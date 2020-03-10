麗莎・傑克遜是轉型企業100大人物清單裡的名單，在眾多知名人物中，雖然她不是家喻戶曉的人物，但卻是唯一少數致力於環境政策與社會倡議的副總裁。

澳洲森林大火近來引起全球關注，這場從2019年9月持續惡化至今的浩劫，伴隨著南半球極度高溫的夏天而至，同時也讓地球暖化議題再次受到矚目。在地球另一邊揭露的「轉型企業100大人物」中，代表蘋果（Apple）得獎的不是執行長，也不是首席設計師，而是致力從事地球永續、環境保護的麗莎・傑克遜（Lisa Jackson），完全呼應了這個全球居民必須一起承擔的命題。

麗莎・傑克遜（Lisa Jackson）──這位在美國南方紐奧良成長、8歲時寫信給尼克森總統要求他保護地球的女孩，如今在世界最有影響力的企業之一擔任環境倡議政策領導者。她從原本歐巴馬總統身旁的環境保育助手，到現在的蘋果（Apple）環境、政策與社會倡議副總裁，透過蘋果看出去的廣大世界，將是她為地球環境保育領域盡心力的起點。

蘋果環境、政策與社會倡議副總裁麗莎・傑克遜（Lisa Jackson） FC未來商務

在《Business Insider》揭露的「轉型企業100大人物」清單中，包括亞馬遜（Amazon）的創辦人與執行長貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）以及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）都名列其中，然而，蘋果（Apple）的代表卻是麗莎・傑克遜，在眾多大人物中，雖然不是家喻戶曉的人物，卻是唯一少數致力於環境政策與社會倡議的副總裁。

傑克遜畢業於美國普林斯頓大學（Princeton University）化學工程碩士，2009年被當時的總統歐巴馬指派為美國國家環境保護署（the Environmental Protection Agency）署長，也成為第一位擔任這個職位的非裔美國人，在4年任期內，她致力於減少溫室氣體排放，以及避免有毒金屬污染環境。

2013年加入蘋果後，擔任環境、政策與社會倡議的副總裁一職，在眾多企業忽略環境議題，甚或成為氣候變遷惡化幫手的現況下，她的作為讓蘋果找到了營運與環境永續之間的平衡點。

從Daisy機器手臂、到物料回復實驗室

以產品設計來說，iPhone、Mac電腦是由金屬配件、螢幕、外殼所組成，其中使用到相當多的礦物材料，既然蘋果為了銷售成長，無法減少製造iPhone的數量，在這樣的前提下，決定推出「回收計畫」，讓消費者購買新機的同時，也能藉由資源回收再利用的過程，進一步減少物料消耗。這也就是為什麼，蘋果這幾年積極推廣舊機換新機的折抵方案。

2018年底蘋果推出的MacBook Air與Mac Mini，就是首款100%以回收鋁材料製成的產品；最新款iPhone 11的核心組件「Taptic Engine」，更是以回收的稀土製造而成。（外型神似刨絲器的 Mac Pro，暗藏哪些小玄機？）

手機零組件與製材回收再利用，對於地球永續產生的效益超出一般人想像。

舉例來說，手機鋰電池中的關鍵金屬「鈷」，大概佔了iPhone 6的5%重量，乍聽之下，似乎鈷含量不高，但是，因為全世界60%的鈷，都來自於非洲剛果民主共和國，其中，又有40%的採礦工作都是透過人力（有時候是孩童勞工）在地底深處的礦物洞穴中，冒著生命風險才挖掘出來，如果可以減少挖掘也能避免這些不當作為與風險。

此外《華盛頓郵報》的報導就曾指出，這些人工挖掘出來的鈷，通常是當地人們養魚與灌溉的水清洗，造成高風險危害健康的水污染情況。然而，當大家都想獲得鈷金屬時，想要減少使用就變得相當困難。因此，回收再利用總比再挖更多原物料來得更好。

為了解決這個問題，Apple還特別打造「Daisy機器手臂」，專門負責拆解iPhone零組件，事實上，設計產品者絕對是最知道如何拆解的人，與其讓外部公司擔任這個角色，Apple選擇自己承擔回收iPhone的使命，並且以最有效率的方式來拆解。

Apple特別打造「Daisy機器手臂」來拆解中古 iPhone 內可回收再利用的元件 FC未來商務

目前透過Daisy拆解機器手臂，每小時能拆解200支iPhone，其中包括電池、相機、背蓋等15項iPhone零件，讓相關人員可以回收處理再重新運用這些元件的價值，進而達到友善地球的任務。

蘋果的目標是以100%回收物料，製造新款iPhone、iPad與Mac電腦。因應這樣的期許，蘋果宣佈在德州奧斯汀建立一座9,000平方英尺的「物料回復實驗室」，希望透過自動化機器、機器學習等結合的創新技術，來改善傳統物料回收的方法，突破現今產業的產品回收挑戰。

企業可以100%依靠再生能源營運

硬體之外，蘋果所提供的線上服務，包含iCloud、Apple Music、Apple Pay等，都需要極大量的伺服器與資料中心運作來支援前端服務，這也代表，每項服務的後端都隱藏了巨大的電力消耗。為了扭轉這個狀況，Apple運用架設在農場的太陽能板，儲蓄資料中心所需要的部分能源。

2018年Apple宣布目前都是依靠綠色能源在營運，全新的企業總部Apple Park，事實上，就是由太陽能板建構而成的建築物，堪稱是目前運用於建築上最大面積的太陽能板。此外，分散世界各地的辦公室與產品製造工廠（以及40位工廠夥伴）也有相應的綠能措施，如太陽能或風力電能。

這些作為與成就都是傑克遜加入Apple之後才開始累積，她上任後，就不斷地在Apple的全球版圖中推動再生能源專案，並且讓企業營運現場所使用的再生能力比例，從2010年的16%提升到2015年93%，成效卓著。（打「環保牌」鞏固客戶忠誠度，雀巢5年內要跟塑膠包裝正式分手！）

根據非營利組織Greenpeace於2017年的報告，「蘋果對於製造鏈導入4GW再生能源的目標相當投入，是當時唯一有監督製造生產夥伴著手綠能使用的企業。」

唯有買森林、多種樹才是真愛

Apple投資保護哥倫比亞加勒比海沿岸地區 Cispatá Bay的紅樹林 FC未來商務

值得注意的是，雖然人們能夠開發出從空氣中吸走二氧化碳的機器，但卻比不上一片綠林的效率、而且成本更低。因此，要減少溫室氣體的另外一個方式，就是維持地球上的綠林面積，其中，又以紅樹林的空氣清淨效果更好，能比陸生森林吸收、儲存10倍多的二氧化碳。

不久前，蘋果宣布與哥倫比亞的Conservation International機構合作，投資保育2萬7千英畝的紅樹林生態區，期望藉由大量綠林區保育來防止溫室氣體增加。

這其實不是蘋果第一次參與綠林保育，在中國大陸和World Wildlife Fund幫助100萬英畝的森林轉換，讓他們被更好地管理；在美國和Conservation Fund合作，幫助購買3萬6千英畝的森林，除了作為自己紙張生產來源，也進而保護這塊森林不再被進一步販售作為其他使用。

根據The Nature Conservancy在2017年的報告指出，如果目前人類停止砍伐森林、促進樹林管理並增加種樹面積，每年可望減少70億公噸的溫室氣體。

基於這樣的理念，Apple展開了自己的行動，「蘋果或許並不常這樣說，但是我們希望其他的企業，也能在這個作為上面抄襲我們。」傑克遜誠摯地說。大型企業投入樹林保育與擴張，無疑能比我們個人環保生活，還能更有效率地幫助延長地球的壽命，這是一個需要人人都參與的行動。

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責任編輯：林芳如

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