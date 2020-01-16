音樂串流平台Spotify近日為愛寵人士推出「愛寵播放清單」，並表示清單內的歌曲是飼主和寵物都喜歡聽的音樂。

音樂串流平台Spotify近日為愛寵人士推出新的播放清單，並表示清單內的歌曲是飼主和寵物都喜歡聽的音樂。

從愛寵性格判斷，Spotify為寵物製作播放清單

雖然這個「愛寵播放清單」看起來更像是一個病毒行銷活動，但卻真的吸引到不少養寵物或喜歡動物的用戶，由於音樂串流平台的內容產品同質性過高，使Spotify、Apple Music、YouTube Music無不竭力推出吸睛的內容，Spotify這次看似無厘頭卻也有趣的播放清單，的確為Spotify博得不少點閱。

想獲得「愛寵播放清單」，用戶首先需要進入Spotify的活動網頁，用戶依照不同寵物類別包括貓、狗、鳥、變色龍或倉鼠，Spotify分別提供不同音樂內容，同時也能進一步依照寵物個性細分音樂類型，藉此打造合適飼主與寵物聆聽的音樂歌曲。接著挑選寵物類型，並確認寵物個性屬於慵懶或是精力充沛，個性害羞或是對人友善，對事物無動於衷或充滿好奇，最後寫下寵物名字，即可產生適合飼主與寵物一起聆聽的歌曲。

spotify近期推出「愛寵播放清單」，希望增加用戶訂閱。 shutterstock

在挑選出來的歌曲中，同時也夾帶包含寵物類別的歌曲，例如在歌曲名稱夾帶貓、狗、鳥的字樣，或是曲風適合寵物聽覺，而不會突然嚇壞家裡的寵物旋律。這樣的宣傳作法，自然能吸引更多喜愛寵物的飼主使用Spotify，透過與寵物一起聆聽彼此都喜愛的音樂，讓飼主更願意訂閱Spotify串流音樂服務。（延伸閱讀：完勝Netflix？Disney+兩個月突破4千萬用戶、進帳9千萬美元，打趴眾對手）

類似宣傳作法，其實在Spotify之前就曾做過因應星期六，或是特定節日的歌曲清單，甚至也曾針對健身族群提供適合音樂內容。而Apple Music也曾因應同志遊行推行合適的歌曲清單，台灣的KKBOX近期也同樣因應春節到來，準備推出一系列適合春節或塞車時可聆聽的歌曲，用戶也透過這些不同風格的曲目推薦，嘗試多元的曲風，或許也另有不同收穫。

資料來源：The Verge、Spotify

責任編輯：陳映璇