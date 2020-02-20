即便中國已經全面開工，然而關鍵的「復工率」相當低迷，許多車廠因為中國零組件廠停工，汽車生產面臨斷料窘境，究竟這場疫情，是如何擾亂全球汽車供應鏈？

距離武漢封城，已經20天過去了，這裡除了是武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情爆發的中心，所處的湖北省更是全球汽車零件生產重鎮。

即便中國已經全面開工，關鍵的「復工率」相當低迷，許多車廠因為中國零組件廠停工，汽車生產面臨斷料窘境，究竟這場疫情是如何擾亂全球汽車供應鏈？

汽車零件生產重鎮——武漢

「只要少了一個零件，整條生產線就可能停工，」不只通用汽車印尼業務負責人Mike Dunne這麼說，就連現代汽車（Hyundai）也焦急表示：「一旦目前手上中國生產的零件用完，就不得不關閉所有南韓的汽車工廠。」

為何一個湖北封省，會讓全球汽車生產陷入停擺危機？

中國GDP排名第九的武漢，一直以來都是工業中心，在「中國製造2025」政策主導下，成為包括汽車、半導體、面板等產業重鎮。之所以在製造業中占有重要地位，除了勞動力充足、價格低廉，機場、鐵路、卡車物流基礎設施完整，營運成本也比中國沿海城市更低，因此吸引大批廠商在此建置生產基地。

武漢在「中國製造2025」政策主導下，成為了包括汽車、半導體、面板等產業的重鎮。 shutterstock

武漢目前是中國前六大汽車零組件樞紐，主要生產車身系統、底盤系統等零件供給其他業者。汽車零件外銷金額在2017年達到686億美元，主要出口到美國、日本、韓國及德國，包括法雷奧（Valeo）、博世（Bosch）、Websto、舍夫勒（Schaeffler）、ZF Friedrichshafen、佛吉亞（Faurecia）等汽車零件供應商在武漢都有設廠。

上上下下的供應鏈業者就超過上千家，只要一個零件無法順利取得，或是鄰近省份關閉，位於地球另一端的工廠就可能因此停擺。湖北省延後開工，對整體產業的影響是一連串連鎖效應。

韓國29%零件來自中國，現代汽車關廠、KIA減產

汽車零件多樣複雜，不同車款使用型號各有不同，往往不會有太多庫存。其中鄰近的南韓，有約130汽車零件商在中國有業務， 據統計南韓汽車約有29%零件來自中國 。

現代汽車（HYUNDAI）近期因為線束（wiring harnesses）零件的短缺，關閉位於南韓蔚山的5間工廠。 shutterstock

現代汽車（HYUNDAI）近期因為線束（wiring harnesses）零件的短缺，關閉位於南韓蔚山的5間工廠；兄弟企業起亞汽車（KIA)同樣計畫減產位於華城與光州的工廠；韓國第四大車廠雙龍汽車（SsangYong）本月初也關閉位於平澤的工廠；雷諾三星汽車及韓國通用汽車也正著手清點庫存零件，考慮減少或延後生產。

日產九州廠停工，預估影響3千輛車生產

日產汽車（Nissan）也表示，零件短缺迫使位於九州的工廠停工，光是這條產線，每年可以生產約 43 萬輛汽車，占日產日本國內產能的一半，影響衝擊層面相當大，這次停工，預估將影響3,000輛汽車的生產。

Nissan日產汽車位於九州的工廠停工，光是這條產線，每年可以生產約 43 萬輛汽車。 via shutterstock IgorGolovniov

本田系的零件廠商丸順，在武漢生產日本CR-V混動車的電池盒，取貨也面臨困難。此外，位於湖北的底盤系統商新火炬、車身系統凌雲中南工業，也都因為停工波及該省周邊的汽車供應鏈。

最新消息是，中國廠房占零件總產量15%的豐田汽車（Toyota Motor）表示，位於中國三家工廠將在本周恢復單班制生產；本田汽車（HONDA）中國廠也表示將復工。

歐美車廠沒零件，福斯、BMW上半年營收恐下滑5%。

《華爾街日報》指出，菲亞特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles, FCAU）因無法從中國獲得零件，位於塞爾維亞的一家工廠將暫停生產；通用汽車位於密歇根的SUV工廠，因為部分零件耗盡，正面臨停產危機；法商雷諾也因缺零件，暫停位於南韓釜山的生產線。

好消息是，在中國有15家裝配廠的通用汽車，將在本周恢復中國工廠生產；飛雅特克萊斯勒也表示，位於廣州的工廠已恢復營運。

湖北省，就是汽車零件生產的重鎮，像是法雷奧（Valeo）、博世（Bosch）、Websto等供應商，在武漢都有設廠。 shutterstock

車商捷豹（Jaguar）位於英國的工廠，因大量使用中國製零件，庫存預計在2週後用完，為了不讓產線中斷，甚至直接將部分中國的零組件，散裝在行李箱運回英國工廠。

世界最大汽車零件製造商博世，在武漢的兩家工廠，主要生產乘用車轉向系統，目前也都處於閒置狀態。

捷豹（Jaguar）位於英國的工廠，大量使用中國製零件，庫存預計在2週後用完。 shutterstock

德國的汽車巨頭BMW、福斯、賓士，並沒有直接在湖北設廠，不過無法取得零件，所受到的波及也不小。德國汽車專家杜登霍費爾（Ferdinand Dudenhöffer）指出，德國汽車產業每年賣出約1,590萬輛車，其中中國就占520萬輛，「德國從來沒有一個產業，與中國的密切程度如此密切。」外媒預估，福斯、BMW今年上半年營收，有可能下滑5%。

東風汽車衝擊大，中國汽車首季產量恐下跌60％

湖北是中國汽車生產四大重鎮之一，光整車廠就有超過10家。根據《日經》報導，2019年中國生產的汽車數量達2,570萬輛，在10年間成長近一倍，其中湖北生產的汽車數量，占全中國汽車總產量10%（約257萬輛）。

這波疫情影響最深的，是總部位於武漢的汽車生產商東風汽車集團，設有合資工廠的的夥伴包括本田汽車（Honda）、日產汽車（Nissan）、寶獅汽車（Peugeot）、雷諾汽車（Renault），還有自家的東風商用車、東風電動車等自有品牌，整車產銷規模達200萬輛，每天平均生產5,000多輛汽車。其中，東風本田在武漢投資30億元人民幣，每年可以生產60萬輛汽車，產能占本田全球總產能15%。

此外，法國的標緻雪鐵龍集團（PSA），旗下汽車品牌包括標緻（Peugeot）和雪鐵龍（Citroen），也跟東風汽車合資經營神龍汽車，自1992年就在武漢設立工廠，上個月，標緻雪鐵龍已撤離武漢的員工跟眷屬，目前持續停工中。

法國的標緻雪鐵龍集團（PSA），旗下汽車品牌包括標緻（Peugeot）和雪鐵龍（Citroen）。 shutterstock

此外，大眾汽車在中國有24間生產汽車或零件的工廠，占40%總產量，本周宣布與上海汽車集團的合資公司上汽大眾，將在2月24日恢復生產；與中國第一汽車集團的合資公司一汽大眾，則是部分恢復生產。

中國汽車內需市場受影響，美國投資銀行傑富瑞（Jefferies）預估，中國汽車製造商第一季業績，最多將下降40%、產量下跌60%。

諮詢公司IHS指出，疫情將使得今年全球汽車減產170萬輛，市調公司TrendForce在報告中指出，第一季全球汽車銷量將衰退14%，幅度是近年來最大。

湖北主要生產燃油車，零件複雜多樣，牽涉層面較廣，停工除了直接衝擊中國汽車產業鏈，對於境外汽車生產所造成的影響，相對難以具體評估。

多數位於中國的工廠已經陸續開工，由於先前供應鏈的中斷，加上部分工人隔離、封城等因素影響，生產線還未能完全恢復。國際信評機構惠譽（Fitch）認為，供應鏈中斷的問題，應該會在2月底到3月初解決，但疫情最嚴重的湖北，影響時間可能更長，汽車銷售狀況，有望在4月陸續恢復。

責任編輯：陳映璇