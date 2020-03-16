疫情讓中小學在2月時宣布延後開學，這讓線上學習平台PaGamO湧入大量用戶，日活躍用戶翻倍，雲端合作夥伴AWS也即時出手幫了一把。

隨著嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣許多企業紛紛開始測試、實驗遠端辦公。如何透過線上維持工作進度正常推進，不僅是企業近期的熱議題，在中小學教育上，也是一個必須探討的問題。

為防止武漢肺炎疫情在校園擴大，2月初香港政府宣布中小學的開學時間延後，當時台灣遊戲型線上學習網站PaGamO與香港在地夥伴合作，將站上超過一萬則的香港中小學題庫免費提供給全港中小學使用。過了不久之後，台灣也宣布延長寒假，PaGamO也因應台灣中小學的需求添加額外的題庫內容。

PaGamO創辦人葉丙成說，在開放香港地區中小學免費使用之後，第一天就有230家小學、90家中學申請使用；到了活動截止時，大約多了430間中小學登記使用，這個數字相當於有4成5的香港中小學生都在PaGamO站上學習。

PaGamO是全球第一的線上遊戲學習平台，提供多元優質題庫，涵蓋閱讀素養、英文學習等，目前共有200萬用戶。 PaGamO遊戲操作說明影片截圖

疫情讓PaGamO活躍用戶翻倍，AWS即時調整雲架構降低雲端支出

PaGamO自2014年成立，到疫情前，大約累積150萬名台灣用戶，而武漢肺炎爆發以來，一下子增加到200萬用戶。

不僅如此，由於香港與台灣的停課影響，讓PaGamO站上的活躍用戶翻倍成長。葉丙成指出，以往即便光是在台灣就有100萬用戶，但使用時間較分散。在疫情爆發前，PaGamO站上的DAU（Daily Active User，日活躍用戶數）大約2萬多人，但在疫情爆發之後，衝上4萬人。「這對我們的系統來說，增加了很多挑戰，」葉丙成說。

由於台灣中小學寒假延後開學，PaGamO特別規劃了在家學習專屬的日程安排。 葉丙成Facebook

香港與台灣中小學的課程內容都是免費提供。因此，他也說，「 對一個新創公司來說，那時最焦慮的就是一下增加很多雲的費用。 」所幸這一波支持台灣、香港中小學「停課不停學」的活動，很快就得到AWS的支援，與PaGamO一起做公益。

不僅是雲端費用上的支援，為負荷PaGamO站上即將瞬間湧入的流量，AWS也派出專人協助PaGamO調整雲端架構。「 我們本來的架構，如果支援這麼多人（同時在線）的話，費用大約是疫情前的16倍；但經過調整後，費用大約是6倍。 」葉丙成說。也因為這一波架構調整，讓PaGamO維持順暢的使用者體驗。

公益性質難獲利，企業內訓成PaGamO重要營收來源

不過儘管由於疫情影響的緣故，讓來自中小學的使用者變多、黏著度也變高，但葉丙成強調，「 就學校市場而言，其實這一波（疫情影響）是讓我們的免費用戶變多，所以對我們來說是支出變多，這是在做公益的。 」

那麼，PaGamO平台的營收模式為何？在PaGamO平台上，除了免費的中小學生題庫之外，也有部分收費課程。另外，PaGamO也有和許多知名企業合作教育訓練服務，來自企業內訓業務的營收，約占整體的50%，是PaGamO相當重要的收入來源。

葉丙成提到，像是資誠聯合會計師事務所，在去年底就與PaGamO合作舉辦會計法規考題的電競大賽。在2018年，玉山銀行有超過100位同仁通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」，能有這樣的好成績，也是由於玉山銀行也使用了PaGamO平台做反洗錢法令的相關訓練。

值得一提的是，PaGamO瞄準的不僅是台灣本土的企業，而是要用企業內訓業務進軍國際市場。像是目前微軟的全球產品大使的教育訓練，就是使用PaGamO平台。

對於台灣新創來說，要走出國際、出海，使用的雲端架構是非常重要。「用AWS標準的雲，當說到你用的架構、規格，客戶就會覺得滿安心的。」葉丙成這樣分享。

責任編輯：陳映璇