這艘遊艇，號稱時速可達17海浬（約31.5公里），續航有望達6,035公里，相當於從倫敦到紐約。且這是一艘氫動力遊艇，只排放水，絕對環保。

一艘名為Aqua的遊艇紅了，原因在於它的買家據說是比爾·蓋茲！英國《電訊報》稱這位世界第二富豪為此花了6.44億美元（約新台幣193.12億元）。不過事情很快出現反轉，遊艇的設計方、荷蘭Sinot公司對BBC否認了交易的存在，稱與比爾·蓋茲「沒有商業關係」。

雖然是一次烏龍事件，但這艘遊艇本身也不乏亮點，它的特殊之處不在於它有多豪華，而在於這是世界上第一艘氫動力遊艇，只排放水，絕對環保。

Sinot

荷蘭設計公司Sinot去年曾在摩納哥的遊艇展上宣傳過這艘名為Aqua的遊艇，船身長112公尺，5層甲板可容納14位客人和31名船員，配備無邊泳池、直升機停機坪、水療中心和健身房，室外供暖用的是凝膠燃料的火盆，避免了燃料木材或煤炭。

Sinot

科技含量最高的當屬隱藏在甲板下方的兩個28噸的真空密封罐，其內部溫度只有零下253度，保存的液態氫是這艘遊艇的動力來源，它與氧氣結合為兩個一兆瓦的引擎和推進器產生動力，也就是我們熟悉的燃料電池，而反應的產物只有水，清潔無污染。

據介紹，遊艇的時速可能達到17海浬（約31.5公里），續航有望達6,035公里，相當於從倫敦到紐約。

氫燃料電池發展現狀

因為燃料產物只有水，氫燃料被視為21世紀最有發展潛力的清潔能源，且相比汽油和普通鋰電池，氫的能量密度也要大得多，看起來是理想的燃料，但這幾年氫燃料車的風頭卻遠比不上電動車，這是怎麼回事？

車用氫燃料電池通常以質子交換膜為電解質，目前質子交換膜的生產主要集中在杜邦、3M、旭化成等在美國和日本等企業手中，中國的山東東岳集團雖然已掌握質子交換膜生產技術，但尚未達到批量生產水平。技術壁壘的存在讓氫燃料電池在各國發展並不平衡。

然而，即便是對開發氫燃料電池最為積極的日本，這兩年也有打退堂鼓的趨勢，2018年日產雷諾結束了與戴姆勒、福特長達5年的氫燃料電池合作，原因之一在於氫燃料電池實在太貴了。

一是氫燃料車的動力系統比燃油車和電動車更為複雜，二是加氫站的建設成本也很高，一座在200萬到500萬美元（約新台幣5,997萬到1.5億元）之間，中國的加氫站建設成本約為2,000萬人民幣（約新台幣約8589萬元）／座，遠高於加油站和充電站。截至2018年年底，全球的加氫站也只有369座。

另外，氫燃料電池發生作用雖然只需要氧和氫，但催化劑卻是昂貴的鉑金，這也是其價格居高不下的原因。不過去年普林斯頓大學已有研究人員找到更便宜的催化劑，但效率不如鉑金。

而因為氫氣易燃易爆的特性，不管是氫燃料電池還是加氫站，其安全性一直深受質疑，要完成用戶教育尚需時日。

不過，在氫燃料電池誘人的應用前景和各國政府的大力扶持下，仍有不少企業前仆後繼，但受技術和成本限制，目前氫燃料電池汽車仍屬於小眾市場，2019年中國氫燃料電池汽車產量是上一年的兩倍，但也只有3,018輛（獲得合格證數據）。

氫燃料電池汽車的開發如此困難，氫燃料動力的遊艇自然也不是一蹴而就的事。根據英國《電訊報》的說法，比爾·蓋茲這艘船不太可能在2024年之前出海，而且由於缺乏加氫站，它還要儲備一些柴油以備不時之需。

本文授權轉載自：愛范兒