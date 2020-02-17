買在疫情蔓延時，連接線材大廠貿聯-KY出手買下新加坡商Speedy Industrial Supplies，目的是拿下東南亞生產基地，補足全球佈局。

連接線束績優生貿聯-KY宣佈董事會15日通過，將投資6500萬新加坡幣，相當14億新台幣併購新加坡電子代工廠Speedy Industrial Supplies全部股權，預計實際簽約後執行，時間在2月底前。

武漢肺炎（新冠狀病毒）疫情持續肆虐全球，不過連接線束併購王貿聯-KY併購動作並未被打亂，貿聯2020年新開春就再度出手， 官方指出，這次併購有助於取得東南亞生產基地、業務團隊，並直接與全球重要客戶建立合作關係，獲得更多的客戶與市占 。

根據Speedy Industrial Supplies官網，該公司成立於1987年，成立33年，除線束組裝，也擴大提供客戶解決方案，提供系統機構層級組裝服務，在新加坡與馬來西亞都有據點，員工人數約百人上下。

貿聯-KY是資訊、車用、電器線材大廠，資訊類主要客戶包括戴爾、聯想、惠普等大型PC及伺服器客戶，車用營收占比19%，最知名是特斯拉（TESLA），再來是電器類線材22%，其餘如醫療跟太陽能、光通訊等等。

貿聯-KY董事長梁華哲（左）與總經理鄧劍華（右）看好車用線束今年成長性 貿聯

貿聯-KY目前全球生產據點15處，包括美國2處、墨西哥1處、斯洛伐克1處、塞爾維亞1處、馬來西亞1處及中國9處，東南亞僅一處據點。

併購策略奏效，貿聯-KY兩年營收翻倍

貿聯-KY因貿易戰影響，2019年加速海外擴廠，墨西哥跟馬來西亞廠都同步擴建，塞爾維亞新廠2018年完工後也在2019年加入貢獻，不過貿聯-KY在中國也設立常州新廠，預計2021年完工。

貿聯-KY2019年營收231億元、年增率8.28%，創歷史新高，不過低於原本公司內部設定的兩位數成長目標。

去年貿聯-KY剛完成一次海外存託憑證發行，募集8,040萬美元，顯然為今年併購備足彈藥。 貿聯-KY在2017年起連續4年併購，營收也在2017年突破百億元關卡，2018年更倍增突破200億元，是快速成長的企業。

貿聯-KY是Dyson吸塵器電源線束供應商 王郁倫攝影

貿聯-KY啟動併購有多重考量，董事長梁華哲表示，2017年以前貿聯-KY主要生產基地主要在亞洲，透過併購將觸角延伸到美洲及歐洲，除分散產能集中風險，也藉此切入半導體及伺服器資料中心等新領域，歐洲的併購也擴大家電客戶打擊面，讓貿聯-KY在貿易戰中能稍減緩衝擊。

貿聯-KY連續兩年入選Deloitte 亞太高科技、高成長500強，這是亞太地區成長最快的500家企業榜單。競爭企業包括中國、日本、台灣、印度、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國和澳大利亞；產業包括硬體、軟體、媒體、通訊、生技醫療和潔淨能源等高科技企業。

責任編輯：陳映璇