，同日股價上漲3%。

具體數字方面，蘋果本季營收達918億美元，同比成長9%，超過預期的885億美元；每股盈餘為4.99美元，勝於預估的4.55美元；毛利率則為38.4%，也比預估的38.1%略高，並高於前年同期表現。

從地區來看，除了日本以外，美國、歐洲、大中華地區（中、港、台）、泛太平洋等地的營收同比皆有所成長，值得一提的是， 這也是中國市場連續衰退一年後，成功同比上升的一個季度 。

執行長庫克告訴外媒《CNBC》，無論從什麼角度來講，本季無疑都是表現非常傑出的一個季度。

iPhone營收逆勢成長，新服務表現不如預期

本季iPhone營收接近560億美元，同比成長約7.6%，也高於外界預期的516億美元。換句話說，原先預估會繼續縮水的手機營收，本季憑借破天荒降價的iPhone 11成功扳回一成，是本季營收突破預期的背後推手之一。

蘋果去年推出的iPhone 11憑借實惠價格蔚為轟動，成功在第四季創造遠超預估的亮眼營收。 Apple

過去一年，蘋果為應對呈現衰退的智慧型手機市場，全力投入的服務領域，營收達127億美元，同比成長約17%，但這個成績略低於外界預估的130.7億美元。

2019上半年的發表會上，蘋果一次性發表多款新服務，包括串流影音Apple TV+、新聞訂閱Apple News+、遊戲訂閱Apple Arcade、蘋果信用卡Apple Card等。

然而，多數服務發表時轟轟烈烈，最後正式登場時卻相對平淡，Apple News+推出後迅速降溫，前陣子更有報告指出，Apple News+為出版社創造的收益低於預期，沒有太大的影響力。

Apple TV+則以購新機送一年份服務的方式，試圖打入市場，但缺乏強勁IP、內容不足等缺憾，讓觀眾目光完全被同月登場的Disney+給吸走。種種因素或許便是服務營收成長不如預期的緣由。

與Mac黃金交叉，穿戴式裝置類別躍居蘋果第三大營收來源

推動本季亮眼營收的另一隻推手，則是以AirPods、Apple Watch為首的穿戴式裝置、智慧家居等配件產品類別。

本季這些配件產品營收為100億美元，同比成長高達37%，一舉超越Mac 71.6億美元營收，成為蘋果營收位居第三的事業 。同時庫克透露，該項目營收大部分由AirPods、Apple Watch等穿戴式產品所貢獻。

以穿戴式裝置為主的蘋果配件產品，本季成功突破百億營收，躍居第三大收入來源。 Mohd Syis Zulkipli via shutterstock

蘋果並未單獨透露AirPods、Apple Watch或者穿戴式裝置類別的營收，不過庫克表示，穿戴式產品規模已達到《Fortune》150強企業的等級。並有統計數據顯示，蘋果2019年穿戴式裝置營收達200億美元。

蘋果10月底推出的AirPods Pro也大獲消費者喜愛，甫上市即賣到缺貨，目前還不知道何時有辦法補足市場上的需求量；而Apple Watch Series 3也同樣供不應求，但預計2020年第一季能夠達到供需平衡。

由於蘋果穿戴式裝置是如此熱銷，維布德什證券分析師丹尼爾．艾維斯（Daniel Ives）預測，蘋果今年將賣出9,000萬副AirPods，與2019年5,000萬副的估算相比，成長幅度達80%。

庫克於本季的財報會議上透露，目前活躍的蘋果裝置達15億部，雖未透露iPhone、iPad等各自的占比，但一年前庫克曾說活躍中的iPhone數量約達9億部，經歷iPhone 11轟動上市，這個數字肯定已更上一層樓。

AirPods身為iPhone默契絕佳的伴侶，每一部還「單身」的iPhone，都是這款耳機的潛在銷售機會，從目前正在被使用的iPhone數量來看，AirPods未來的確還大有可為。

看好下一季表現，仍擔憂受武漢肺炎衝擊

繳出亮麗的成績單後，展望下一季，蘋果預估2020財年第二季（2020年1至3月）營收可望達到630億美元到670億美元之間，同樣超出外界原先預估的624.5億美元。

至於預估區間為何這麼寬，高達40億美元，庫克解釋，這是因為受到武漢肺炎疫情的影響，難以預料市場會產生什麼變化，「就如同你從區間看見的那樣，我們預估可能會遇上一些問題，否則不會有高達40億美元的區間。」

中國越演越烈的武漢肺炎疫情，也令蘋果擔憂下一季營收可能受到影響。 shutterstock

另外，日前知名蘋果分析師郭明錤在報告中指出，蘋果正在開發一款新的高端真無線耳機、4.7吋iPhone、無線充電板、AirTag追蹤器，以及新款iPad、Mac系列產品，並預計會在2020上半年問世，至於是否會對第一季產生影響，目前還不得而知。

資料來源：CNBC、MacRumors、Market Insider、Apple

責任編輯：陳映璇