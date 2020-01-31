病毒防護公司Avast宣布將停止提供子公司Jumpshot用戶數據，並計劃逐步關閉服務，同時強調所有Avast產品的核心功能將繼續照常運行。

在被外媒揭露侵犯用戶個資後，病毒防護公司Avast今（31日）宣布將停止提供子公司Jumpshot用戶數據，並計劃逐步關閉服務。Avast強調，所有Avast產品的核心功能將繼續照常運行，用戶權益也不會受到影響。

資安公司OPSWAT報告指出，至2019年底為止，Avast是全球Windows系統防惡意軟體（Anti-Malware Market）市佔率第五大（9.09%）廠商，僅次賽門鐵克（Symantec）、McAfee、ESE與Bitdefender。

《Vice》及《PCMag》先前報導Avast會蒐集用戶瀏覽數據，重新整理後透過子公司Jumpshot出售，這些數據包括用戶在Google Maps、Search以及在LinkedIn和YouTube等網站上的搜尋行為。根據Jumpshot資料，購買這些用戶數據的客戶包括Google、微軟、Yelp、百事可樂、Home Depot、以及媒體集團康泰納仕。

對此，Avast執行長昂德里·弗爾切克（Ondrej Vlcek）表示：「Avast的核心使命是確保用戶的網路安全，並讓用戶掌握個資隱私。我們想要強調，任何危害用戶信任的行為都是Avast無法接受的。在一些用戶質疑Avast將用戶數據提供給Jumpshot的目的，且此行為與Avast原則明顯抵觸，我們決定將關閉Jumpshot的運營。」

儘管Avast強調這些數據不包含用戶任何個人化訊息，但業者通常可以通過比對不同的數據組合，過濾後後對數據進行「去匿名化」，等同將用戶個資曝光。

雖然Avast表示關閉Jumpshot不會影響Avast產品的核心功能，但業界普遍認為此舉將對其營收帶來一定程度影響。

資料來源：Avast、VentureBeat

責任編輯：蕭閔云