綠幕後制特效和實景拍攝差異很大，而且還有諸多限制，Disney+原創劇《曼達洛人》，告別綠幕，採用了智慧但StageCraft突破了這些限制。

大家是否還記得在《楚門的世界》結尾，楚門發現「世界的盡頭」只是一面幕布牆嗎？

愛范兒

最近我也遇到一種類似的「視覺欺瞞感」。在觀看Disney+原創劇《曼達洛人》時，我不時感嘆故事場景恢弘大氣，充滿異域魅力。

然而，今天才知道，劇中一半的場景都不是實景，也不是後期特效，而只是一塊螢幕？

有了這套系統，演員和導演都不用對著綠幕想像了

在看科幻電影幕後花絮時，我們常看到有不少場景都是只是背後一片綠幕。

過去拍攝科幻片，不少場景以綠幕拍攝，最後再加上特效後製。 愛范兒

對於在場的演員而言，綠幕顯然比真實場景更「出戲」。

對於導演和攝影師來說情況會好點，因為他們能從螢幕實時看到大概的特效效果，判斷構圖，但和實景拍攝的「所見即所得」還是有差。再者，有時由於特效渲染限制，攝影機能拍攝活動的角度會被限制。

ILM StageCraft突破了綠幕的這些限制。

為拍攝《曼達洛人》，工業光魔和劇集製片人喬恩・費儒合作研發出StageCraft系統。有了這個系統，創作人可在前期在VR中對場景進行設計，而在拍攝期間，照片般真實的虛擬景觀則會在一個270°的環形LED螢幕上顯示，並接受鏡頭直接拍攝，成為「最終成片」。

這樣一來，被螢幕包裹的演員在演繹時能更「沉浸」，而拍攝者也能更直接地進行構圖，做到「所見即所得」。

具體來說，這塊被稱為「Volume」的大螢幕高為20英尺（約6公尺），長為180英尺（約54公尺），由1,326個獨立LED螢幕組成。

看得出來天空也是一塊螢幕嗎？ 愛范兒

其實，這不是工業光魔第一次用LED螢幕協助拍攝。

如果用綠幕拍攝，其中一個問題就是，雖然背景能後期渲染，但現場燈光處理比較棘手。此前，在拍攝《星際大戰外傳：俠盜一號》時，工業光魔就曾用LED螢幕作為互動光源，模擬需渲染背景會產生的燈光，但當時螢幕上的內容則質量還沒足以成為直接背景。

現在Volume同樣可提供實時模擬光源，與此同時，團隊還加裝了一塊天花板LED螢幕，專門補充光源。

環形的Volume，天花板也是一塊LED螢幕，主要用來補光。 愛范兒

除此以外，Volume上顯示的內容由Epic Games的虛幻引擎支援，會根據攝影機移動的情況來改變對應的景深和光效，讓拍攝者能在當下自由嘗試構圖。

這對於一部主角無時不刻不穿著閃亮亮盔甲的電視劇來說特別重要。盔甲上每一寸光線，每一片倒影，都可能成為「穿幫」痕跡。

為了打造能夠「假以亂真」的影像效果，在條件允許的情況下，團隊會先到實景拍攝數千張照片作為素材，結合渲染搭建出逼真的效果，再用高畫質影像呈現。

也正因為圖像要求之高，又需要實時改變，系統暫未支持讓270°螢幕處處都顯示高畫質影像，因此只有比鏡頭視野稍微更寬一點的領域才會以高畫質影像顯示，滿足「入鏡」需求。

ILM StageCraft

與此同時，道具組通常都會在Volume裡搭建部分實景道具，滿足近鏡需求，同時也能隱藏螢幕底部邊界。

減少實景拍攝，壓下時間和經費

工業光魔視覺效果主管理查德·布拉夫（Richard Bluff）對《連線》說，其實喬治·盧卡斯很早就想拍一部「星球大戰」電視劇。奈何一般電視劇的經費並無法滿足到不同地方拍攝異域外景的需求：

那時候，他（盧卡斯）感覺自己在小螢幕上講故事會受限，因為他無法涵蓋大量不同地方和世界。但觀眾根本沒法接受沒有它們（豐富世界）的「星球大戰」。

雖然《曼達洛人》製作成本已經巨高（每集成本超過1,200萬美元（約新台幣3.6億元），八集下來已經上億），但StageCraft也的確幫助劇組壓縮了部分外景的拍攝時間和經費。

Volume讓我們在同一屋簷下拍攝許多不同環境場景。我們可能上午還在拍Nevarro的熔岩，下午就拍起Tatooine的沙漠。

理查德·布拉夫（Richard Bluff）解釋道，一般來說，他們可能一天會換兩次場景。更重要的是，螢幕上顯示的場景是可控的，這也意味著，那些在自然條件下存在很短時間的「完美時刻」，被重構後可隨時調用：

我們可以將原本日落前那兩分鐘「凍結」起來，將這完美狀態沿用10小時。

負責《曼達洛人》部分攝影的巴里·伊多因（Barry Idoine）說。

雖然StageCraft仍存在部分限制，譬如無法用於近拍、部分燈光效果不夠逼真等，但它是過往拍攝特效技術的一個新集成，並將電影拍攝帶回到一個更自然和直觀的環境，且將面向更廣泛的業內創作者開放。第二季的《曼達洛人》也將繼續採用這套系統拍攝。

而將LED螢幕更多地融入電影拍攝中，似乎已是一個新潮流。TechCrunch作者德文·庫爾德威（Devin Coldewey）表示：

據我所知，近乎所有特效都在實驗不同尺寸和類型的LED牆。電視製作用它既能省錢，效果也好。電影則能由此獲得更靈活的時間表。討厭在綠幕前工作的演員也會認為這更好。

簡單來說，未來幾年內，也許大部分電影製作都會用到一定形態的LED牆。這是一個新標準。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒