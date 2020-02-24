泰國這個崛起中的市場，不只有傳統大型電商，其實在社群網站上的購物更是蓬勃，該如何協助業者一網打盡，看PChome Thai端出什麼牛肉解決這些問題。

台灣的消費者最常在PChome 24h購物、momo購物網上面買一些3C或生活用品，也或許會在Instagram上Follow喜歡的賣家買商品，但多數消費者都會被引導到類似C2C的蝦皮、Yahoo拍賣平台去結帳，這樣的做法對消費者來說有保障外，賣家也能賺取評價，讓第三方平台作為一個可信用的媒介。

先別管大型電商！社群媒體上交易才是當地市場主流

不過這一切在泰國這個市場來說，做法不同。根據PChome Thai總經理蔡文雄表示，泰國市場有將近4成的消費者是在如Instagram、Facebook上面進行交易，比起以Shopee、Lazada為主的大型電商平台交易佔比僅35%；其餘的25%則是以品牌官網為主。

會有這樣的消費行為，除了可以從當地消費者社交軟體使用的排名來看外，也跟消費行為有些關聯性。

泰國當地市場一個不容忽視的交易方式，就是社群網路。對於境外業者來說，採用現金交易成了進入這個市場的門檻，而PChome Thai則順勢推出了Ppay來協助業者解決金流的問題。 簡永昌攝影

根據Marketeer的報導指出，泰國人最愛的社群軟體前五名分別是Facebook（75%）、YouTube（72%）、LINE（68%）、Facebook Messenger（55%）以及Instagram（50%）。其中Instagram最大的特色在於可以透過圖片、標籤的方式串起整個貼文的熱度，再輔以限時動態功能，讓商家可以輕易地在平台上分享商品。

蔡文雄透露，這群喜愛在社群媒體上交易的泰國消費者，多以現金交易為主，且不難發現商家會在自我介紹的地方附上LINE的帳號供消費者聯繫。

店家主動拉近與消費者的距離、回覆消費者的問題解決其疑慮，並且省去第三方平台的手續費，對消費者跟商家來說都是雙贏的局面，但這塊市場跨境電商很難觸及。

跨境電商怎麼搶？Ppay低調登場打通任督二脈

PChome Thai正因觀察到上述問題，為了協助跨境電商最大難題「金流」，於去年宣布要提供社交電商服務以來，PChome Thai今年已經默默地將「Ppay」上架到泰國當地的iOS跟Android兩大系統上。

蔡文雄深耕泰國市場已有3年之久，他表示做電商第一步要看的就是當地都市化程度如何，因為將可以透露出當地網路佈建的狀況以及是否存在具有消費力的中產階級等。 簡永昌攝影

Ppay目前可以提供收款服務，只要賣家擁有Instagram帳號或是Facebook主頁，消費者想要下單購買，都能透過Ppay的方式來結帳。

賣家提供一組條碼給消費者，消費者除了可以選擇傳統的現金付款之外，也多了信用卡結帳的功能；而對於賣家來說，Ppay協助他們解決了金流的問題，讓他們有機會跨足這個當地市場熱門的消費習慣。

未來Ppay也會導入類似Chatbot的功能，讓機器人客服可以在第一時間回覆消費者的疑慮等問題，也能提供賣家一鍵就完成寄送資料的列印，不用再一筆一筆手寫寄件人資訊，更加方便。

蔡文雄說到，正因為Ppay的服務是一個長遠的規劃，初期上線提供的服務不多，低調進行，但看來也是協助了跨境電商的業者們一個接地氣的方式。

對手賠錢做生意，沒有富爸爸的PChome Thai怎麼做

除了這個新功能，PChome Thai在Shopee、Lazada等強敵環伺的泰國電商市場，是如何跟他們競爭那35%的市場？蔡文雄首先分享了這些電商在這幾年是如何撒錢、賠錢的在做行銷，讓人見識到泰國當地市場的競爭有多激烈。

圖表可以發現，泰國當地透過行動裝置購物的民眾佔了71%，顯見當地智慧型手機普及程度以及網路佈建的穩定度都有一定水準。 簡永昌攝影

翻開財報，老二蝦皮在2017年投入了近15.4億泰銖的廣告行銷預算，2018年幾乎是2倍的加碼來到30.1億泰銖，包括把整個空鐵BTS的捷運車廂跟捷運站內都做了大規模的企業包裝，也請到當地的一線明星代言，但是2018稅前的淨利依舊是負41.1億泰銖；而老大Lazada 2018年的財報（2017Q2-2018Q1）顯示投入了59.5億泰銖進行廣告行銷預算、2019年的財報（2018Q2-2019Q1）則顯示砸了近74.9億泰銖，但依舊虧損近37億泰銖。

蔡文雄說，這是因為當地消費者很吃品牌力，沒有將品牌打出知名度是無法擄獲消費者的目光。

但是沒有富爸爸撐腰的PChome Thai為什麼還是執意要進入泰國市場？蔡文雄表示，從統計的資料來看當地主流電商平台其實有77%商品是賣家從海外批貨，其中最主要的就是來自於中國，顯見泰國當地市場並不排斥海外物件，這給了PChome Thai一個很好切入市場的機會：境外電商，把集結台灣、日本、美國等商品透過PChome Thai平台賣給泰國消費者。

但蔡文雄也觀察到，泰國消費者在意的分別是價格、品牌以及產地，顯見中國產品以價廉的方式吸引了當地消費者，而PChome Thai若不要去淌這個價格的混水，該怎麼做出格調、創造出價值？

不比價格，靠差異化做出品質口碑搶高端消費者

他點出具備高質量、海外、特殊商品是PChome Thai的三大賣點。

台灣產品與中國產品相比，在價格上「弱勢」，但相較日、韓商品，台灣製產品則又佔到了便宜。因此，PChome Thai先鎖定了「高CP值」市場，打出「台灣產品品質好、價格動心」的標語，並在選品上與現階段泰國電商做出差異。

PChome Thai希望藉此吸引到一群重品質更勝於價格的消費者，同時建立起品牌信任度，讓消費者認同PChome Thai是個選品有保障的平台，未來再接續拓展相對高端的日、美商品，或是泰國當地高端產品進駐。

不能猛做行銷，PChome Thai為自己找到定位：做出差異化的商品來吸引當地高端消費者，同時建立平台在選品跟品質的口碑，也有助於未來拓展業務的可能性。 簡永昌攝影

而這樣的做法也帶來了些許成效。蔡文雄就透露，去年雙11檔期的表現，就比平時的業績要多上2倍，其中不乏3C周邊或是美妝保養品，而這些也都是目前站上的主力品類。

此外，蔡文雄也觀察到如母嬰市場正在逐漸擴大，周邊產品的需求量大也很令他們意外；同時，泰國當地也興起運動風潮，包括自行車週邊或是運動健身等配件，目前在站上也很熱門。

從Google Temesek report可以發現，整體東南亞的電商市場到了2025年將上看1530億美金，這也解釋了為什麼進入泰國的電商業者要不手軟的砸錢做行銷。 簡永昌攝影

「泰國、或是廣義的東南亞早已經不是台灣人心中那個模樣了，」蔡文雄這樣說，東南亞正在崛起，就如同Google Temesek report 2019的報告中預測，這個崛起中的東南亞在未來5年後，電商的規模將上看1,530億美元，而整體網路經濟更將達到3,000億美元，這也難怪PChome Thai開始在泰國當地蹲點。

雖然沒有灑大錢行銷，但是一步一腳印地耕耘在當地的聲量，將台灣代表品質的商品在這個平台販售，找出差異化。也是在這個競爭激烈的市場中一種生存的方式。

責任編輯：蕭閔云