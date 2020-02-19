20年前的日產—雷諾汽車集團的前老闆戈恩，或許因為他「不像日本人」而被捧成民族救星。20年後的他，恐怕也是因為「不像日本人」而殞落成階下囚。

2020年必追的一部劇是什麼？前日產汽車執行長卡洛斯・戈恩（Carlos Ghosn）的跨國逃亡秀，其真實性與離奇程度恐怕要硬生生輾壓許多Netflix的精彩大劇。

2018年末因低報薪資逃漏稅、侵占公款等罪行遭日本警方逮捕的戈恩，經保釋後遭判限制住所、接受緊密監視，就連他的三本護照也全被沒收。然而，戈恩卻在2019年的最後一天於東京人間蒸發，再次出現，卻是在千里之外的黎巴嫩。各國媒體頓時一片嘩然。

這幾乎是一件不可能的任務。外媒宣稱，戈恩找了傭兵來協助他逃出日本，但實際的逃難方式仍舊是個謎團。

能確定的是，戈恩暫且不用擔心日本檢方的追捕，因為日本與黎巴嫩間並沒有逃犯引渡條例。但他恐怕也不能隨意離開黎巴嫩——因為國際刑警組織（Interpol）已經對他發布了國際通緝令。

如此傳奇性的逃亡故事，恐怕連戈恩自己都料想不到。回顧他在1999年空降日產汽車營運長，用兩年時間成功挽救這家瀕臨破產邊緣的公司時，不僅被日本譽為「民族英雄」，2004年更達聲望高峰，獲得日本天皇明仁頒發勳章褒揚。

2000年代初期，東京的通勤族或許還在列車上看著改編成漫畫的戈恩傳記。2020年的第一周，大家在手機裡滑到的卻是戈恩狼狽出逃、被日本媒體標上「羞辱我國司法」的模樣。然而戈恩的獲譽及殞落，或許根源都相同——他跟整個日本企業文化，太格格不入了。

注重細節，他讓瀕危日產重返榮耀

1999年，當時法國汽車龍頭雷諾收購日產三分之一的股權，指派時任副社長戈恩赴東京，擔任日產的營運長，日產在戈恩入駐時，離破產僅剩幾步之遙，許多業界專家都認為，拯救日產為時已晚。

但戈恩雷厲風行，祭出知名的「日產重建計畫」，削減成本，快速翻轉了虧損態勢。他將公司內部語言改為英文，並大刀闊斧地裁了2萬1,000名員工（占總員工數的14%）、削減了20%的供應商，並親自到工廠生產線檢視、優化作業流程，順利扭轉了連續27年虧損的日產，被日本媒體封為「日產救世主」。

1999年，雷諾汽車收購日產部分股份後，時任雷諾執行副總裁的戈恩同時被任命日產營運長，2年內讓日產轉虧為盈。 shutterstock

不只是轉虧為盈，在戈恩治理下，日產連續四年創下銷售紀錄，他本人則被封為「7-11」，意即他的工作時間比公司內任何人都還要長。戈恩最知名的性格之一，就是他極度注重細節。曾有一次，他要求移除車輛後座加裝的打火機，進而為每輛車省下了一美元。

優異的領導能力，很快就讓他在2001年被拔擢為日產的執行長， 2005年更獲指派成為雷諾的執行長。「一個人要怎麼管理兩間體質相當不同、相距一萬公里以上的公司？」儘管面對前任雷諾執行長路易・史懷哲（Louis Schweitzer）這般質疑，戈恩仍舊展開了以私人飛機頻繁往來東京與巴黎的雙薪生活。

但他也是集團神秘的大老闆。曾在戈恩身邊工作超過十年的主管表示，戈恩從未有過閒話家常的時刻，每次見面，都是各部門主管嚴謹報告的會議場合。他鮮少帶人跟著他上私人飛機，親信不多，而在公司決策上也顯得愈來愈一意孤行。

其中一個明顯的例子發生在2007年。當時戈恩投資了一間以色列的電動車充電設備新創Better Place，並要求日產及雷諾都一起支援。但日產高層拒絕了戈恩，他們質疑，沒有車輛製造經驗的Better Place，將難以創造出市場會接受的電動車充電設備。

日產不配合，戈恩轉而要求雷諾全權負責。結果不出幾年，Better Place就因產品難以商轉而破產，血本無歸。

贏不了日籍員工的心，救世主形象開始搖動

早在改革的一開始，戈恩就已大大挑戰了奉終身雇用制為圭臬的日本社會。撤工廠、裁員的作法也使企業工會數次包圍日產銀座總部。雖然戈恩順利拯救了日產的營運狀況，冷酷的決策也使得他始終難以贏得日籍員工的信任。

與一般行事保守的日企老闆相反，時常在鎂光燈下的戈恩，其附庸風雅的生活也逐漸浮上檯面。同時拿雷諾、日產兩間公司執行長薪水的戈恩，光是2017年一年份的薪水就高達新台幣5億1,000萬元左右，使他成了全日本薪水最高的執行長。要知道，同為日系汽車的豐田汽車（TOYOTA）的社長兼執行長豐田章男，年薪也不過約新台幣3,000萬元。

2016年秋天，戈恩更與第二任妻子卡洛（Carole Ghosn）在法國凡爾賽宮舉辦了奢華婚禮，後來雷諾公司向法國檢方爆料，他挪用約新台幣175萬元的公款，躲過了場地租用費。

日本最大的英文報社《日本時報》（The Japan Times）指出，對日本人來說，國產大型企業的代表普遍被人們視為等同於「國家」的代表。謙遜、負責，是民眾對這些代表的期待。但戈恩似乎愈來乎愈難擔起日本民眾對這兩個字詞的想像。

戈恩與日企傳統文化間的衝突不斷醞釀，同時間，他的汽車王國卻持續擴大。就在戈恩盛大的法式婚禮前幾個月，他以日產的名義購入當時醜聞纏身的三菱汽車34%股權，使他成為市值近新台幣2兆元、擁有45萬名員工的雷諾─日產─三菱聯盟新共主，戈恩的企圖已有如司馬昭之心——他想進一步將三社整合為一。

這樣的野心，日產自然不能等閒視之。因為他們知道，擁有法國護照的戈恩，其背後有個巨大的藏鏡人：法國政府。

日產—雷諾—三菱聯盟的股權分配，表面上為合作，私底下卻是法日雙方的角力戰。雷諾持有日產43%的股權、日產則反過來也持有雷諾的15%特別股，但沒有投票權。

此外，日產雖然也有三菱的34%股權，但整體來說，這兩個日企、一個法企組成的三方聯盟，握有最多權力的卻是雷諾。而雷諾最大的股東，則是持股15%的法國政府。

潛逃至黎巴嫩的戈恩召開記者會，痛訴日本司法不公，並稱針對他的指控，是日產高官的陰謀，目的是要阻止日產與雷諾合併。 達志影像

2018年，日產—雷諾—三菱聯盟營收超越豐田，成為全球第二大汽車製造商，僅次於福斯。最大股東法國政府自然希望擴大掌控權，進一步推動合併。

雖然雷諾在20年前出資救援日產是一次恩情，但20年後的現在，日產卻似乎成了雷諾的金雞母。

根據BBC的資料整理，2000年時兩家公司年產量相當，但到了2017年，日產卻以年產量580萬輛車勝過雷諾的380萬，導致近年來雷諾近五成的利潤都來自於日產的分紅。而日產所擁有的頂尖電動車技術、以及合併後可能的產能重新分配，都對法國汽車產業有其益處。

法國政府不只是想想而已。2015年他們曾付諸行動，將對雷諾的持股從15%增至19.7%，藉此獲得雙倍投票權與更多的掌控權。這個舉措使日產高層心生戒備，最終迫使日本政府出面談判，讓法方再次將持股比率降回15%。

有了雙方政府的攻防經驗，加上戈恩找來了前執行長克雷格．凱利（Greg Kelly）等外籍經理人占據日產決策，個人的奢華形象又與日商文化格格不入，「將日產出賣給外國」的焦慮感，催化了日產及戈恩之間的矛盾情緒。而這也是戈恩於2018年11月遭捕入獄前夕的背景。

20年異鄉人終究流亡天涯，「我相信日本人也愛我」

對許多日本人來說，戈恩或許扮演了法方代理人的角色，但也有人不這麼認為。英國《經濟時報》採訪一位資深日產高層時，對方稱戈恩為三方聯盟的「黏著劑」，並說：「多年來保護日產不受雷諾合併的正是戈恩。少了他，日產唯一的靠山就只剩日本政府了。」

這句話反應了部分的真實狀況。從戈恩被捕至今，日產及雷諾雙雙蒸發了約40%的市值。雷諾甚至在去年試圖與飛雅特克萊斯勒汽車集團（Fiat Chrysler）合併，破局之後對方選擇與寶獅雪鐵龍集團（PSA）聯姻，使雷諾也只得摸摸鼻子，回頭重拾與日產的關係。

然而，這些都已經與戈恩無關了。被拔除了一切頭銜的他，一月初在貝魯特向全球媒體否認所有遭指控的罪行。在這場戲劇化且充滿激情的記者會上，戈恩不提他的世紀大逃亡，反而集中火力控訴日本檢方「司法不公」，並指責法國總統馬克宏，認為他希望合併日產與雷諾的企圖，激怒了日方，連帶將他拖下水。

如今，戈恩與日產的戰役已來到跨國訴訟的回合。2月12日，日產向戈恩提出民事訴訟，要求他就「多年來的不當行為和詐欺活動」，賠償大約100億日圓（約新台幣27億元），同時也預告他們將針對戈恩於黎巴嫩的言論進一步提出誹謗控訴。

戈恩也不甘示弱，同樣於2月中委託律師於雷諾－日產控股公司所在地荷蘭提出告訴，指控日產不當解僱，並索取1500萬歐元（約新台幣5億元）的賠償金。

究竟雙方何以走到撕破臉的局面？或許這對戈恩來說也是一個謎團。「我深愛日本，真的。」戈恩說：「我相信日本人也仍舊愛我，不會相信日本檢方套在我身上的冷酷、貪心的獨裁者模樣。」然而事實是這樣嗎？《彭博社》直白地評論，認為戈恩至今還是沒摸透日本人。

「最大的問題就是他逃了。」東京大學社會科學研究所的教授肯尼斯‧麥可艾爾文（Kenneth McElwain）說，「 他逃得掉，象徵了他的富有，大眾會認為那就是欺騙。」

戈恩的行事風格，在在與日本的文化傳統相斥。或許這個在日本叱吒風雲二十年的男人，從來也不曾真正了解過日本。

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卡洛斯・戈恩（Carlos Ghosn）

出生於1954年，父母為黎巴嫩人，持有巴西、黎巴嫩、法國三國護照，妻子為卡洛（Carole Ghosn）。

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