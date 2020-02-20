受到武漢肺炎疫情影響，在航空業一片低迷之際，私人包機業務訊問度大增。過去一個月，部分業者業績逆勢成長8成，但卻不是人人都能吃到這股商機。

為了因應疫情，航空公司紛紛縮減、取消飛往中國的航班，航空業首當其衝，祭出減薪、鼓勵休假甚至裁員，避免損失進一步擴大。

在航空業一片低迷之際，私人包機業務逆勢突圍，過去一個月，不僅詢問度大增，更有部分業者業績逆勢成長8成。有經濟能力的消費者，選擇搭乘私人飛機降低感染風險，但卻不是有錢就能飛。

詢問度大增，疫情催生包機需求

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情，重擊全球航空業，根據航空數據機構OAG統計，從1月20日至2月17日間，共取消170萬架次從中國出發的國際航班，中國航空市場規模，在過去五周內衰退80%，從全球排名第三，跌落到第25名。

國際航空運輸協會（IATA）在一份報告中指出，這次的疫情，使得全球航空業在第一季，損失將上看40億～50億美元（約新台幣1,200億~1,500億元）。

機艙是密閉空間，感染病毒的風險較高，且許多航空公司陸續停飛中國，若是有無法取消的旅行需求，該怎麼辦？

即便要價不斐，新加坡私人包機公司MyJet Asia卻發現，過去一個月業務量暴增80%~90%。 shutterstock

《BBC》指出，有錢人紛紛轉而尋求包機服務，降低被病毒感染的機會。私人飛機市場每年產值約500億美元，未來十年內，預計市場規模將每年成長20%～25%以上。事實上，私人飛機在歐美普及已有數十年，亞洲則是近十年發展較為活絡。

美州大型的私人包機平台，包括Paramount Business Jets、NetJets、Stratajet、PrivateFly等。台灣目前最大的私人飛機品牌是飛特立，主要經營私人頂級包機、商務包機以及醫療包機。

以私人包機公司「Paramount Business Jets」的收費來看，可以載運2~4人的小型飛機，每小時收費2,400美元（約新台幣7.27萬元）；可以運載8~10人的飛機，一小時約6,000美元（約新台幣18.1萬元）。

想包機？有錢不一定能飛

亞洲因為身處疫情風暴核心，主流航空公司紛紛減班，仍有旅行需求的人會面臨到兩個問題：第一想飛的航線可能停飛，第二不想暴露在密閉空間的機艙，增加被感染的風險。因此，一有群平常都搭乘商業客機、手頭較寬裕的消費者，轉而選擇私人包機，需求尤其在亞洲市場明顯成長。

基地位於新加坡的私人包機公司MyJet Asia，旗下擁有70架飛機、每年執行超過12萬次航班，是具有一定規模的業者。他們觀察到，過去一個月業務量暴增80%～90%，有許多飛往北京、香港、上海等城市的需求，在產業一片低迷中，反而逆勢催生包機需求。

基地位於香港的Jetsolution（國際航空集團）總裁Jackie Wu也指出，在亞洲區域「我們明顯感受到包機需求暴增，」大多從香港飛往台北、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等目的地的需求。

不過在疫情爆發的非常時期，也不是任何目的地都能飛。 shutterstock

不過，在疫情爆發的非常時期，卻不是有錢就能夠包機，像是美州的消費者，目前面臨的狀況是航空公司停飛中國，有需求的旅客不得已選擇包機。

基地位於美州的Paramount Business Jets就分析，因為需求來得又快又急，他們並沒有這麼多的飛機跟組員；NetJets則回應：「雖然我們的諮詢量有增加，卻無法增加更多航班數量。」

主要原因，是有部分客戶的需求，是飛往疫區國家，例如中國。業者透露，這麼一來，除了機組人員可能暴露在感染的風險下，飛機返航後，飛機需要徹底消毒，員工也必須隔離檢疫，「 至少2週的時間無法工作 。」像這樣的生意不符合成本，在疫情高峰之際，也只能拒絕。

在航空業一片低迷之際，私人包機需求逆勢增加，但疫情的狀況仍是變數。

資料來源：Reuters、BBC、Wionews

責任編輯：蕭閔云、陳映璇