SparkLabs Taipei因採取「入選即投資」的模式，因此入選的新創們大多具有一定的實力，舉辦至第三屆的Demo Day有哪些新創露面？

源自矽谷的新創加速器SparkLabs Taipei於今（11日）舉辦第三屆Demo Day，共8組新創團隊上台展示並找尋商業機會與合作夥伴。

SparksLabs與其他加速器的不同之處，是入選即投資，只要入選即可獲得4萬美元（約新台幣120萬元）的投資，交換至多6%股權，同時接受三個月的加速培訓。

同時，SparkLabs Taipei也積極推動台灣新創走向國際。加入SparkLabs Taipei擔任投資合夥人的YouTube創辦人陳士駿分享道：「我遇到有些創業者會說『等到我有資源再開始拓展國際市場』，但其實國際市場根本沒有你想像的那麼花錢。」

SparkLabs Taipei創辦人邱彥錡在介紹本屆團隊時，也談及目前疫情的影響讓新創的力量顯得更重要，如PenguinSmart實現遠距醫療、iDrip將咖啡師手藝帶到家中、JustKitchen將餐廳美食帶到自家飯桌，「危機就是轉機，台灣的轉型與升級，新創絕對扮演關鍵角色。」

iDrip

智慧咖啡機iDrip成立於2018年以來已銷售超過2,000台，囊括超過20名世界冠軍咖啡師的「技巧」。 SparkLabs Taipei

iDrip與全球20多位世界冠軍咖啡師合作，以機器學習咖啡師的沖煮手法，從水溫、水量、速度與沖泡路徑，搭配IoT辨識咖啡豆種類，透過飲用習慣與預測偏好，讓每個人都能在家享用最完美的世界冠軍手沖咖啡。

iDrip成立於2018年以來已銷售超過2,000台，並與國際知名品牌Maserati、Audi、日本蔦屋書店合作。

Terminal 1

招募平台Terminal 1專注於工程師招聘，透過平台上的診斷評量與媒合機制，解決長期以來傳統人資部門難以評價科技軟體人才問題，協助企業更有效率的招募程式設計師，降低招聘成本。

Terminal 1 成立於2016年，已拓展至香港、台灣與新加坡市場。目前客戶包含瑞士信貸、匯豐銀行等知名國際企業。

Cocomelody

婚紗電商Cocomelody將傳統訂製婚紗產業帶至線上，包辦快速設計、樣衣製作、客製婚紗，以全方位零售體驗設計，將業界平均4至6個月的交貨期縮短為45天。Cocomelody三年內已進入美國、日本、奥地利等市場，目前串連線上與線下通路，發展為國際婚紗品牌。

PenguinSmart

AI數位醫療新創PenguinSmart（啟兒寶）是智慧型客製化早療復健服務，由麻省理工與哈佛校友共同創辦。結合醫療專業與機器學習，PenguinSmart支援患者家屬為患者進行遠端復健，不但降低早療成本、擴大治療師服務範圍，進一步彌補全球治療師不足的問題。

MoBagel

AI新創MoBagel（行動貝果）以AI萃取分析企業客戶大數據，協助客戶預測營收、供貨、備料狀況，將以往企業數據分析所需時間，由數月縮短為數日，優化企業決策。核心產品Decanter AI透過直覺的操作介面及自動化流程，讓任何使用者皆能在短時間建立預測模型。MoBagel目前服務客戶橫跨零售、製造、金融、電信等行業，將在今年進入日韓市場。

FunTek

即時通訊解決方案FunTek提供企業免安裝應用程序App的即時聊天方案，讓終端用戶無需下載任何軟體或註冊帳戶，掃瞄QR Code就能直接與企業對話，達到高客戶轉換率。FunTek高度彈性的整合系統，結合自行研發的進階通訊軟體，讓企業能以低成本快速導入，並有效掌握數據管理資訊安全。目前已被運用在零售通路業、金融業、飯店旅遊業和醫藥產業。主力產品PinChat在推出的第一個月即達到30,000次掃瞄互動。

JustKitchen

JustKitchen是所謂的「幽靈廚房」，利用中央廚房的方式，替餐飲業者建立外送模式。 SparkLabs Taipei

JustKitchen是所謂「幽靈廚房」的進階創新營運模式。核心團隊皆為台灣餐飲業資深經理人，以400坪的中央廚房協助餐飲業者建立外送餐點SOP、登上食物外送平台，替餐廳服務業開啟全新的商業模式，拓展營收。

JustKitchen在台北已與知名餐廳品牌Dan Ryan's、Smith & Wollensky、TGI Friday's等合作，並預計在2020年開設5個外送廚房、推出7個外送餐廳品牌，同時佈局擴展海外市場。

VAR LIVE

VR娛樂開發商VAR LIVE，在全球擁有18家門市及5座大型主題樂園開發案，多達24款高品質VR娛樂產品。目前核心產品VAR BOX為一座標準化VR電競機台，能整合娛樂、社群、模擬訓練、商業應用、電子競技等功能。

VAR BOX擁有14項技術專利、9款電競產品，在過去五個月內已在12個國家設置327台，擁有30,000名活躍會員、全球累計超過17萬次遊戲體驗。目前已拓展美國、英國、中國、泰國等12個市場。

責任編輯：陳映璇