Iconfinder與圖示設計師聯手推出防疫免費圖示集，超過200個與公共衛生、病毒傳播相關圖示，可將它們加入標誌、海報、傳單或類似的內容使用。

新型冠狀病毒（COVID－19，俗稱武漢肺炎）已經是每天新聞都會報導的議題，之前在政府推動口罩實名制時曾寫過從衛福部網站查詢健保特約藥局教學，後來還有Yahoo「口罩去哪買？」口罩地圖，可以更快、更即時找出附近還有剩餘口罩庫存的藥局，不過除了口罩和酒精，更重要的是要養成良好的習慣，例如勤洗手、減少出入人多的公共場所或避免前往疫區等等。

現在在餐廳、賣場或公共場所都會提供酒精讓顧客消毒，如果去診所醫院也會要求病患量體溫和戴上口罩，相信大家都有注意到這些防疫相關告示逐漸變多，如果你想要製作看板，提醒在這個區域要洗手或戴口罩，這裡有免費圖示可讓資訊更容易被閱讀。

知名的免費圖示網站 Iconfinder要和大家一起對抗新冠病毒，和圖示設計師聯手推出一系列「防疫免費圖示集」 （Coronavirus awareness icons），贈送超過200個與公共衛生、病毒傳播相關圖示，這些圖案包括常見PNG和向量圖SVG格式，可以將它們加入標誌、海報、傳單或類似的內容使用。

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依照Iconfinder網站說明，這些圖案可用於洗手說明、衛生建議或是其他預防病毒傳染散播的提醒資訊，所有圖示採用Creative Commons BY－SA 3.0授權釋出，使用時需要標示出處，並以相同方式分享。

使用教學

步驟1

前往Iconfider的「Coronavirus awareness icons」網站，就能看到這套專為對抗新冠肺炎提供的免費圖示集，點選Download all icons下載打包好的完整圖示。

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第2步

在網站中展示一些收錄在這套圖示集的防疫相關圖案，每套圖案都有不同風格，例如以單純線條為主的設計，或是採用平面化設計的彩色圖示圖案，可以依照自己的需求選擇。當然你也可以按下右上角的按鈕前往Iconfinder找到這套圖案的完整版本。

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步驟3

下載後解壓縮，就能取得完整的圖示集，依照不同名稱分類，有些是SVG格式，有些則包括SVG和不同大小的PNG圖檔，其中有個iconfiderˍfreebies。zip在解壓縮後還能取得一些和防疫相關的圖示。

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值得一試的三個理由：

1. Iconfinder和設計師合作推出「防疫免費圖示集」下載

2. 提供超過200個公共衛生、病毒傳播相關圖案

3. 可使用於標誌、海報、傳單或類似的內容

責任編輯：林芳如

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