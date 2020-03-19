隨著美國各大城市、州紛紛宣佈禁止餐廳提供內用服務，近年持續式微的餐點DIY新創Blue Apron股價意外迎來一波暴漲。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情重創美國經濟，各大科技業者股價紛紛受挫，但對於餐點DIY新創Blue Apron來說，這可能卻是一次重返榮耀的契機。

這間從上市開始便一路走下坡的新創公司，在過去不到一週的時間裡，股價一路從2.28美元飆升至16.25美元，暴漲了7倍之多，為這些年來持續式微的Blue Apron，創造復甦的曙光。

美國各地相繼禁止餐廳內用，Blue Apron股價一飛沖天

所謂的餐點DIY，是指客戶可以指定想要製作的餐點，而業者會將所需的一切食材備妥，並以包裹的形式按時寄送到用戶家中，省去用戶上街一一採買的精力。這原先是上班族、年輕人在週末體驗烹飪樂趣的一項服務，在疫情持續擴散的此時，似乎成為了民眾防疫期間用餐的一個選擇。

原先是提供烹飪體驗的DIY服務，卻因疫情擴張餐廳內用陸續遭禁後迎來股價暴漲。 Blue Apron

武漢肺炎疫情越演越烈，截至今（19）日為止，確診案例已經直逼萬人，死亡人數更飆升至150人以上，顯示疫情正不斷惡化。

從本週開始，舊金山灣區多座城市共同宣佈「原地避難」命令，要求民眾盡量待在家中不要出門，餐飲業雖然可以繼續營運，但僅開放外帶及外送業務，禁止民眾在店內用餐；而俄亥俄州、伊利諾州、西維吉尼亞州各州，以及紐約、西雅圖、洛杉磯等城市，也相繼要求業者暫停餐廳內用服務，以防感染擴大。

彭博研究機構Bloomberg Intelligence分析師巴塔修斯（Jennifer Bartashus）認為，由於各地政府嚴防人群接觸的政策，能夠在家中獲得新鮮食材的餐點DIY服務相當具有吸引力。

在因疫情股價回溫之前，Blue Apron經歷了數次的裁員與業務縮減。2016年時，這間新創曾被《紐約時報》評為「送餐服務中的星巴克」，並一度每個月能賣出多達300萬份DIY餐盒。

然而隨著2017年走向IPO，Blue Apron迅速陷入沒落，上市4個月裁員近300位員工，並流失至少25萬客戶，被評為當年IPO最慘代表，短短3年內其股價從超過140美元雪崩到2美元，跌幅超過98%。

2019年第四季的財報中，Blue Apron一季訂單數為162萬，與鼎盛時期每月300萬相比可說慘不忍睹，同時營收也衰退至9,430萬美元，同比2018年下降約33%。2月又宣佈裁員240人，並關閉德州工廠，營運情況並不樂觀。

鮮食電商商機旺，亞馬遜生鮮銷售暴漲4倍

現在隨著疫情升溫，Blue Apron能否把握蜂擁而至的需求重新振作，雖然還無法斷定，但從暴漲的股價可看出，投資者都相當看好接下來的發展。

雖然漲幅沒有Blue Apron那麼驚人，美國最大餐點DIY業者HelloFresh本週股價也成長約21%。另外，與餐點DIY有一定共通點的鮮食電商，也在美國市場快速崛起。

Amazon Fresh、Instacart等鮮食、雜貨電商疫情期間都因訂單大增人力滿載，面臨送貨延遲、受限的情況；樂天研究機構Rakuten Intelligence的資料更顯示，Amazon Fresh與Instacart在3月12日至14日的銷售量，與去年同期相比成長近四倍。

實際上，類似的情形前些時候也在中國上演。阿里巴巴河馬鮮生、騰訊旗下每日優鮮皆因疫情迎來爆炸性成長，每日優鮮透露，農曆新年期間訂單暴增5倍，並在7天內賣出4,000萬項鮮食產品。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Forbes、Observer、Grub Street