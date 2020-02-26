20年後，全球餐飲業產值將高達1.2兆美元。想爭奪大餅，不只東西要好吃，科技更將扮演差異化關鍵。老闆們，還在猶豫嗎？現在就是登上餐飲科技列車最好時機！
1 「饕客點菜法」激發靈感！Uber Eats憑什麼讓寧夏夜市1個月多5,000筆生意？
台灣最美的風景不只是人情味，還有夜市！
風靡日本的珍珠奶茶、網路鄉民最愛的雞排，各種口味任君挑選。不只台灣人喜歡，據交通部調查，夜市更是2018年來台旅客「觀光首選」，每100人次中就有81人想去逛夜市，高於台北101、西門町和九份等其他景點。
當來訪人潮、名氣均已貼近天花板，要如何讓生意更上一層樓？台北寧夏夜市啟動了一場為期3個月的外送實驗。
時間回到2019年12月中，寧夏夜市風光宣布與Uber Eats合作外送服務，開放晚間6點至12點半接單，第一波上線43間小吃攤，搶下「全球首個外送夜市」名號。
合作至第二個月，Uber Eats平均每月為夜市帶來5千筆外送訂單，讓負責規畫、說服業者的寧夏夜市觀光協會總幹事黃大昌倍感欣慰，談起溝通過程彷彿參加障礙賽，克服了一道又一道關卡。
第一道難題：攤商擔心「被外送抽成划不來」，怎麼說服他們？
首先，是要說服店家參與。寧夏夜市向來團結，為了吸引觀光客、年輕人，業者集體努力，將提供電子支付的攤商比率衝上80％，讓賣雞排、沙拉船的小店家都願意接受支付寶、街口、悠遊付等支付工具。
不過，談起要共同推外送，老闆們的質疑聲開始出現，「擔心被抽成划不來；聽到過去有外送平台倒閉，怕自己被捲款。」黃大昌苦笑說，有些反對理由都還可以慢慢開導、說服，但是遇到那些一個人顧攤、年紀又超過60歲的資深老闆，「現在的外送方式就顯然不適用。」
第二道難題：又要顧攤、又要接訂單，店家怎麼因應？
針對不熟悉操作平板接受訂單，自己又得忙著招呼現場客人的攤商，Uber Eats台灣區總經理李佳穎表示，「進駐人力幫店家分組，是我們來回討論想出的解方。」
Uber Eats將43間攤販，照位置分成9組，每5間店家共用一台平板電腦。這些設備不放在店家，而是放置在寧夏夜市觀光協會的工作區，由9位工讀生幫忙接、送訂單，試圖克服夜市外送的第二道難題。
李佳穎指出，Uber Eats過去並未開放「跨店」取餐，但是團隊考量到民眾逛夜市的習慣，多半不會只買一家小吃，於是建議不如讓攤商「組隊」，跨店組成套餐，把線下體驗帶進線上。
從結果來看，這種作法成效不錯。每天傍晚5點鐘，前述9名工讀生便會到專屬店家確認上線餐點，以及是否能準時開張。黃大昌觀察，組合餐通常賣最好，「吳郭魚湯、赤肉羹加上魯肉飯啊，消費者似乎偏愛能吃飽的餐點。」
專賣魚皮、魯肉飯的陳姓老闆娘開心地說：「原本只是想不要虧本就好，沒想到除了正餐時間，晚上10點後又多出一波外送訂單。」
解決了店家的質疑，接下來要克服人潮、車潮大魔王
對於在家等待餐點送到的消費者來說，可能都沒料到，夜市外送要克服的最終大魔王，其實與科技無關，而是人潮、車潮的先天限制。
寧夏夜市屬於「長形」場地，前後都有馬路貫穿，加上外送工作區地點剛好靠近入口，平台與觀光協會討論後，決定幫外送員省時、省力，先由工讀生去跟店家取貨，外送員只需認「領餐區」，就不會在茫茫店海中迷路。
黃大昌開玩笑說，「這種地形還算簡單了，你看士林夜市更大、更擠，他們要怎麼辦？」Uber Eats與寧夏夜市的這項合作試驗，不但解決了夜市攤販的人力問題，也讓率先投入外送的三成寧夏夜市店家更有信心繼續合作，更吸引了約20間攤販等待加入平台。
更重要的是，攤商組隊合推套餐的作法，完全滿足了消費者的購物需求，促使李佳穎有信心讓台灣成為Uber Eats第一個正式推出「跨店取餐」的市場，上線時間最快今年，慢則明年。
李佳穎說，平台每個月會隨機針對5％消費者發出問卷，許多民眾都反映想要這項服務，甚至不少人會私下要求外送員「領完炸雞，再去隔壁幫忙拿珍奶」。既然需求存在，何不解決這件事，試著把跨店服務從夜市推廣至全平台。
為期3個月的測試，目前仍順暢運作中。Uber Eats表示，由於夜市外送需要投資人力，等測試期正式結束，平台會需要一段時間檢討與優化服務。
不過，李佳穎強調，依照目前的成果來看，雙方都有高度意願繼續投入，而且平台也在思考能否將寧夏夜市的成功經驗，複製到其他夜市，儘管過程會需要很多「客製化」評估，但請大家拭目以待。
責任編輯：林美欣
2 戶戶送揭密：台灣老闆特愛開虛擬餐廳！…為什麼？有什麼好處？
「一份清蒸檸檬魚定食嗎？要等一下喔。」每逢中午用餐時段，台北市敦化北路238巷裡，總會飄出濃郁的泰式香氣。
開業僅四年，這間「小食泰」餐廳快速累積名氣，不靠傳統泰國合菜料理取勝，用1主食配4道小菜、香米飯和飲料的組合，累積了一批死忠顧客，生意好到在同條巷子裡開了兩家店。
然而，當小食泰打算推出重點新菜「泰式海南雞飯」時，這家有過成功經驗的餐廳，卻對建立「新品牌」、再開一家新店面有所顧慮，最後選擇在外送平台上建立虛擬品牌（Virtual Brand）。
成本低、風險小，「雲端展店術」大受歡迎
「消費者的口味變化很快，你很難確定自己的價格設定、餐點類型有對到他們胃口。 貿然開一間實體店，投資動輒上百萬元，風險實在太高。 」小食泰餐廳經理曾先生表示。
對比於小食泰本店定食的價格帶介於200至300元之間，市面上的海南雞飯多是新加坡風格、價格低於200元，確實為「泰式」海南雞飯的市場接受度增添了不確定因素。而既然小食泰從2018年就開始跟外送平台合作，便決定先在上頭試賣，「至少先確定口味！」
2020年初，「小食泰海南雞」以全新品牌面貌，在外送平台出現，每天至少賣出100個便當，回購率高達5成。
類似小食泰海南雞這樣的虛擬品牌，在戶戶送（Deliveroo）平台上，已超過200家。
平台數據顯示，虛擬品牌餐廳的平均月營收超過6位數、菜單瀏覽流量比平台一般餐廳多20％至25％，轉換率（點進菜單並購買比率）也高10％。
戶戶送香港暨台灣區總經理羅家聰表示，「 外送平台的數據力，是虛擬品牌餐廳成功的最重要關鍵。 」他解釋，餐廳在外送平台推虛擬品牌，除了可以省下開店成本與壓力、能更大膽嘗試新菜單，更重要的是平台會提供「食物搜尋數據」，與店家分享消費者在平台上的食物搜尋類別、熱門菜色，透過數據確保餐廳能額外賺取收入。
「下午幾點、哪個區域有很多人想吃炸雞，但附近沒有類似店家。了解這些訊息，就更有機會成功。」羅家聰說。
截至目前， 台灣餐廳在戶戶送平台開設虛擬品牌的比率，居全球13個市場之冠 ；在6,000家合作餐廳中，有近5％推出虛擬品牌。他們希望在2020年讓數字翻倍，至少超過500家。
最晚到台灣的人，要把服務做更好！
事實上，各大外送平台在談的「虛擬品牌、虛擬餐廳、虛擬廚房」概念，多少仍與實體餐廳有所連結。
小食泰是先透過線上測試新品牌成效，最終還是希望新開一間實體餐廳。
有些業者是開了一間實體店，之後僅在線上開拓新品牌。戶戶送則是在香港灣仔和西營盤兩地，測試了虛擬廚房的新玩法。
他們在當地自建中央廚房，餐廳若有意將新、舊菜單擴展至這兩個區域，僅需聘請廚師、備妥食材，簽約後便可「測試」營業6至9個月，待觀察市場反應後，再決定是否開店，可省下廚具、通風系統、店租等費用。
這種「戶戶小廚」型態，未來也打算引進台灣。從經濟層面來看，既能帶來訂單，又可減少開餐廳成本的外送模式，應該會比外送平台從每筆訂單抽取「服務費」的作法，更受業者歡迎。
「台灣客人比較有趣、喜歡有選擇性，看到平台上不同類型餐廳，常會想去試試看。」羅家聰從自家平台上發現，消費者叫外送的行為已有些許改變，「過去多半是一兩個人點餐，現在開始有一家人都吃外送」，平均單價多出40％至50％。
眼看台灣外送平台的行銷補貼戰不斷，戶戶送尚無意參戰。一方面，比起已前進數十個城市的foodpanda、Uber Eats兩家平台，戶戶送目前仍以雙北市為主（服務覆蓋率85％，外送員1,500名），規模小得多。另一方面，先把顧客體驗做好，相對更重要，避免消費者用完折價券就跑。
「最晚到台灣的人，愈需要先把服務做好。」羅家聰強調。
責任編輯：林美欣
3 餐廳新創的告白：為什麼不能把外送當廣告？毛利低，還是賺啊！
在滿是工程師的內湖科學園區裡，藏著2名速食業老手的創業實驗。
客意直火比薩，是一間主打健康、客製化的地中海料理餐廳。
比照咖啡廳的開放式空間，提供自選食材：4種醬料、6種香料、11種蔬菜，以及11種肉類與海鮮，組成顧客心目中的理想口味。
就單店年銷售約2萬個pizza計算，光是「自選口味」就占了一半以上。
這裡的餐飲製作規範帶有速食業SOP（標準作業程序）的痕跡，例如pizza放進旋轉窯烤爐，需在120秒完成。不同的是，少了大企業的資源，他們只得在各個面向積極擁抱科技。
客意直火比薩（Pizza CreAfe'）
成立：2016年，共3家門市
服務：主打健康、客製化比薩，口味可供顧客自選。
成績：
★會員累積3.6萬人，占業績年貢獻度70％。
★成立虛擬品牌喀義屋（A'Rollspresso），占整體業績7％。
「（大型連鎖）速食業的行銷預算很驚人，只要推出新品，市場一定有反應；小店家不一樣，要主動出擊。」客意直火比薩創辦人兼總經理徐靜蕙說。
徐靜蕙曾在達美樂披薩工作18年，負責過研發、製作與外送服務。2016年創業時，她觀察pizza餐點脫離不了外送，因此先與線上點餐服務業者Oddle、快遞新創Lalamove攜手，建構自己的外送服務生態圈。
隨後，客意直火再陸續與各大外送平台簽約，增加能見度。「 有些小店家會擔心賺太少，我倒不這樣想，為什麼不能把外送當成廣告？而且毛利低，還是賺啊。 」她說。
點數累積「會員力」，7成年營收都是這樣來的！
外送平台，甚至變成新品項的練兵場。
初期客意直火曾在早餐時段販售「pizza捲」、「pizza夾」，後來為了集中火力做午、晚餐時段，兩個品項就此下架，徐靜蕙心裡一直覺得可惜。
知道外送平台戶戶送（Deliveroo）在推廣虛擬品牌後，便想了個新品牌名稱：喀義屋（A'Rollspresso），把這兩項產品重新放上去賣。如今，在沒有打任何廣告的情況下，前者已貢獻7％的總營收。
更特別的是，客意直火不只玩外送，成立三年，居然靠著「會員力」貢獻70％年營收，其中35％會員是「回頭客」，這些人自註冊以來，累計消費次數超過兩次以上。
這是怎麼做到的？第一次到店消費的顧客，結帳時只要願意在平板上輸入電話號碼，便能依照帳單金額，每100元累積1個點數。
客意直火在旗下三間門市中的兩處試驗，截至目前共吸引3.6萬名會員加入。
「科技體驗夠好，才會帶來回購。」前台灣麥當勞總裁、客意直火比薩共同創辦人李明元指出，即使是中、小企業也該了解你的顧客、創造資料價值。
他自己使用這套會員集點系統後，覺得這種免填個資、免拿手機的體驗很順暢，甚至投資了背後的技術公司Sharelike，成為他們的共同創辦人。
他說，現在的消費者重視隱私，僅讓他們提供電話，一方面不會洩漏太多個人身分；二來這些號碼可以透過Facebook的類似功能針對受眾下廣告，回推出80％曾經來店消費的會員輪廓。
離開任職多年的麥當勞後，李明元也曾加入頂新集團，成為餐飲副總裁。在中國期間，他看到餐飲科技蓬勃發展，餐廳導入意願高，成本也不貴，認為台灣也有機會以類似方法從事餐飲業，才與徐靜蕙聯手成立客意直火比薩。
從點餐到結帳，期待「整合服務」出現
「重要的是，如何選擇適合你的科技。多數時間，這可能和AI（人工智慧）完全沒關係，純粹是數位化的流程解決方案而已。」他強調。
舉例來說，客意直火正在測試於3月份推出「桌邊點餐結帳」服務。消費者入座後，掃描桌上的QR Code，手機會跳出菜單，顧客訂單會連接至POS系統（Point of Sale, 俗稱收銀系統），讓廚房同步接受資訊；結帳時，可直接用信用卡、LINE Pay等工具。
李明元笑著說，這不是什麼超難的技術，而是店家的實際需求，只是目前多數服務商都只能提供流程中的「一段」。
未來，餐飲業一定很需要有整合服務出現，否則櫃檯哪擠得下這麼多的硬體設備？
對客意直火而言，運用科技了解會員喜好、調整菜單或推出新品，並非大公司特權。
這場餐飲創業實驗，仍在變化當中。兩名速食業老將播下種子，希望找出「最對的流程」，朝開放加盟的未來前進。
責任編輯：林美欣
4 「非黃金店面」救星來了！SUBWAY押寶外送，推升15％業績
自由挑選麵包、多種蔬菜配料組成潛艇堡，Subway的健康速食形象，長久以來成功與麥當勞、肯德基等品牌做出區隔。
論店數，他們久居連鎖龍頭。根據官網資料，Subway全球分店超過4萬家，分布於100個國家與地區，平均每日能賣出約600萬個潛艇堡。
然而，自2016年起，Subway開始嘗到敗績，大本營美國的新增店數，首次少於結束營業店數。
類似警訊，讓清新風格聞名於世的Subway，在市場上遭受質疑，加盟主紛紛憂心其發展策略跟不上外界變化。
集點搬上LINE@，精準追蹤成效
從科技角度來看，Subway確實發展不算快。
2008年，他們推出品牌自有App，但到了2017年才正式優化服務，提供線上訂餐、外帶、外送與忠誠計畫（loyalty program）；2018年首度嘗試以Facebook Messenger銷售餐點；今年起，再把觸角延伸，宣布和支付公司Adyen，以及數位訂單平台Olo合作。
「過去我們比較著重在提供美食體驗，但是也沒有忘記顧客與加盟主的需求。」Subway行銷經理陳雅婷表示，Subway的難處在於，旗下門市皆為加盟店，且門市數量龐大；即使總部或區域分公司想導入新科技，若加盟主推行不易，也未必會接受。
舉例來說，Subway過去常推「集點換堡」活動，每消費100元可累積1點、集20點免費兌餐，但各門市發出去多少點、多少人集了點卻沒兌餐？這些問題沒有答案，很難追蹤成效。
觀察到台灣消費者習慣使用LINE，陳雅婷認為，藉由LINE官方帳號累積會員並結合電子章集點，不但店員與顧客都可以快速上手、追蹤各店成效，也能藉此改變20多年來的紙本優惠消費習慣。2019年，他們共推出兩波LINE集點活動，共計發出15.5萬點SUB Point，平均活動參與率達30％以上，預計今年也會加碼推出。
另一方面，Subway去年6月正式以品牌身分與foodpanda、Uber Eats兩家外送平台合作，全台132間門市共有半數加入。目前看來， 參與門市的業績平均每月成長5％至15％ ，「這些成功的case（案例）會主動幫公司說話。」
陳雅婷笑說，多數速食品牌的店員對外送不陌生，但Subway不太一樣，更 著重內用體驗 、 店員與顧客間的互動 ，加上加盟主容易擔心自己虧錢，因此在溝通過程中需要多花一些功夫。
內用、外送熱銷排行榜都一樣，外送客單價高比內用高
加入外送平台後，陳雅婷觀察，Subway消費者的口味相當一致，無論外送或內用，熱銷前三名的品項都一樣：厚切嫩牛、嫩切雞肉以及鮮嫩雞柳。「好處是，外送平台常有免運優惠，平均客單價比內用高出一些。」
展望2020年，外送仍是Subway的發展重心，扣除位在高鐵、購物中心、學校等公共場所裡的門市，還會邀請更多加盟主響應， 看好能幫助「非黃金店面」的門市提升業績 。
儘管Subway針對消費者體驗的出招「速度」不快，但是為了留住加盟主、增加展店數，他們自2017年大力推展新店型，提供更開闊、舒適的環境，也要求新加盟店家導入4台電子菜單，輪播優惠內容，台灣共有20家門市採用。
「每個品牌都要抓住自己核心，再去選擇適當、成熟的科技。」Subway希望在2022年以前，把品牌App導入台灣，屆時將端出更完整的服務和消費者見面，而不是搶了時機、體驗卻不完整。
這間餐點、口味獨樹一格的速食品牌，能否在科技應用面走出自己的路，不只關係到連鎖龍頭地位，也將牽動4萬名加盟主的未來商機。
責任編輯：林美欣