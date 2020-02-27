阿里巴巴達摩院研發了「智能疫情機器人」，自動撥打電話追蹤疫情散佈狀況。這個機器人大幅縮短收集資訊的時間，每分鐘可撥打3500通電話。

在中國，武漢肺炎（新型冠狀病毒）的疫情不見停息的趨勢。中國電商龍頭阿里巴巴總部所在的杭州，當地於2月4日宣布封城後，所有阿里巴巴工作同仁在年後開始實行遠距行動辦公，根據阿里巴巴最新消息，目前中國的工作同仁已陸續復工中。

阿里巴巴旗下的研究單位達摩院，在春節尚未開工時，就運用旗下語音識別、語義理解及自然語音合成技術，打造出一款「智能疫情機器人」。這個機器人能夠理解人類語言，帶來接近真人溝通的體驗，同時還能精準處理方言識別、多輪對話等難題。

這個機器人可以撥打、接聽電話，協助中國的防疫人員追蹤不同地區的市民狀況。

阿里巴巴打造機器人，協助中國防疫人員追蹤疫情

新型冠狀病毒疫情持續擴散，中國各地都在積極加強防疫措施，並進行地毯式的疫情調查。因此，防疫人員面臨巨大的工作量。

為解決這個問題，阿里巴巴達摩院的工程師團隊在新春期間拼命趕工，讓「智能疫情機器人」在1月27日大年初三面世，支緩前線人力不足問題。

阿里巴巴打造了「智能疫情機器人」，協助防疫人員搜集、傳播資訊。 阿里巴巴

也就是說，這個機器人同時可以接電話，為市民提供疫情諮詢和問診服務，以及提供免費防疫的資訊。同時，「智能疫情機器人」也具備自動對外撥打電話的功能，通過撥打電話查詢疫情和調查防疫工作。

「智能疫情機器人」撥出電話前，會先歸類對方是否重點地區相關人員、密切接觸者、疑似病例或確診病例。利用即時大數據分析，判斷對話及對方情況；並透過系統，智慧判斷所屬類別，並自動將通話者的回應內容填入登記表中。

機器人上線1個月有成，4小時解決人力半個月的工作量

在過去1個月中，「智能疫情機器人」已在中國27個省份共40座城市，撥打約1,100萬次協助調查疫情的電話，同時提供100多萬人次的在線諮詢服務。

同時身兼「智能疫情機器人」專案負責人的阿里巴巴達摩院資深總監趙昆說明，不同地區可以依照需求設置人機對話流程。像是在武漢，機器人會詢問市民家中人口的數目、有沒有就醫的需要；在上海市浦東新區周家渡，機器人能通知居民購買口罩。

舉例而言，在2月15日時，「智能疫情機器人」就在重慶市沙坪壩區啟動第一輪的主動撥打電話。當天，「智能疫情機器人」大約撥出16.8萬個通話，詢問在地市民是否居住該區、是否有發燒不適症狀、是否是從外地返回開工等等問題，並再把答案紀錄到系統之中。

「機器人大幅縮短收集資訊的時間，做到每分鐘可撥打3500通電話，若將16.8萬份數據交由人工分析預計需時半個月，但機器人處理只需約4小時，」沙坪壩區政法委辦公室主任劉毅表示。

除了阿里巴巴之外，中國新創雲知聲也打造了一款智能防疫機器人。功能與阿里巴巴類似，都是透過語音識別、語義理解技術，讓機器人自動撥打電話確認疫情。

據了解，雲知聲的智能防疫機器人在一天10小時之內，可以撥打2萬5千通電話。這個系統目前也已經運用在北京海淀區西三旗街道、上海徐匯區、廈門湖裏區金山街道、泉州安溪縣、三明尤溪縣等多個地區。

責任編輯：陳映璇