繼Google Maps「機車導航」模式後，「腳踏車導航」模式也在台灣上線了！

Google Maps上線至今超過15年，全球月活躍用戶累積逾10億，早已成為人人手機裡必備的一款APP，一路上針對不同的市場，紛紛推出不同的功能。

繼2018年7月，Google Maps的「機車導航」模式在台灣正式上線後，昨（6日）再推出了「腳踏車導航」模式，儘管台灣是該服務推出的第27個國家，但卻也是亞洲的第一站。

哪些才是腳踏車該走的路？高峰時段北市導航實測

以往用戶騎腳踏車要導航時，只能打開Google Maps參考「汽、機車導航」，或是更保險的「步行導航」模式地圖，但往往會碰到行車過多、略為危險，或是不利腳踏車騎行的坡段。

如今Google Maps的腳踏車模式，整合了交通部免費的開放資料，並透過演算法篩選出適合腳踏車行駛，但是汽車不能行駛的專屬車道與路徑，並會標示出推薦路線的坡度變化。

打開Google Maps，最後多了「腳踏車導航」的圖示。 Google Maps

還可以開啟「腳踏車路線」圖層，查看腳踏車專用道和適合腳踏車騎乘的道路資訊。 Google Maps

記者實際在下班高峰期，試著從藍線的「國父紀念館捷運站」導航到黃、綠線的「松江南京捷運站」，並查看建議路線，坐捷運得要轉線、耗時約12分鐘，騎機車及開車則約為10分鐘上下，意外地是，騎腳踏車只需要14分鐘。

此外，也可以看到機車和腳踏車建議路線明顯不同，機車建議走車流量龐大的市民大道，腳踏車則建議走設有自行車道的忠孝東路三段及松江路。

機車（上）和腳踏車（下）建議路線完全不同，但耗時卻差不了多久。 Google Maps

為何選擇台灣為亞洲第一站？

台灣的機車密度堪稱世界第一，「機車導航」模式在台灣推出並不令人意外。反觀「腳踏車導航」模式，最先在2010年於美國上線，接著是在習慣把腳踏車當成通勤工具的比利時、巴西、加拿大、德國、丹麥、西班牙、芬蘭、法國、英國等歐美地區推出；相較之下，台灣被選為亞洲第一站反而讓人有些猜不透。

雖然Google並未正面說明原因，但根據交通部統計，國內12歲以上的台灣民眾，有超過1/4（24.2%）每週騎腳踏車；35.1%人口每月騎腳踏車，數字並不低。

加上近年政府大力推動自行車道建置，2012年YouBike正式營運，一路從大台北地區，擴張到桃園市、新竹縣、台中市⋯⋯就算家裡沒有腳踏車，「隨借隨騎」讓騎腳踏車這一通勤方式，變得更加日常。

不只是台灣，「共享單車」在全球掀起一股風潮，根據市調機構statista統計，全球各大都會區建置的共享單車系統總計將近1,600套，共享單車的數量更已破1,800萬輛，Google在2019年推出即時查詢共享單車站點位置的功能，在新北市及高雄市也已經推出。

在「大眾運輸導航」模式中，台灣未來或許也有望導入共享腳踏車的路線選擇。 Google

除此之外，在「大眾運輸導航」模式中，除了火車、公車、捷運、地鐵之外，Google Maps在不少國家也加入了共享腳踏車路線的交叉選擇，雖然這一功能還尚未在台灣上線，但相信不久的將來就能看見。

責任編輯：蕭閔云