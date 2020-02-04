蘋果近年在醫療保健領域投入相當多心力，Apple Watch在醫療救助上的新聞也屢屢出現。未來Apple Watch又會發展出怎樣的保健功能呢?

健康追蹤一直是Apple Watch的主打功能，我們時不時也能看到Apple Watch救人事件的報導，蘋果顯然也沒打算停下研發的腳步，CEO庫克本週一透露他們正在研究類似於Apple Watch心臟監測的技術，用於在早期發現健康風險。

週一代表蘋果在愛爾蘭領取了該國投資發展署（IDA）頒發的獎項後，庫克在活動的訪問環節介紹了蘋果在醫療保健領域所做的努力，他認為隨著技術的廣泛應用，醫療費用可以「從根本上降低，可能是驟降」，並暗示Apple Watch採用的心臟健康追蹤技術可能會很快涉足其他領域：

醫療保健中的大部分資金都花在沒有被儘早發現的病情上。這需要一些時間，但這是我們正在做的事-我今天不打算討論-那些事使我充滿希望。

現有的Apple Watch已具備房顫（AFib）檢測功能，這是一種常見的持續性心律異常，是心臟出現嚴重健康問題的表現，通常伴有高中風風險。從2018年的Series 4起開始，蘋果還為Apple Watch增加了心電圖繪製（ECG）功能，這也是FDA批准的首款提供ECG功能的消費類設備。

加上摔倒檢測、噪音測量、經期追蹤等功能的相繼發布，蘋果對健康追蹤的興趣可見一斑，從該公司去年12月提交的專利來看，Apple Watch的下一個重點可能是帕金森氏病，專利申請顯示他們正在研究透過新的傳感器持續監測運動障礙和震顫症狀，幫助醫生更好地追蹤帕金森患者的病情。

不管是房顫檢測還是心電圖繪製，蘋果強調的都是Apple Watch在預防或發現疾病方面的作用，畢竟它並不能代替專業醫療儀器。不過，儘管世界各地不乏Apple Watch救命的案例，但醫學界對Apple Watch的準確性仍存在爭議，並質疑過度關注心臟健康可能造成不必要的緊張，比如進行無謂的檢查和治療。

在活動現場，庫克再次表達了對AR前景的看好，稱之為技術領域的「下一件大事」（next big thing）。

「AR將遍布我們的生活，」這位蘋果掌門人表示，「我覺得它並沒有把人和人隔絕開，我們可以用它協助討論，而不是代替人與人的聯繫，那是我對其他一些技術一直以來的擔憂。」

本文授權轉載自：愛范兒