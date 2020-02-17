博通在CES展會上提出有關Wi-Fi 6E的相關解決方案，僅在一個多月後，就發布了面向智慧手機平台的Wi-Fi 6E晶片組，那什麼是WiFi 6E？

在2020年CES展會上，美國無線半導體巨頭博通就提出了有關WiFi聯盟新標準WiFi 6E的相關解決方案。僅僅在一個多月後，博通就發布了面向智慧手機平台的Wi-Fi 6E晶片組，型號為「BCM4389」。

在探討Wi-Fi 6E晶片之前，我們先來複習下Wi-Fi 6的概念。我們知道，Wi-Fi 6是2019年Wi-Fi聯盟推出的最新Wi-Fi標準，也被稱為「802.11ax」。

相較於過去的Wi-Fi 5，新的Wi-Fi 6將調製模式升級到了1024-QAM，比Wi-Fi 5的數據流上翻了一倍，理論速度也從Wi-Fi 5的3.5Gbps提升到了9.6Gbps。

在信道控制上，Wi-Fi 6也比Wi-Fi 5有著明顯的進步。Wi-Fi 6採用了OFDMA「正交頻分多址技術」，允許不同的用戶共用一個信道，信道利用率比Wi-Fi 5更加充分。多裝置接入時的延遲也會更短。

從理論上來看，Wi-Fi 6似乎解決了多裝置接入造成的信道擁堵狀況，但如今智慧裝置已經開始小型化，越來越多的智慧家電都需要接入Wi-Fi。

儘管Wi-Fi 6的OFDMA技術能提高信道的利用率，但架不住裝置成長的太快。在手機設置中看一下，就可以發現幾十個Wi-Fi信號源，大量的信號源和裝置都共用2.4GHz和5GHz的信道。不同裝置間信號相互干擾，會嚴重影響到Wi-Fi 6的響應速度和傳輸體驗。

所以Wi-Fi聯盟希望增加一個新的頻段，這就是Wi-Fi 6E的由來。Wi-Fi 6E在2.4GHz和5GHz之外，加入對6GHz頻段的支持，並將6GHz頻段分為7個160MHz的信道。配合5GHz尚未開放的一個160MHz頻段，總共多出了8個信道。

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這就像是修公路，如果車流擁擠且用更好的紅綠燈也沒有辦法緩，我們就開闢新的車道，把對向4車道改成對向12車道，Wi-Fi聯盟的做法與此類似。

新的6GHz頻段，將大大緩解多裝置接入產生的網絡擁堵現象。但它想應用在更多地區，還面臨政府頻譜分配的問題，目前FCC「美國聯邦通訊委員會」還沒有開放6GHz頻段給Wi-Fi傳輸使用。

早在2018年10月，美國聯邦通訊委員會就提議為Wi-Fi和其他「未許可」用途提供6GHz頻譜資源。但截至2020年1月，這項措施還沒有得到落實。不過，FCC主席已經表示「FCC打算為Wi-Fi和其他非許可服務提供此頻譜」。

這次發布提前發布Wi-Fi 6E的裝置，也正是打算為普及該標準做好準備。BCM4389晶片不但支援6GHz頻段，還支援2.4、5、6GHz三頻段同時運行。相比第一代Wi-Fi 6晶片「BCM4375」有著更高的數據吞吐量和性能。

這代BCM4389晶片還支持藍牙5的信號MIMO，博通宣稱能將藍牙配對的時間減少兩倍，更令人驚喜的是，藍牙MIMO與波束成型可以一同工作，傳統的藍牙裝置也能從中受益。

值得一提的是，BCM4389晶片採用了16nm製程，比上代產品的28nm製程提升了近兩代。如果打開TBS，功耗能下降80％。

目前該晶片只是剛剛推出，由於還未獲得FCC的頻譜許可，在路由器端也沒有支持Wi-Fi 6E的路由晶片出現。我們或許還要再等待一段時間，才能看到支援Wi-Fi 6E手機的出現。

本文授權轉載自：愛范兒