「行銷」這個富含創意又有趣的產業，讓許多人躍躍欲試卻又不得其門而入。筆者透過自身經驗，分享他如何從一個門外漢，成為專業行銷人的學習歷程。

最近在行銷社團中看到不少非行銷本科生或外行人士想要學行銷，第一個面對的困難就是，感覺行銷沒有脈絡可以學習，很難把知識一個個串連起來運用。那到底該怎麼學習行銷呢？

在這裡筆者把一些過往從理工轉戰行銷的經驗做些分享，希望能幫助到每個想進入行銷產業的朋友。

非本科怎麼自學行銷？

首先不得不說，行銷的領域真的很廣！行銷相關的工作真的很多元，舉凡畢業後最容易接觸的社群小編、文案都是其中一環，其它像數位廣告相關也是。

大致上可以把行銷運作切為：品牌運籌、公關媒體、社群企劃、視覺設計、廣告創意、數位廣告、通路管理、業務開發……簡單來說，會有負責營運、活動企劃、社群運作，素材製作，還有一些通路或廣告相關。

一開始，新兵企劃大多是負責某個項目的執行。現在最常見的就是社群企劃。在約8年前，我們對應的位置是稱是行銷企劃，只是主流不在社群，而是怎麼做通路與廣告。現在著重在，社群與自導流量轉換。

但不論是何種時期，新手企劃大概就是會以寫文案、想活動甚至是跑業務為主。但該如何一步步自學行銷呢？

簡單來說，首先要拋開會有補習班老師一步步教你的想法。然後，讓自己的環境中能不斷參與行銷環節，哪怕是做客服都好。接下來，就是做中學、學中做。並且，盡可能找同好或前輩交流，或去上課聽講業界講座都好。

盡快把自己丟入行銷產業中，從基層慢慢累積經驗，做中學、學中做，是最穩紮穩打的方法。 GaudiLab via shutterstock

我如何從理科工程師改行做行銷？

筆者最早是做IC設計的工程師，但工作之後腦波不斷告訴我說，我喜歡接觸人。所以，25歲左右，就決定做跟人有關的工作。

後來，我去做了一個網路行銷的業務。但做得不順。後來，有一間製造業願意給我機會做行銷企劃。我從那時候開始，白天除了協助規劃一個從零到一的品牌，晚上都在投入學習。我每天看許多品牌行銷相關的書，聽很多相關的業內講座，認識很多業界前輩。邊做邊學，同時請教，讓我學習到很多。

至於該怎麼「系統化學習」？如果以自學來說，我是看了一些把行銷做架構化分解的書之後，更加明白許多知識在行銷扮演的角色是什麼。行銷推薦書單可以參考：職場前輩不想說的「行銷企劃」書單！橫跨行銷、品牌、文案、電商的 17 本書

除了看書，還有沒有別的方法？

我覺得最好的方法是找同好一起交流，然後你的腦袋要去思考，每一個部份在這個領域上扮演什麼角色。試著把學習到的知識，像是腦中有書架一樣，試圖自己做分類。

並且，不斷問自己為什麼？而且要記得，要透過「反問」來問自己。 例如：難道沒有別的方法？還有沒有別種套路？幾經實證與碰撞，你就會養成屬於自己的觀點與看法。我想，做一個行銷人，最怕的就是沒有自己的想法。

以筆者來說，做為一個水瓶座的怪咖，從來就不是一位好學生。雖然聽過很多所謂的大神或老師的說法，但我心中都會有疑惑產生。甚至會去思考，這個套路、這個思維、這個邏輯，是建立在什麼基礎？有沒有可能在別的情況下沒辦法成立？然後，試著用自己的邏輯與體驗去建構，去理解。

如何系統化學行銷？

1. 多讀行銷相關書籍，補充專業知識

首先，菲利普．科特勒（Philip Kotler）的經典《行銷學》請買來翻一翻。 這本書在行銷架構上非常完整，也有許多理論很受用，但你必須足夠接地氣，這部份就需要專案歷練了。

2. 從基層慢慢累積經驗，做中學、學中做

請盡快融入一個行銷專案中！ 從做中學、學中做。不要計較做東做西，因為行銷真的很雜。行銷跟營運是很有關系的，你做得越多，你就更能體會什麼叫「營銷」。我相信許多資深行銷人、主管、老闆們都是做很多累積起來的。千萬別因為排斥做很多，而讓自己失去成長的機會。跟各位行銷新鮮人報告，筆者當菜鳥企劃時，也是當客服打訂單，甚至做物流搬運工都有。

3. 訓練用四種方式思考：

換位思考： 想著你的受眾在想什麼。

想著你的受眾在想什麼。 質疑的力量： 我思故我在。亞里斯多德也說過「思維從疑問和驚奇開始」。

我思故我在。亞里斯多德也說過「思維從疑問和驚奇開始」。 實證精神： 聽再多神人說的，還不如自己有驗證。行銷最怕沒有市場驗證的結果，這樣只是紙上談兵。

聽再多神人說的，還不如自己有驗證。行銷最怕沒有市場驗證的結果，這樣只是紙上談兵。 感性與理性的感受： 行銷也可以說是一種藝術。它面對的就是人性。在數位時代中，不可否認理性帶來的效益。但，更多的是無法用量化來衝量的。而品牌思維，需要兩者兼備。

4. 多參與業界活動，拓展人脈

請多接觸業界，哪怕聽不懂，去聽就對了。有些行銷術語或思維需要時間理解，參加業界辦的活動很重要、多認識業內前輩也很重要。

5. 靜心歸納、找出本質

新手成長，你會聽到很多行銷的見解，一定要找時間做個整理。而這個整理的精神在於，你必須能理出一個邏輯，來解釋你目前所認知的東西與現象。盡可能就好，因為有時候現象的確難以理解。而理出的這個邏輯，要能幫助你理解目前所能理解的事物。

這有點像物理，幾個物理公式就能導出一堆現象一樣。而你想要有系統化的學習，就請先試著理出自己的理論，去解釋行銷現象。再透過更多碰撞，去修正、去完善自己的理論。

6. 從案例中學習，補強行銷資料庫

從海內外文章或書本看一些案例分析，補強自己在行銷上的資料庫。可以追蹤幾個願意分享行銷經驗的社群前輩，這樣能幫助你跟上最新看法與觀點。但切記，別忘了保持你的質疑，不要太迷信大神。因為我真心說，很多大神的觀點，不見得適用於你。

7. 抱團學習，提升自我

這種事，來相關社團學習討論就對了。台灣中小企業多，大家白天忙，沒空好好學習與思考。但現在的行銷社團成熟太多，只要打下關鍵字，就有一堆學習型社團可以選擇。

以上是筆者一些即時心得。透過本文，回憶起當年也是一位外系生，對於怎麼開始接觸行銷、學習行銷，真的感觸很多。這過程幾乎是自學，包含那些技術門檻較高的廣告投放也是。

責任編輯：陳建鈞

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