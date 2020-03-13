研究機構CB insights公佈2020年全球百大AI新創名單，來看哪些領域是今年熱門議題？值得注意的是，耐能智慧（Kneron）也上榜了！

2017年起，研究機構CB insights都會公布全球百大AI新創名單。今年分析全球逾5,000家AI新創公司，自中國、瑞典、日本等13個國家中選出百強，其中，有將近65%的AI新創團隊皆來自美國，可見其AI能量表現強勁。

值得注意的是，其中以終端人工智慧解決方案為主的廠商耐能智慧（Kneron），創辦人劉峻誠正是來自台灣。

研究機構CB insights公布2020年全球百大AI新創名單。 CB insights

耐能專注終端AI，創辦人來自台灣

Kneron的終端AI解決方案包括AI晶片和圖像辨識演算法等，可以將一部分人工智慧從雲端轉移到終端裝置，符合目前邊緣運算的趨勢，並於終端裝置直接進行即時辨識與判斷分析，減輕網路、雲端的負擔跟成本。目前已經針對智慧家居、智慧安防、手機等領域提供客製化解決方案。

Kneron耐能智慧靠著終端AI解決方案的優異表現上榜，其中董事長劉峻誠來自台灣、讓台灣沾光。 賀大新攝影

劉峻誠過去曾接受《數位時代》訪問，當時他提到AI雖然目前有些過熱的表現，但是他仍鼓勵年輕人要不怕失敗、勇敢出來創業，不僅能補足產業的斷層問題，重要的是只要認清自己在創業過程中想要做出什麼， 要用什麼技術解決目前的問題 ，這樣就不需要擔心市場上的風風雨雨。

百大榜單中65%來自美國，醫療保健議題最夯

翻開今年的百大榜單，這些AI新創公司目前多聚焦在醫療保健、零售、倉儲或是金融保險等共計15個核心行業的解決方案， 其中醫療保健是目前AI新創最主要提供解決方案的產業，有多達13家新創團隊。

全球百大AI新創榜單，65%來自美國。 翻攝Bloomberg官網

從今年的隊伍可以發現，包括來自英國的Eko團隊，目前正研發一款智慧型聽診器，希望能結合軟體跟AI分析，協助醫生更有效率地偵測病患的心臟疾病，這款產品已經在今年1月獲得FDA的批准；另外一間來自以色列的新創團隊Healthy.ioＭ則是針對尿液分析做開發，為降低腎臟病患者對於護理的依從性，該團隊研發一款獨特的試紙，可以直接透過智慧型手機的掃描進行診斷並獲得結果，對腎臟病患者相對方便。

不只是醫療保健，零售跟倉儲領域是今年AI百大第二大類別，包括來自美國的Aifi、Standard Cognition以及Grabango，都是致力於為零售業開發無人商店的服務。像Aifi開發一款名為NanoStore的無人商店，有點類似Amazon Go，他們裝置攝影機以及貨架感測器，可以在消費者選購商品時隨時追蹤他們，並在結帳時透過應用程式或是刷卡來進行付款。

零售跟倉儲領域是今年AI百大裡面第二大類別，不少團隊都針對無人商店開發相關服務。 l i g h t p o e t via Shutterstock

此外，還有不少AI新創團隊專注於幾種跨行業的解決方案，例如AI處理器的開發、銷售和CRM（客戶關係管理）以及自然語言處理（NLP）的研究。

這次百大名單裡共有10家獨角獸新創團隊，各專注在不同領域的解決方案。如來自美國的Faire主要專注於零售通路的AI導入，他們以機器學習的方式掌握實體通路對於商品位置的擺放能達到最佳銷售表現；另一間美國新創團隊DataRobot，提供企業端機器自動學習的預測分析平台，來協助客戶快速建構預測模型。

專家：AI必須找出想解決的問題

CB Insights的首席分析師Deepashri Varadharajan也表示，入選的團隊最重要的一點就是他們滿足特定產業的需求，並且在各種情況下協助產業突破瓶頸。他認為，AI固然是一個很棒的工具，但團隊是否真的有找到想要解決的痛點才是核心問題，這與劉峻誠的想法不謀而合。

Deepashri Varadharajan也透露，接下來AI的發展趨勢將直指能源效率、改進量子計算等議題。

資料來源：Bloomberg、CBinsights

責任編輯：陳映璇