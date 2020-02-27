Google透過改變食堂和茶水間的設計，讓員工們養成更健康的飲食習慣，後期甚至有員工會害怕離開公司的理由是因為「伙食」。

傳說Google公司的免費伙食好得很，新員工入職基本都會多個15磅（約6.8公斤）。這被稱為「Google 15」。

不過，現在的Google雖然依舊美食滿滿，但公司正透過改變食堂和茶水間的設計來引導員工養成更健康飲食習慣。

讓健康食品更搶眼，更容易獲得

在很多自選快餐店和食堂，單價最高的肉類菜品總是放在食物列的最前端。

這背後也是有講究的——有研究認為，飢腸轆轆的人通常會選擇吃自己第一眼看到食物。所以，食堂常把最貴的肉食放最前，期盼你選擇它。

因此，Google將沙拉台設在食堂入口旁，最當眼的地方，使它們成為踏入食堂第一眼就看到的食物。《OneZero》作者簡·布萊克（Jane Black）在紐約食堂午餐時，留意到一大半員工邁入食堂後，都會停留在沙拉台。

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除了沙拉之外，員工在自助餐列還有其它素食類菜品選擇，而且它們都被放在靠前的地方：椰汁咖哩秋葵、烤菜花搭配腰果、胡椒西紅柿拌印度奶酪、咖哩香辣豆腐。設在最後的是唯一一道純肉菜品咖哩羊肉。和肉食一樣，甜品同樣設在自助餐隊列最後。

據簡·布萊克（Jane Black）觀察，很多人排隊選餐的人在去到羊肉之前就選了很多菜品，放滿了托盤，只有少數人會故意留空托盤等最後的肉。

而在飲料方面，Google食堂裡處處都能找到「水療飲品」——純淨水裡放著草莓、檸檬或是青瓜。相比之下，含糖飲品以及瓶裝水被放在相對「隱秘」的地方。

食堂之外，這個擺放原則也被沿用於辦公室裡的休息室。

等待咖啡機做好一杯咖啡大概需要40秒。而在這40秒裡，等待的員工很可能會「手多多嘴癢癢」就拿起身邊的零食或水果來吃。有研究指出，高腦力工作者在餓的時候更想吃高熱量不健康食品。

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為了減少大家在喝咖啡時意外長肉的情況，Google將餅乾、巧克力和糖果等放得離咖啡機更遠，從原來的2公尺距離變成5公尺。結果是，這多走的幾步將男女員工吃零食的概率分別降低了25％和17％。

所以，Google現在所有休息室裡的零食都離咖啡機比較遠，不健康零食的類別也壓縮到只剩M＆M巧克力豆和小熊軟糖。而且，這些零食也被放在不透明容器中，進一步被減少曝光率。

同樣道理下，休息室冰箱的玻璃也有了「層次」。透過透明玻璃門，員工能看到冰箱裡礦泉水、調味水和酸奶，這些都位於視野水平位置。而加了糖的汽水和茶飲則被放在冰箱底部，它們面前的玻璃也被加上塗層，降低透明度。

「我們不是傻的」，Google的員工說道，她表示他們知道這些飲品就在那，但也表示「眼不見」的確減少了去喝的誘惑。

更小的盤子，更小份的高熱量食品

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有研究指出，用相對小的器皿來吃東西，進食量也會減少。

你是否試過為了不浪費食物，硬生生在吃飽後還強行把碗裡的食物吃完，一不小心就吃太多了？

另一種情況是，不管吃飽沒有，人只要手邊還有食物，就很難主動停下來。

因此，Google食堂的自助餐盤子也比一般標準12英寸的盤子小，只有8－10英寸。而且，部分食堂還會在盤子區增添標語，告訴員工「用大盤子會吃更多哦」。這個簡單舉措，讓使用小盤子的使用率增加了32％。

此外，肉食和甜品一份的分量也會變小。當然，你隨時都可以多取幾份，但在伸手之前，大家也會更傾向去思考自己是否真的需要吃那麼多，進而培養更有意識的飲食選擇。

美味才是硬道理

以上提及的視覺引導性設計，的確能幫助員工在最開始增加嘗試健康食品的機率。不過，如果吃了一次發現超難吃，員工下一次去食堂吃飯，相信都會非常理智地走向肉食和能帶來醣脂快樂的甜品。

所以說，想要讓員工吃得健康，讓健康的食物好吃才是硬道理。

負責Google食堂的米歇爾·貝克（Michiel Bakker）表示，在美國，健康食品難吃是「行業通病」。

在西方後廚，團隊通常遵循一套層級非常明確的結構，最高級的是行政總廚，然後是副主廚和負責各個獨立方面的大廚（醬汁、烤、炸等）。其中，最低級的就是負責處理蔬菜的主廚。

即便你把蔬菜做得非常糟糕也沒人在乎，也許因為根本沒人會去吃它們，因為大家都知道它們很難吃。一直以來，這情況都沒啥改變。

美國烹飪學院（以下簡稱為「CIA」）的馬克·艾瑞克森（Mark Erickson）說道。

2018年，在尋求更美味健康食品的路上，米歇爾·貝克（Michiel Bakker）決定求助CIA。Google是CIA其中一個很重要的讚助者，他們在支持研發以蔬菜為主導的烹調課程上花了100萬美元（約新台幣3,034萬元）。CIA最後推出了一個總時長為75小時蔬菜類烹飪課，教導廚師研發和烹製更好吃的蔬菜。

從改變食堂設計到反向推動烹飪行業改變，Google這項已經進行了好些年的計劃現在獲得了相當不錯的成效。

在Google紐約辦公室的食堂，平均每天早上會有2,300人選擇吃早餐沙拉；海鮮的食用量增加了85％；大家喝水的概率大幅提升，含糖汽水人均消耗量一直保持在20罐／年左右。

甚至，還有員工因伙食而害怕離開公司。

蒂娜·威廉姆斯（Tina Williams）是Google的員工，她在放產假的時候自己嘗試做食堂裡那種羽衣甘藍沙拉，但怎樣都做不到食堂那麼好吃。那時候，她發現自己如果辭退Google工作的最大擔憂居然是伙食：

我記得在來這裡之前，每天午餐時，你都得想很久決定吃什麼：是吃1美元（約新台幣30元）的熱狗，3美元（約新台幣90元）的披薩，10美元（約新台幣300元）的三明治，還是14美元（約新台幣420元）的沙拉？

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒