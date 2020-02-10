YouTube Music打入串流音樂市場，隨之而來的YouTube系訂閱制3大服務以及原本的免費服務之間，差別在哪？

萬眾期盼的線上音樂串流平台YouTube Music，終於在台灣隆重登場，然而隨著YouTube Music一同登台的，還有月費訂閱制加值服務YouTube Premium與YouTube Music Premium。但是這麼多名稱相似的服務，是否已經讓你感到頭昏眼花？

不用擔心！這次PChome雜誌的特別企劃，就要為讀者釐清YouTube、YouTube Music、YouTube Premium與YouTube Music Premium四者間錯綜複雜的關係，順道分析YouTube本身的優勢與劣勢，以及你是否應該從現有的音樂串流服務，如KKBOX、Spotify等平台，跳槽到YouTube Music的全新懷抱。此外，付費訂閱後的YouTube Premium服務，與以往的YouTube有哪些關鍵不同？全新登場的YouTube Music App，又擁有哪些重要特色？只要看完本篇特別企劃，相信你的疑惑都可以一一得到解答。

音樂串流市場戰國再起

目前台灣消費者比較熟悉的音樂串流服務，主要有「KKBOX」、「Spotify」與「Apple Music」，另外也有新勢力如「LINE Music」等正在發展。然而，在幾乎沒有任何預警的情況下，由Google推出的「YouTube Music」，居然於日前登陸台灣，讓許多業界人士與消費者們都嚇了一大跳。

不畏市場飽和與強敵環伺，YouTube Music仍然堂堂登台，究竟能獲得多少用戶青睞？ T客邦

YouTube Music其實已經在國外發展了一段時間，先前外界大多認為，在類似服務已經飽和的情況下，Google應該不會選擇帶著訂閱制平台，主動進入台灣市場，但很顯然我們無法並參透Google高深莫測的戰略布局。

YouTube Music無可匹敵的優勢

沒有人會否認YouTube是全世界最大的、資源最豐富的影音服務平台，無論是唱片公司、獨立創作者，甚至於普通網友、鄉民，通通會將自產的MV、音樂等媒體資源，擺上YouTube爭取曝光。這些不請自來的影音內容，就全部成了YouTube及YouTube Music提供訂閱制串流影音的養分與基礎。

YouTube平台本身就具備大量資源，無論唱片公司或個人創作者，他們的音樂都早已在上面強力播送。 T客邦

除了YouTube原本就擁有的內容外，Google也積極與全世界各大媒體業者合作，擴展音樂、影片資料庫，再藉由強大的搜尋演算法，推薦每位使用者可能會喜愛的作品。

我該跳槽YouTube Music嗎？

如果你現在已經有了固定或偏好的音樂串流服務，面臨YouTube Music的強勢來襲，一定會陷入是否要「跳槽」的長考。在衝動做出決定之前，筆者認為消費者應該把YouTube Music跟其他競爭者，視為不太一樣的東西看待。

首先，YouTube Music上能搜尋到的所有內容，其品質並不一致，有部分媒體無論畫質、音質都不佳，這與我們所認知的串流音樂平台，通常有著接近CD音質的體驗有著極大區別。

結合Google強大的搜尋演算法與排序機制，YouTube Music的個人化推薦值得期待！ T客邦

其次，YouTube本身所包含的資源太過龐大，即便Google有著很強的歸納法與搜尋機制，YouTube Music所呈現出來的結果依然十分雜亂，同樣標題的東西有影片、有音樂，常常讓使用者疑惑「這個究竟是不是我要的東西」，不夠單純的結果就是讓某些用戶覺得YouTube Music相當難以上手。

搞懂四個不同服務間的差異

為了方便解釋新、舊、免費、付費服務間的差異，我們將分為以下四個項目進行討論，一為使用者很熟悉的YouTube，二為專門用於聆聽音樂的YouTube Music，三為付費解除部分限制的YouTube Music Premium，四為訂閱後擁有最完整體驗的YouTube Premium。

最原始的YouTube服務

現在大家所熟悉的YouTube，並沒有在YouTube Music或Premium服務登場後，發生任何本質上的變化。YouTube的電腦網頁版操作照舊，App界面也沒有任何改變，使用者訂閱、頻道會員、播放清單等功能，仍然是完整支援，與過去你所認識的YouTube完全相同，當然廣告也沒有消失。

免費使用YouTube Music

YouTube Music擁有專屬App與全新設計的電腦版網頁，且與YouTube同樣為免費服務，使用者可以利用搜尋或智慧推薦功能，收聽上萬首原本就存在於YouTube平台的音樂，或者Google額外與唱片公司簽約所提供的歌曲。

YouTube Music是獨立App，並非內建於手機中或整合在YouTube內，請至軟體商店另外下載。 T客邦

和YouTube相同，使用免費的YouTube Music服務時，依然會不定時受到廣告干擾，關閉手機螢幕時音樂也會隨之中斷。

背景播放就用Music Premium

若使用者不想要被廣告干擾，中斷享受音樂的美好時光，那就得付費訂閱YouTube Music Premium。

當要存取Premium會員的獨家功能時，YouTube Music App就會要求消費者付費訂閱。 T客邦

YouTube Music Premium提供訂戶網頁版與App零廣告的音樂饗宴，並且在App端支援螢幕關閉後的背景樂曲播放。另外，YouTube Music Premium也追加了離線音樂暫存功能，沒有網路也不需擔心無歌可聽。

加值享受YouTube Premium

至於YouTube Premium則是升級了目前的YouTube觀影體驗，最直接的改變就是去除了所有插入廣告，訂戶不用再大費周章去Google「阻擋YouTube廣告」的方法，直接付費訂閱就能搞定。YouTube Premium同時包含YouTube Music Premium所有功能，更解禁了YouTubeApp的下載權限，允許使用者暫存影片並離線收看，就連螢幕鎖定後的背景播放功能也完全開放。

我們將四個服務間的主要差異整理成表格，方便讀者快速了解它們之間到底有哪些不同。 T客邦

Premium加值收費面面觀

從前面的整理與分析中，我們可以發現，只要冠上「Premium」字樣，就代表著更完整、更進階，但是需要額外付費的服務體驗。雖然消費者在免費情況下，依然可以正常使用YouTube與YouTube Music，但YouTube Premium與YouTube Music Premium的收費價位與方案又是如何呢？

無論YouTube Premium或YouTube Music Premium，都提供至少一個月的免費試用服務，只要使用者是初次訂閱。 T客邦

個人、學生、家庭三大方案

無論YouTube Premium或YouTube Music Premium都是採行月費訂閱制，與Spotify、Apple Music等平台相同。

如果你具備YouTube認定的學生資格，兩個服務皆有「學生方案」。YouTube Music Premium為每月79元，YouTube Premium為每月109元，學生方案權利與個人會員完全相同，差別在於官方會每年驗證一次學生身分。

「家庭方案」則是目前最超值的訂閱方法。最多6個人共用YouTube Music Premium，每月只需負擔229元；同樣6個人分享YouTube Premium，每月也僅269元，但訂閱前使用者必須先創立或加入Google家庭群組。

免費試用和隱藏優惠

只要你是初次訂閱YouTube Premium或YouTube Music Premium的消費者，選擇任意一個月費方案，YouTube都會提供至少為期一個月的免費試用。

當然，訂戶亦可隨時取消訂閱YouTube Premium與YouTube Music Premium，會員權利則能享受到該付費周期結束為止。

如果你手上有指定的Samsung手機、平板，就可以發現試用期將延長為4個月，此為三星與YouTube合作的獨家優惠。 T客邦

值得一提的是，如果你手上有今年2月29日前購買的Samsung Galaxy S10系列、Note10系列、Tab S5e、Tab S6與Fold這些裝置，且從未訂閱過YouTube付費服務，初次訂閱YouTube Premium或YouTube Music Premium時，都可以獲得長達4個月的免費試用，但必須在3月31日前兌換完畢！

我們將YouTube Premium或YouTube Music Premium目前提供的訂閱方案，整理成如下表格，訂價皆以新台幣計算。 T客邦

10個YouTube Music Premium關鍵功能

相較YouTube Premium於付費訂閱後，就會立刻升級YouTube網頁及手機App，解鎖功能並產生界面上的明顯變化，YouTube Music由於本身就是獨立應用程式，所以免費會員與付費會員的差異，使用者一時之間並不容易察覺。

然而，用戶升格YouTube Music Premium資格後，App端將冒出更多可調整選項，對於音樂愛好者來說，終於可以獲得「音質調整」與「純音訊播放」，兩個串流音樂App都該具備的關鍵功能，再配合離線下載、背景播放、無廣告體驗，YouTube Music App這下才能稱得上「完全體」。

1.全新設計專屬網頁

只要到「https://Music.YouTube.com」，就能體驗到全新設計的YouTube Music網頁，與YouTube風格截然不同。

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2.免付費也能聽音樂

即便沒登入、沒訂閱Premium會員，依然可以正常使用YouTube Music，不過偶爾會顯示廣告。

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3.小視窗收聽不中斷

透過網頁收聽YouTube Music時，若要搜尋其他歌曲或瀏覽歌手資訊，播放器控制會顯示於下方，影片則縮成小視窗。

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4.藝人頁面方便查找

YouTube Music的藝人介紹頁面與Spotify有幾分神似，同樣會列出歌曲、專輯，比較特別的是還有YouTube上的相關影片。

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5.智慧推薦喜好音樂

使用者能夠挑選數位喜歡的演出者，方便YouTube Music智慧推薦相關作品，但也可以不選或於日後更改。

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6.付費會員可調整音質

調整音質的選項只有成為Premium會員後才會出現，App端更可分別設定行動網路與Wi-Fi下的品質差異。

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7.智慧下載離線聆聽

YouTube Music App可以主動暫存你最常聽的歌曲，不需要主動點擊下載，僅需開啟功能並設定佔用容量上限即可。

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8.專輯可開純音訊選項

若是你完全不想看MV，請打開「不要播放音樂影片」選項，此時YouTube Music App就會變成純粹的音樂播放器。

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9.音樂、影片自由切換

未收錄於YouTube上的專輯版音樂，只會出現「歌曲」分頁，若是MV則能夠在兩個選項中無縫自由切換。

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10.背景播放與 YouTube 不同

YouTube Music App於鎖定螢幕上操作時，會被視為音樂播放器，而非顯示於App通知列，值得用戶注意。

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10個YouTube Premium重要特色

無論你習慣透過電腦、手機，甚至於機上盒、Chromecast觀看YouTube，付費訂閱YouTube Premium資格後，都可以獲得完全無廣告的收視體驗，免去使用第三方App與廣告阻擋程式的困擾。為了突顯YouTube Premium會員之尊貴，成功啟動訂閱後，YouTube首頁及手機App介面，都會有一點小小改變，App甚至會解鎖離線下載影片，以及螢幕鎖定畫面背景播放功能。千萬不要忘記，YouTube Premium包含YouTube Music Premium全部功能，使用者得記得額外YouTube Music App，才算是真正完整享受訂閱制服務帶來的優勢。

1.訂閱選項在付費會員

要是你剛好沒被強力推銷付費方案，卻要訂閱YouTube Premium資格，請點開個人頭像並於選單中找到「付費會員」。

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2.Google Pay付款即可搞定

利用網頁訂閱時，可透過信用卡或Google Pay結帳；手機App操作時，還會多出電信帳單代收選項。

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3.網站界面小幅改變

看得出來YouTube首頁有哪裡不同嗎？左上角的圖標變成Premium，左邊欄還多出了Originals按鈕！

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4.含完整 Music Premium 功能

成為YouTube Premium會員後，App還會提醒你，不要忘記去下載YouTube Music，才算是擁有完整體驗。

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5. App新增Originals分頁

與網頁版相同，YouTube App將會新增Originals分頁於最上方，方便使用者查找原創內容。

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6.原創內容自由點播

YouTube Originals內的影集、電影非常豐富，雖然不是每部影片都有中文字幕，但分類卻相當完整。

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7.離線下載FHD影片

原本無法使用的下載功能，成為付費會員後，最高將可以離線暫存Full HD 1080P的高畫質影片。

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8.怕佔空間記得刪除

到「已下載的內容」即可觀賞暫存影片，若擔心離線媒體佔用裝置空間，也可在此定期清除，空出手機容量。

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9.背景播放功能解禁

開啟背景播放後，YouTube影片就不會因為螢幕關閉而中斷，亦可於鎖定畫面進行操作。

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10.撤銷訂閱一按搞定

除了能直接取消訂閱外，YouTube Premium也提供了「暫停」功能，讓使用者能停止付費六個月，但付費後的功能還是得恢復訂閱才能存取。

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